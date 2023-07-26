Что чаще всего едят пассажиры поездов? 

Путешествие на поезде по России может занимать от пары часов до нескольких суток. Например, из Москвы до Санкт-Петербурга можно добраться на скоростном поезде за 4 часа, а путешествие по Транссибирской магистрали из Москвы до Владивостока займет 7 суток. Но несмотря на то, что часть пассажиров покупает билеты с горячим питанием или посещает вагоны-рестораны, большинство по традиции берет с собой в дальнюю дорогу домашнюю еду.
Курица, картофель и овощи - любимый «тормозок» многих пассажиров.Legion Media
«У меня отец часто ездил в длительные командировки на поезде. Мама готовила ему с собой целую сумку еды. Обязательно там присутствовала сыро-вяленая колбаса, которая ещё дополнительно высушивалась, соленое или копченое сало, консервы. На первые несколько дней она готовила ему домашнюю еду, которую указывала съесть в первую очередь», - описывает железнодорожную гастроромантику пользователь с ником Феерия на российском интернет-форуме. И, надо признать, что предпочтения в железнодорожной еде за последние десятилетия существенно не изменились.
Чаще всего в поезд берут бутерброды с колбасой или сыром и сладости к чаю. Ведь какая поездка без чая в красивом металлическом подстаканнике, который предлагает проводник?
Чай из стакана в красивом подстаканнике - это особая железнодорожная эстетика.Legion Media
Для основательного питания выбор падает как правило на отварной картофель (в мундире или без) с жареной курицей или котлетой. Иногда вместо картофеля, отваривают рис или гречку. Дополняют классический набор отварные яйца и свежие овощи - помидоры и огурцы.
Как шутили в советском сатирическом романе «Двенадцать стульев» авторы Илья Ильф и Евгений Петров: «Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины».
Пассажиры в поезде «Таврия», следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь.Александр Гальперин/Sputnik
Помимо цыпленка и яиц, в последние годы популярностью стали пользоваться блюда быстрого приготовления - вермишель, картофельное пюре и супы, которые перед употреблением достаточно залить кипятком и размешать.
И, конечно, никто не отменял всевозможные перекусы - картофельные чипсы, сухарики, печенье, орешки и сухофрукты.
Местные продавцы разворачивают «скатерти-самобранки» прямо на перроне.Legion Media
Во время стоянок пассажиры покупают продукты с рук у местных жителей, даже если это не всегда законно: жареные пирожки, курицу и котлеты, сезонные фрукты и овощи, пряники, мед и варенье. Ассортимент зависит не только от времени года, но и от направления движения поезда.
Если поезд следует в южном направлении, то местные жители обязательно предложат помидоры, дыни, арбузы, персики, яблоки и груши. Все то, чем богат их огород в это время года. Найдется у них и местное вино. Скорее всего, перед покупкой его дадут попробовать. К утреннему поезду приносят парное коровье или козье молоко, творог и сметану.
Если поезд следует в сторону Санкт-Петербурга или Карелии, то в сезон можно купить грибы, бруснику, клюкву и чернику, а также местную рыбу (например, леща или угря).
Рыбой богата и дорога в сторону Байкала - здесь закупаются соленым и вяленым омулем, хариусом горячего копчения.
И практически на любом направлении есть бабушки с пирожками, с солеными и сладкими начинками.
Самые вкусные пирожки - от бабушки.Legion Media
«Самая железнодорожная еда - пирожки, - считает Елена, которая часто ездит на поездах. – Хоть домашние, хоть покупные. Командировочные, которые часто ездят одним и тем же маршрутом, уже могут подсказать на станциях, где правильные бабушки с правильными пирожками».
Чтобы купить что-то, даже не обязательно выходить из вагона. Торговля ведется через полуоткрытое окно. Правда, ответственность за качество продуктов никто не несет. А аптечка со средствами для желудка не помешала еще ни одному путешественнику.
Ароматные мандарины способны вызвать аппетит у всего вагона.Legion Media
Конечно, никто не может запретить пассажирам есть в поезде собственную курицу, соленые огурцы или борщ с чесноком. Но мы составили список продуктов, которые лучше все-таки оставить дома. Или в крайнем случае – съесть в вагоне-ресторане:
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