Сарма: чем так опасен байкальский ветер-убийца?

Что это за страшный ветер и откуда берется

«Не выйти никуда, поленом прилетит по голове, и все», – именно так отзывается о сарме (название этого штормового ветра-убийцы) Екатерина из Улан-Удэ. Такое описание нисколько не преувеличение, ведь порывы ветра могут достигать 60 м/с, что сравнимо с максимальной скоростью поезда «Сапсан» (около 215–230 км/ч). Такие шторма запросто могут вырывать деревья с корнем, сносить крыши домов, словно листы бумаги, и даже топить целые корабли.

Сарма возникает, когда воздушные потоки сталкиваются с Приморским хребтом и, преодолев горную гряду, с огромной скоростью устремляются вниз, как раз в направлении Байкала. Наиболее часто такой ветер свирепствует осенью и зимой, и на это время жители одноименного поселка Сарма привязывают крыши своих домов к земле, чтобы их не унесло – населенный пункт расположен прямо на пути ветра.

Фрейдберг/Sputnik Фрейдберг/Sputnik

У бурят есть легенда о его появлении: Сарма была духом, которая владела волшебным ларцом – стоило ей открыть его, как Байкал начинал оживать. Ветра Баргузин и Култук боролись за право взять Сарму в жены, но она им отказывала, поэтому неудачливые женихи в качестве мести решили выкрасть ларец. Однако его, спрятанный от посторонних глаз, нашел рыбак Ольхон, вернул Сарме и стал ее мужем. Баргузин и Култук сдаваться не собирались и пошли войной на Сарму и Ольхона. Но вместо того, чтобы сеять вражду, Сарма предложила им решить спор по-другому: если кто-то сможет догнать ее, то она станет тому женой. После этих слов она превратилась в ветер, и поймать ее никто не смог.

Буряты верят, что сарма начинает свирепствовать, когда у Байкала забирают что-то очень ценное или загрязняют его. Оно и неудивительно, ведь все народы, проживающие близ озера, почитают это место и считают его живым.

Как узнать, что сарма близко

От первых признаков до первых порывов проходит около двух-трех часов. Если над Приморским хребтом видны облака грибовидной формы с четкими границами, то пора готовиться к шторму.

Последним и наиболее ярким признаком является открытие так называемых ворот – просвета между вершинами гор и тучами. Обычно после этого сарма налетает через 15–30 минут. Если все-таки соберетесь посетить Байкал, помните об этих признаках бури и будьте предельно осторожны. Лучше же ехать туда летом, когда погода наиболее благоволит путешественникам.

Насколько сарма опасна?

В двух словах – очень опасна. Да, местные жители, безусловно, привыкли к таким особенностям природы, однако для неподготовленного путешественника встреча с могучей сармой может обернуться трагедией, как это уже не раз было за всю историю жизни человека у берегов Байкала.

Самой крупной трагедией считается ночь с 14 на 15 октября 1901 года, когда сарма потопила пароход «Яков», буксировавший в то время еще три судна. Ветер снес суда, а все пассажиры (178 человек) погибли: кто-то от силы удара ветра о судно, кто-то от переохлаждения в ледяных осенних водах Байкала.

МЧС России по Иркутской области/TASS МЧС России по Иркутской области/TASS

После этого в течение нескольких лет произошло еще несколько потоплений судов этим ветром. Да и в XVII–XVIII веках многие незадачливые рыбаки на маленьких лодках часто не успевали достичь берега до начала сармы и не возвращались домой.

Сегодня такие происшествия случаются не очень часто. «Люди уже научены, знают, что, когда идет сарма, лучше быть от Байкала подальше, – добавляет Екатерина, рассказывая о своем опыте во время шторма. – Но нам тогда, конечно, не повезло, попались сарме».