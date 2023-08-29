6 знаковых российских дизайнеров альтернативной моды (ФОТО)

Металлисты, панки и просто художники-авангардисты, заигрывавшие то с образами чекистов, то с царской символикой. Так выглядела мода новой волны в России эпохи её становления.

1. Елена Худякова

Елена Худякова в спортивном костюме и прозодежде по эскизу Варвары Степановой. 1985 Архивное фото Архивное фото

Девушка из номенклатурной семьи, формально студентка МАРХИ, заинтересовалась конструированием одежды еще подростком и, как только появилась такая возможность, полностью посвятила себя любимому занятию. Первые коллекции Худяковой относятся к концу 1980-х и посвящены творческому переосмыслению костюмов авангарда. Она обращается к работам самого известного модельера первых лет СССР Надежды Ламановой и использует характерные принты и крой уже в моделях последних лет Страны Советов. Прославилась же Худякова дизайнерской версией ватников (кстати, снова возвращающихся в моду уже в среде современной молодежи) и рабочих халатов, а также аксессуарами в духе портупеи и кобуры.

Впоследствии Худякову полюбили западные стилисты. Её вещи, отсылающие к эстетике соц-арта в ироничном, как она сама говорила, ключе, появлялись на страницах трендсеттерского журнала The Face, а она сама вскоре переехала в Лондон, где работала в fashion-индустрии. Елена прожила долгую жизнь – все последние годы за границей, сосредоточившись на художественном творчестве. Так, в 2014-м, за год до смерти, в Лондоне прошла её персональная выставка, своего рода итог, в основном посвященная гламурно-ироничной подаче наследия соцлагеря.

2. Братья Полушкины

Мода братьев Полушкиных Глеб Косоруков, Андрей Молодкин/МАММ/МДФ

Близнецы Алик и Николай, технари по образованию, увлекались русским роком и были близки к этой среде. Для её представителей они и стали шить одежду, однажды заинтересовавшись творческим процессом не на шутку. Полушкины всегда вращались в богемной тусовке и с приходом 1990-х начали обшивать уже первых клабберов. Самая известная их коллекция «ФашFashion» относится к 1993-му. Её минималистичные образы скрывают антифашистский посыл. Дизайнеры говорили, что их главной целью было противопоставить что-то новое, оригинальное навязшему на зубах топорному советскому прошлому.

Мода братьев Полушкиных Глеб Косоруков, Андрей Молодкин/МАММ/МДФ

Любимый материал дуэта – шелк, и работать с ним они умели как никто. Дизайнеры много шили на заказ и продолжают активно работать. Алик ушел в искусство, а у Николая в 2016-м вышла очередная fashion-коллекция из нового материала на основе конопляных волокон.

3. Александр Петлюра

Художник Александр Петлюра в Музее Москвы. 2018 Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Художник по образованию, а ныне коллекционер винтажной одежды, Александр Петлюра стал одним из пионеров альтернативной моды после развала СССР. Начинал с оформления рок-концертов. В 1990-х в стране расцвели сквоты, в которых собиралась творческая молодежь. Один из таких как раз был организован Петлюрой, и первые показы проходили на этой своеобразной площадке. Свои дефиле он обставлял как спектакли. Главными героями выступали сами жители сквота.

Пани Броня и Абрамыч. Из серии «Моды Петровского Бульвара» Глеб Косоруков/МАММ/МДФ

Так, на многие годы музой Петлюры и фишкой его показов стала пани Броня, пожилая дама, охотно облачавшаяся в самые странные костюмы, порожденные воображением художника. Наследником заповедника выступило арт-пространство «ДК Петлюра», хорошо известное всем поклонникам андерграунда далеко за пределами России.

Собранный Петлюрой советский винтаж в итоге оформился в большую коллекцию, разбитую на разделы по разным темам. А все вместе сложилось в масштабную fashion-энциклопедию «Империя вещей» из 12 коллекций-«томов», посвященных истории страны через призму одежды и аксессуаров. Костюмы Петлюры были арт-экспериментом и чистым искусством. Впоследствии художник сосредоточился как раз на перформансах и театре.

4. Дуэт «Ла-Ре»

Модель из коллекции «Реснички» дуэта «Ла-Ре», 1995 год. (Выставки «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995») Центр современной культуры «Гараж» Центр современной культуры «Гараж»

Лариса Лазарева и Регина Козырева сначала играли роль моделей на андерграундных показах, а затем объединились и сами начали шить одежду. Образы дуэта «Ла-Ре» были броскими, эффектными, запоминающимися. Так, одной из самых известных коллекций дизайнеров стала линия вечерних платьев «Реснички» – облегающие платья в пол с прорезями, украшенные метровыми «ресницами» из искусственного снега. Сами девушки определяли свой стиль как гламурный панк. Показы они обставляли как сценическое действо, не случайно долгое время к названию дуэта шла приставка «театр». «Ла-Ре» неоднократно приглашали на фестиваль альтернативной моды – «Ассамблею неукрощенной моды», – который тогда устраивали в Риге. В 1990-х мероприятие стало известно на Западе, туда приезжали уже европейские звезды альтернативной моды и новые русские дизайнеры должны были участвовать с ними наравне.

«Ла-Ре» активно работали и на дефиле в сквотах, клубах и галереях. Для своей одежды они использовали самые странные материалы вроде опилок от ДСП, а аксессуары делали из вещей, раздавленных на рельсах трамваями. Конец 1990-х для дуэта ознаменован одеждой с техническими экспериментами: из костюмов выпадали детали, а внутрь обуви были вмонтированы рабочие часовые механизмы. Дуэт не пережил миллениум. Девушки разошлись и сменили сферу деятельности. Лариса Лазарева, например, ушла в журналистику и многие годы была директором моды журнала Men's Health.

5. Гоша Острецов

Художник Георгий Острецов Андрей Безукладников/МАММ/МДФ

Известный концептуальный художник всегда воспринимал моду прежде всего как арт-высказывание. Делать одежду он начал с подачи легендарного Гарика Ассы, отца российского андерграунда, как он сам себя называл, а дефиле проводил в сквоте «Детский сад». В конце 1980-х в своих коллекциях художник полемизировал с политикой партии, наряжая моделей в почти шутовские костюмы и обувь из деталей детских игрушек. Каждый показ Острецова превращался в настоящий перформанс.

Гоша Острецов с моделями в костюмах своего дизайна Сергей Борисов/МАММ/МДФ Сергей Борисов/МАММ/МДФ

Уехав в Париж, Острецов продолжал там работать и как художник, и как кутюрье. Причем в этом качестве сотрудничал уже с Жан-Шарлем де Кастельбажаком, Жан-Полем Готье и Кензо (в основном коллекции обуви). Миллениум встретил снова в России и сегодня занимается художественным творчеством, создавая главным образом полотна-антиутопии в стилистике комиксов.

6. Андрей Бартенев

Художник и модельер Андрей Бартенев. 1997 Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Известный художник делал знаковую для 1990-х одежду. Хотя одеждой проекты Бартенева назвать сложно. Скорее это были арт-объекты, в которых дефилировал и он сам, и его модели. Дизайнер активно участвовал в рижских «Ассамблеях мод», показывая одну коллекцию страннее другой. Все они дышали безапелляционной тягой к свободе творчества и безграничному самовыражению. По подиуму проходили то гигантские люди-фрукты, то люди-подводные лодки. Сам Бартенев определял свое творчество не как дизайн, а как костюмированный перформанс (неудивительно – он по образованию театральный режиссер).

Андрей Бартенев во время перформанса в клубе «Титаник». 1998 Александр Учкин/TASS Александр Учкин/TASS

Одним из самых известных его проектов такого плана стал показ «Фауст», представлявший громоздкие скафандры для воображаемого путешествия в компании Мефистофеля. Такие акции и перформансы в 1990-х захватили расцветавшие тогда клубы и арт-галереи, где Бартенев появлялся в безумных кокошниках и ярких трико в горошек, сооружал невероятные конструкции на голове и на теле и никогда не боялся ярких, даже кислотных цветов. Он до сих пор эпатирует публику своими нарядами и головными уборами по случаю.

В Европе Бартенев хорошо известен прежде всего как художник по костюмам. Например, в этом качестве он выступал в постановках знаменитого режиссера Роберта Уилсона. Работы 1990-х автор вспоминает как карнавал, безудержное шоу, наполненное провокацией и фантасмагориями.

Подписывайтесь на нас в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене