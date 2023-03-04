Какие промышленные консервы делали в царской России?

Многие думают, что банки с тушенкой появились у нас только в советские времена. На самом деле до революции в России уже была развитая консервная индустрия, приносившая фабрикантам целые состояния.

В 1900 году из Санкт-Петербурга на поиски загадочной земли Санникова отправились путешественники во главе с бароном Эдуардом Толлем. Их полярная экспедиция по поиску «острова-призрака» в Северном Ледовитом океане не увенчалась успехом, но зато положила начало эксперименту с консервами.

На несколько месяцев ученые застряли в ледяной ловушке у полуострова Таймыр, но и там продолжили исследования на суше и в судовых лабораториях. Чтобы на полуострове было питание на случай, если исследователи не успеют вернуться на судно, Толль велел зарыть на глубине чуть больше метра жестяные ящики с продуктами. В них были сухари, овсянка, шоколад, чай, сахар и 48 консервных банок щей с мясом и кашей 1900 года выпуска, произведенных первой российской фабрикой консервов Франсуа Азибера для императорских войск.

Консервная банка «Щи с мясом и кашей», выпущенная в 1900 году на первом российском консервном заводе Азибера. Она была найдена на полуострове Таймыр в 1973 году Юрий Машков/TASS Юрий Машков/TASS

Исследователям этот продуктовый склад так и не понадобился, зато по найденным позднее дневникам Толля в 1973 году другая экспедиция смогла найти провиант. Удивительно, но консервы были съедобны и даже аппетитны. Их вновь попробовали в 2004 году – «Щи с мясом и кашей» столетней давности по-прежнему были съедобны и удовлетворительно прошли лабораторные тесты.

Как в Россию попали французские консервы

В России консервы распробовали позже, чем в Европе и США. Первопроходцами в этой сфере были французы. Наполеон Бонапарт еще в конце XVIII века озаботился проблемой питания для своих солдат во время длительных военных кампаний и объявил денежную премию за неординарное решение. В 1810 году ее вместе с титулом «Благодетель человечества» получил Николя Аппер, придумавший «аппертизацию», то есть метод герметизации продукта в стеклянной банке и последующее длительное кипячение.

Николя Аппер изобрел метод консервации пищи в стеклянных бутылках Жан-Поль Барбье (CC BY-SA) Жан-Поль Барбье (CC BY-SA)

Аппер придумал консервы в стеклянной бутылке, в то время как англичанин Питер Дюранд в том же 1810 году запатентовал аналогичный метод консервации в металлических банках. С 1812 года началось производство консервов для британской армии. Технологию начали использовать в США и Германии. В 1820-е годы в США значительно расширили ассортимент консервов, это были уже не только мясо, овощи и супы. Появились консервированные омары, тунец, фрукты и др.

Казалось бы, Россия могла познакомиться с французскими консервами во время Отечественной войны 1812 года. По легенде, так и произошло, но без продолжения. Русские солдаты находили у пленных французов консервы, но боялись их есть, опасаясь, что там будет «лягушатина». Самым смелым оказался главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов. Он бесстрашно попробовал заморское яство из бутылки и объявил его неопасным – никаких лягушек, обычная баранина. Но есть ее своим солдатам на всякий случай запретил.

Консервы для богатых

Полевая кухня британской армии во время Крымской войны, 1855 г. Национальный музей армии в Лондоне Национальный музей армии в Лондоне

В 1830-е годы консервы начали привозить в Россию из-за границы как нечто диковинное и дорогое. В пьесе «Ревизор» (1835) Николай Гоголь впервые в русской литературе упомянул консервы. Его главный герой мелкий чиновник Хлестаков так хвастался своей роскошной жизнью в Петербурге: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».

Причем нельзя сказать, что идея сохранения продуктов совсем не интересовала русских ученых. Еще в 1763 году при подготовке экспедиции для проверки северного морского пути из России в Китай и Индию известный ученый Михаил Ломоносов изготовил концентрат сухого супа со специями. Суп благополучно пережил путешествие до берегов Камчатки, но широкие массы о нем так и не узнали.

Идею суповых концентратов в пакетиках также изучал ученый и основатель Харьковского университета Василий Каразин. В 1815 году он представил свою идею графу Алексею Аракчееву, военному министру и приближенному императора Александра I, но не нашел поддержки.

Консервы оставались в зоне научных изысканий и баловства знати вплоть до Крымской войны 1853–1856 годов, во время которой британские и французские солдаты питались консервами, а русские солдаты страдали от нехватки продовольствия. Тогда в России и задумались о консервах как о долгоиграющем провианте для армии. Император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервов.

Первая фабрика консервов в России

Фабрика пищевых консервов Франсуа Азибера Общественное достояние Общественное достояние

В 1870 году Санкт-Петербургская военно-медицинская академия приступила к изучению продукции отечественных производителей консервов. Образцы консервов для военных предложили изготовить французу Франсуа Азиберу, чья фабрика работала в Санкт-Петербурге с 1862 года. Тогда его консервы из овощей и грибов продавались на рынках и частным торговцам. Образцы для военных успешно прошли испытания в госпиталях, и спустя некоторое время Азибер получил долгосрочный армейский контракт.

В 1887 году были разработаны и запущены в производство пять видов консервов для армии: жареная говядина (или баранина), рагу, щи с кашей, горох с мясом и овощные консервы.

Консервные короли

Рекламный постер консервной фабрики Иосифа Кефели Общественное достояние Общественное достояние

Еще один предприимчивый француз по фамилии Мальон придумал собирать у населения в Ярославской области очищенные зерна горошка и консервировать его. До этого местное население лишь сушило горох. Фабрика по консервации горошка заработала здесь в 1875 году. Позже под консервацию попали огурцы и другие местные овощи. Продукция продавалась не только в России, но и шла на экспорт.

Еще одна фабрика по производству консервов открылась на юго-западном побережье Крыма, в Балаклаве, в 1892 году – товарищество Иосифа Кефели. Местные рыбаки ловили кефаль, макрель, белугу и другую рыбу. На заводе черноморская рыба превращалась в консервированные деликатесы, которые затем успешно продавались.

Бизнес немца Бирмана по производству мясных консервов в городе Козлове был не менее успешен, но история закончилась трагически. Еще до революции 1917 года он построил пункт по убою скота, который принимал в сутки 300–400 голов крупного рогатого скота, и организовал производство мясных консервов. Рабочие не выдержали условий труда на предприятии, в 1916 году они устроили забастовку и подожгли завод. Бирман покинул Россию, оставив на заводе приказчика. Но в 1919 году завод был окончательно разрушен и разграблен военными и горожанами.

Этикетка консервной банки с анчоусами, произведенной в Риге Онлайн-аукцион «Мешок» Онлайн-аукцион «Мешок»

Если говорить о масштабах производства, то в 1904–1905 годах на консервных заводах в Петербурге, Одессе, Риге и Митаве (тогда эти города входили в состав Российской империи), работавших на военное ведомство, выпускалось до 250 тыс. консервных банок в день и до 75 млн в год. По данным на начало Первой мировой войны, крупнейшие консервные заводы страны выпускали по 70–100 тыс. порций в день. («Военная экономика в первую мировую войну». Шигалин Г. И.)

Самая необычная консервная банка – «с огоньком»

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В 1897 году инженер-изобретатель Евгений Федоров придумал консервную банку с подогревом. Это была банка с двойным дном, в которое помещали воду и негашеную известь. При повороте днища вода и известь вступали в химическую реакцию, и таким образом банка нагревалась. Производство небольших партий таких консервов было налажено в 1915 году, они отправлялись на фронт русским солдатам Первой мировой войны.

Без дыма и демаскировки солдаты могли получить подогретое блюдо. Однако новшество не прижилось, производство в России сошло на нет. Зато аналогичные банки использовали позже немецкие солдаты во время Второй мировой войны, а в Японии похожую технологию при производстве консервов используют и сейчас.

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