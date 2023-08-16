Почему тело ламы Даши-Доржо Итигэлова еще потеет и набирает вес?

Девяносто лет назад лама Даши-Доржо Итигэлов сел в позу лотоса, собрал учеников, попросил молиться за него и впал в медитативное состояние – ушел в нирвану. «Вы навестите и посмотрите мое тело через 30 лет, через 75 лет достаньте из земли», – сказал он перед этим.

В том же сидячем положении ламу переместили в кедровый куб и засыпали солью, как он и завещал. В последний раз экспертизу тела Итигэлова делали в 2005 году, после чего монахи категорически запретили любые проверки и даже фотосъемку.

Почти век его тело то набирает вес, то сбрасывает, выделяет влагу и не разлагается как все остальные.

Кем был самый знаменитый российский буддист

Он родился в 1852 году на территории современной Бурятии, в местности Улзы-Добо. Кем были его родители, история умалчивает. Единственное, что достоверно известно – мальчик рано лишился родителей. Со временем это стало поводом для легенд среди монахов о его божественном происхождении: якобы бурят появился на свет сразу пятилетним, как делают только божественные существа – будды и бодхисаттвы (будущие будды).

Став сиротой, Итигэлов работал пастухом и испытывал, по словам монахов, тягу к надгробиям и ритуальным предметам. Мальчик пригонял скот на кладбища и играл там с покойными, соскребывая их волосы и приговаривая: «Вот если бы меня слушались, не лежали бы здесь мертвыми». В то время бурятские народы не употребляли гроб и, как правило, не закапывали покойных в землю, а клали их на помост среди деревьев или гор. А однажды Итигэлов пришел к людям с палкой и водруженным на нее человеческим черепом. «Мальчик станет великим Учителем, ему суждено обмануть смерть», – сказал тогда про него знакомый лама.

Монашеские легенды рассказывают об этом человеке множество невероятных вещей (вроде того, что перед ним расступалась вода). Но что достоверно известно – Итигэлов в 15 лет пришел в буддийский монастырь в 300 км от его родных мест и 23 года постигал учение. Он преподавал, возглавил монастырь, удостоился личной аудиенции императора Николая ІІ и стал главой буддистов Восточной Сибири незадолго до Первой мировой войны.

С приходом атеистической советской власти Итигэлов советовал ламам покинуть страну, предвидя массовые аресты. Сам при этом из страны так и не уехал, утверждая, что его «взять не успеют». Согласно документам, он умер в возрасте 75 лет в 1927 году.

«Считали, что это прикол бурятских буддистов»

Но достали тело бурята спустя 28 лет, а не 30. В тот год в Бурятии был сильный ураган, и к нему решили обратиться за помощью с молитвами. Ящик вскрыли, суставы его якобы были подвижны, кожа сохранила эластичность, а в районе сердца ощущалось тепло. Ему сменили одежду и вновь закопали в землю. То же самое повторили в 1973 году.

В 2002-м, в завещанный год, Итигэлова в ящике подняли из земли и перенесли в Иволгинский дацан (буддийский монастырь недалеко от Улан-Удэ). Крышку не открывали всю ночь, монахи только молились и жгли костры. Утром приехал судебно-медицинский эксперт, и ящик вскрыли. Соль лежала на уровне плеч, а голова Итигэлова, по словам свидетелей, была как у живого человека. «Все сначала считали, что это некий прикол бурятских буддистов. А теперь не считают. Внутренние органы у него нормальные. Глаза нормальные. Приезжал недавно один эксперт, сказал, что у него тело человека, который умер несколько часов назад», – рассказывает директор Института Пандито Хамбо ламы Итигэлова Янжима Васильева.

При этом стетоскоп к груди Итигэлова никто не прикладывал. Монахи позволили отправить на экспертизу 2 мг образцов – волосы, частицы кожи, срезы двух ногтей. «Инфракрасная спектрофотометрия показала, что белковые фракции имеют прижизненные характеристики – для сравнения мы брали аналогичные образцы у наших сотрудников. …Трупного запаха ни при вскрытии саркофага, ни сейчас нет», – давал заключение тогдашний заведующий отделом идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы Виктор Звягин.

Василий Татаринов/Википедия Василий Татаринов/Википедия

Это, впрочем, не дает оснований утверждать, что лама жив. Анализ кожи показал превышение нормы брома в теле в 40 раз, а температура тела буддиста ниже 20 градусов – абсолютный признак смерти.

Монахи, разумеется, утверждают обратное (за исключением далай-ламы, он предпочитает не комментировать). Как и тысячи верующих паломников к телу Итигэлова. Тем более что тело после изъятия из саркофага набирало вес до 2 кг ежегодно, и за шесть лет общий вес увеличился примерно на 10 кг. Иногда на теле заметна избыточная влага, напоминающая пот.

Но этим феноменам ученые нашли нерелигиозное объяснение. Высокая концентрация брома есть в бобовых, а бром способен подавлять чувствительность организма, ограничивать поступление стимулирующих импульсов извне, но почти не влиять на участки мозга, контролирующие дыхание и кровообращение.

Гипотеза такова, что Итигэлов при жизни целенаправленно ел много бобовых, а затем с помощью самогипноза отключил жизненные энергообменные функции своего организма. Иначе говоря, погрузился в глубокую медитацию и впал в анабиоз, после чего наступила смерть. А соль или высушенные ткани могут сорбировать пары воды и влиять на вес тела на открытом воздухе.

Первый Буддийский международный форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится в Республике Бурятия с 17 по 19 августа. Форум соберет лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России.