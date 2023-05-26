Любимые блюда Николая II и его семьи 

Николай II любил жаркое из курицы, но терпеть не мог икру, а его супруга Александра Федоровна не ела мясо.

Императорская кухня в начале XX века была целым предприятием. Она обслуживала не только обычные трапезы императорской семьи, но также праздничные и парадные.

Кухня состояла из трех частей – кухонной, кондитерской и винной. В кондитерской работали 20 человек, а в кухонной – около 150, из них 10 человек готовили исключительно для императорской семьи.

«Царь и семья», 1902, Елена Самокиш-Судковская Общественное достояние Общественное достояние

Первый завтрак членам императорской семьи подавали в апартаменты. Он состоял из кофе, чая или какао на выбор, сливочного масла и хлеба. По желанию можно было попросить ветчину и яйца. Супруга Николая II Александра Федоровна очень любила русские калачи. Их непременно подавали к завтраку.

При Николае II старшим пекарем был «господин Ермолаев». Сохранились воспоминания, что он «был отличным мастером» и готовил «прекрасные печенья, маленькие, с копеечку, калачики, молочные розанчики, удивительные слоеные булочки и витые соленые батоны».

Московский калач Yulia Mulino Yulia Mulino

Второй завтрак, а по нашим меркам скорее обед, для императора подавался в час дня и обычно включал пять блюд. На этот прием пищи часто приходили чиновники и гости.

На отдельном столе были разложены закуски, каждый мог подойти и взять, что хотел. Долгое время при дворе Николая II работал французский повар-метрдотель Пьер Кюба. Он был мастером закусок.

В качестве закусок подавали маленькие бутерброды, селедку, балык и икру. А также несколько горячих вариантов, например сосиски или поджаренную ветчину. После закусок, которые ели стоя, все садились за стол.

Сохранилось меню такого позднего «завтрака» 9 сентября 1907 года: перловый суп с солеными огурцами, морковью и горошком, пирожки, майонез из лососины (густой взбитый рыбный соус), филе говядины с картофелем, котлеты из куриной грудки, груши в хересе, пирог с начинкой из сладкой рисовой каши с брусникой.

Русские пирожки Shutterstock Shutterstock

В 5 часов вечера в апартаменты подавали чай. Императрица Александра Федоровна воспитывалась в Англии при дворе королевы Виктории, поэтому неотступно следовала традиции пятичасового чая. Она часто пила чай с Николаем II. К чаю подавали горячий калач и тарелку со сливочным маслом. Во время постов, естественно, обходились без масла, зато на столе тогда были баранки, сайки и очищенные орехи.

Меню. 23 мая 1896 г. Romanov collection/Yale University Romanov collection/Yale University

Обед подавался в 8 вечера. Он начинался супом с пирожками, затем подавали рыбу и жаркое, овощи, сладкое, фрукты и кофе. В торжественных случаях число блюд увеличивалось. За обедом подавали вино, к кофе – ликер.

Дети до 8–10 лет обычно ели отдельно от взрослых, поэтому у них был более традиционный распорядок дня.

К царскому столу также поставлялись фрукты и ягоды из Гатчинской и Ропшинской оранжерей. Многие оранжереи отапливались круглогодично, что позволяло, помимо прочего, уже ранней весной лакомиться земляникой и клубникой.

Николай II любил картошку, пельмени и портвейн

Russia Beyond, Public Domain/Legion Media Russia Beyond, Public Domain/Legion Media

По воспоминаниям современников, Николай II был умерен в еде, регулярно взвешивался и занимался спортом.

Известно, что Николай II любил картошку. Однажды в Крыму он увидел, как один из чиновников нес с рынка пакет молодой картошки, и попросил уступить ему его покупку. Николай II в юности пек картошку с братьями и сестрами в парке Аничкового дворца в Санкт-Петербурге, а позже и с цесаревичем Алексеем в Александровском парке.

Также одним из его любимых блюд была названная в честь русского военного генерала Драгомирова «Драгомировская каша» – гречка с грибами и сливками. От обычной гречневой каши она отличалась тем, что каша подавалась как пирог.

Также Николай II любил пельмени и вареники. На императорской яхте «Штандарт» он часто ел жаренные на сковороде пельмени.

Николай II пробует еду на императорской яхте «Штандарт» Romanov collection/Yale University Romanov collection/Yale University

А вот икру терпеть не мог. Офицеры «Штандарта» отмечали, что «государь очень любил закуски, кроме икры, семги и вообще соленых рыб». Этому было простое объяснение: как-то, возвращаясь с Востока, Николай II ехал по Сибирскому пути. На станциях его встречали хлебом-солью, соленой рыбой и икрой. При этом было жарко и Николаю II хотелось пить, с тех пор он охладел к соленой рыбе и икре.

По свидетельству фрейлины графини С. Буксгевден, «государь предпочитал простые блюда, простые жаркие и кур». И действительно эти блюда часто встречаются в сохранившихся меню того времени.

Известно, что император любил портвейн. Сначала его привозили из Португалии, но после того как Николай II попробовал портвейн «Ливадия», закупки прекратились. А его супруге пришлось по душе десертное вино «Лакрима Кристи» («Слезы Христа»), также производившееся в Массандре, винном хозяйстве в Крыму.

Спиртными напитками на императорской кухне занимались больше 10 человек. Они хранили и подбирали для двора вина, водки, пиво, мед и квас.

Александра Федоровна – почти вегетарианка

Императрица Александра Федоровна Общественное достояние Общественное достояние

Пища для императрицы Александры Федоровны часто готовилась и подавалась ей отдельно. Она практически не ела мясо и рыбу, но не отказывалась от яиц, сыра и сливочного масла. Скорее всего, диеты она придерживалась не по этическим соображениям, а желая сохранить фигуру и здоровье. Кроме того, она строго соблюдала церковные посты.

Александра Федоровна за отдельным столиком Romanov collection/Yale University Romanov collection/Yale University

Сохранились записи о том, как на яхте «Штандарт» она заказывала для себя запеченный картофель, фаршированный шпинатом. А описывая поездку царской семьи на яхте по Волге в 1913 году, офицер Н. Саблин упомянул, что «сама государыня съела в этот день всего два яйца всмятку».

При этом сохранились записи, что на свои личные деньги императрица заказывала сладости из-за границы.

Царские дети росли в строгости

Великие княжны за сбором грибов Общественное достояние. Раскрашено Klimbim Общественное достояние. Раскрашено Klimbim

Царские дети младшего возраста не приглашались к общему столу, а ели вместе с воспитателями. Лишь иногда детей приглашали за стол к родителям, чтобы они привыкали к общению со взрослыми. В таких случаях блюда сначала подавали императору с императрицей, а затем детям.

Особыми изысками детей не баловали. Николай II и Александра Федоровна воспитывали их как обычных детей.

Известно, что когда во время Первой мировой войны цесаревич Алексей был вместе с отцом в штабе армии, то отказывался есть пищу, подобающую правящим особам. По его словам, его любимой едой были «щи и каша и черный хлеб, которые едят все мои солдаты».

Цесаревич Алексей с сестрой Romanov collection/Yale University Romanov collection/Yale University

Правда, иногда он покупал себе сладости. Дети получали содержание на личные расходы. Цесаревич тратил деньги на шоколад и леденцы фирмы «Жорж Борман» и карамель товарищества Абрикосова.

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