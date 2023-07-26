Что чаще всего едят пассажиры поездов? 

Жареная курица с соленым огурцом и чай из стакана в подстаканнике давно стали атрибутами путешествия на поезде. Но этим список любимых блюд пассажиров не ограничивается.

Путешествие на поезде по России может занимать от пары часов до нескольких суток. Например, из Москвы до Санкт-Петербурга можно добраться на скоростном поезде за 4 часа, а путешествие по Транссибирской магистрали из Москвы до Владивостока займет 7 суток. Но несмотря на то, что часть пассажиров покупает билеты с горячим питанием или посещает вагоны-рестораны, большинство по традиции берет с собой в дальнюю дорогу домашнюю еду.

Самая популярная еда в поезде

Курица, картофель и овощи - любимый «тормозок» многих пассажиров. Legion Media Legion Media

«У меня отец часто ездил в длительные командировки на поезде. Мама готовила ему с собой целую сумку еды. Обязательно там присутствовала сыро-вяленая колбаса, которая ещё дополнительно высушивалась, соленое или копченое сало, консервы. На первые несколько дней она готовила ему домашнюю еду, которую указывала съесть в первую очередь», - описывает железнодорожную гастроромантику пользователь с ником Феерия на российском интернет-форуме. И, надо признать, что предпочтения в железнодорожной еде за последние десятилетия существенно не изменились.

Чаще всего в поезд берут бутерброды с колбасой или сыром и сладости к чаю. Ведь какая поездка без чая в красивом металлическом подстаканнике, который предлагает проводник?

Чай из стакана в красивом подстаканнике - это особая железнодорожная эстетика. Legion Media Legion Media

Для основательного питания выбор падает как правило на отварной картофель (в мундире или без) с жареной курицей или котлетой. Иногда вместо картофеля, отваривают рис или гречку. Дополняют классический набор отварные яйца и свежие овощи - помидоры и огурцы.

Как шутили в советском сатирическом романе «Двенадцать стульев» авторы Илья Ильф и Евгений Петров: «Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины».

Пассажиры в поезде «Таврия», следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Помимо цыпленка и яиц, в последние годы популярностью стали пользоваться блюда быстрого приготовления - вермишель, картофельное пюре и супы, которые перед употреблением достаточно залить кипятком и размешать.

И, конечно, никто не отменял всевозможные перекусы - картофельные чипсы, сухарики, печенье, орешки и сухофрукты.

Покупки на перроне

Местные продавцы разворачивают «скатерти-самобранки» прямо на перроне. Legion Media Legion Media

Во время стоянок пассажиры покупают продукты с рук у местных жителей, даже если это не всегда законно: жареные пирожки, курицу и котлеты, сезонные фрукты и овощи, пряники, мед и варенье. Ассортимент зависит не только от времени года, но и от направления движения поезда.

Если поезд следует в южном направлении, то местные жители обязательно предложат помидоры, дыни, арбузы, персики, яблоки и груши. Все то, чем богат их огород в это время года. Найдется у них и местное вино. Скорее всего, перед покупкой его дадут попробовать. К утреннему поезду приносят парное коровье или козье молоко, творог и сметану.

Если поезд следует в сторону Санкт-Петербурга или Карелии, то в сезон можно купить грибы, бруснику, клюкву и чернику, а также местную рыбу (например, леща или угря).

Рыбой богата и дорога в сторону Байкала - здесь закупаются соленым и вяленым омулем, хариусом горячего копчения.

И практически на любом направлении есть бабушки с пирожками, с солеными и сладкими начинками.

Самые вкусные пирожки - от бабушки. Legion Media Legion Media

«Самая железнодорожная еда - пирожки, - считает Елена, которая часто ездит на поездах. – Хоть домашние, хоть покупные. Командировочные, которые часто ездят одним и тем же маршрутом, уже могут подсказать на станциях, где правильные бабушки с правильными пирожками».

Чтобы купить что-то, даже не обязательно выходить из вагона. Торговля ведется через полуоткрытое окно. Правда, ответственность за качество продуктов никто не несет. А аптечка со средствами для желудка не помешала еще ни одному путешественнику.

Самые неподходящие и порой раздражающие продукты

Ароматные мандарины способны вызвать аппетит у всего вагона. Legion Media Legion Media

Конечно, никто не может запретить пассажирам есть в поезде собственную курицу, соленые огурцы или борщ с чесноком. Но мы составили список продуктов, которые лучше все-таки оставить дома. Или в крайнем случае – съесть в вагоне-ресторане:

Чеснок - из-за его резкого запаха. Мандарины - их запах не только раздражает, но и вызывает страстное желание съесть эти самые мандарины. Консервы с фасолью в соусе - из-за последующего несварения желудка у любителей фасоли. Копченая рыба и селедка - из-за сильного запаха, который имеет свойство быстро распространяться по всему вагону. Кисломолочные продукты - они быстро портятся без холодильника. Если очень хочется взять с собой кефир или йогурт, то лучше выпить его в первые часы пути. Пирожные с кремом. Такие пирожные могут быстро испортиться в тепле и стать причиной отравления.

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