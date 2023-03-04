Какие промышленные консервы делали в царской России?

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Мария Бунина

Общественное достояние
Многие думают, что банки с тушенкой появились у нас только в советские времена. На самом деле до революции в России уже была развитая консервная индустрия, приносившая фабрикантам целые состояния. 

В 1900 году из Санкт-Петербурга на поиски загадочной земли Санникова отправились путешественники во главе с бароном Эдуардом Толлем. Их полярная экспедиция по поиску «острова-призрака» в Северном Ледовитом океане не увенчалась успехом, но зато положила начало эксперименту с консервами.  

На несколько месяцев ученые застряли в ледяной ловушке у полуострова Таймыр, но и там продолжили исследования на суше и в судовых лабораториях. Чтобы на полуострове было питание на случай, если исследователи не успеют вернуться на судно, Толль велел зарыть на глубине чуть больше метра жестяные ящики с продуктами. В них были сухари, овсянка, шоколад, чай, сахар и 48 консервных банок щей с мясом и кашей 1900 года выпуска, произведенных первой российской фабрикой консервов Франсуа Азибера для императорских войск. 

Консервная банка «Щи с мясом и кашей», выпущенная в 1900 году на первом российском консервном заводе Азибера. Она была найдена на полуострове Таймыр в 1973 году

Консервная банка «Щи с мясом и кашей», выпущенная в 1900 году на первом российском консервном заводе Азибера. Она была найдена на полуострове Таймыр в 1973 году

Юрий Машков/TASS

Исследователям этот продуктовый склад так и не понадобился, зато по найденным позднее дневникам Толля в 1973 году другая экспедиция смогла найти провиант. Удивительно, но консервы были съедобны и даже аппетитны. Их вновь попробовали в 2004 году – «Щи с мясом и кашей» столетней давности по-прежнему были съедобны и удовлетворительно прошли лабораторные тесты. 

Как в Россию попали французские консервы

В России консервы распробовали позже, чем в Европе и США. Первопроходцами в этой сфере были французы. Наполеон Бонапарт еще в конце XVIII века озаботился проблемой питания для своих солдат во время длительных военных кампаний и объявил денежную премию за неординарное решение. В 1810 году ее вместе с титулом «Благодетель человечества» получил Николя Аппер, придумавший «аппертизацию», то есть метод герметизации продукта в стеклянной банке и последующее длительное кипячение. 

Николя Аппер изобрел метод консервации пищи в стеклянных бутылках

Николя Аппер изобрел метод консервации пищи в стеклянных бутылках

Жан-Поль Барбье (CC BY-SA)

Аппер придумал консервы в стеклянной бутылке, в то время как англичанин Питер Дюранд в том же 1810 году запатентовал аналогичный метод консервации в металлических банках. С 1812 года началось производство консервов для британской армии. Технологию начали использовать в США и Германии. В 1820-е годы в США значительно расширили ассортимент консервов, это были уже не только мясо, овощи и супы. Появились консервированные омары, тунец, фрукты и др. 

Казалось бы, Россия могла познакомиться с французскими консервами во время Отечественной войны 1812 года. По легенде, так и произошло, но без продолжения. Русские солдаты находили у пленных французов консервы, но боялись их есть, опасаясь, что там будет «лягушатина». Самым смелым оказался главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов. Он бесстрашно попробовал заморское яство из бутылки и объявил его неопасным – никаких лягушек, обычная баранина. Но есть ее своим солдатам на всякий случай запретил.  

Консервы для богатых 

Полевая кухня британской армии во время Крымской войны, 1855 г.

Полевая кухня британской армии во время Крымской войны, 1855 г.

Национальный музей армии в Лондоне

В 1830-е годы консервы начали привозить в Россию из-за границы как нечто диковинное и дорогое. В пьесе «Ревизор» (1835) Николай Гоголь впервые в русской литературе упомянул консервы. Его главный герой мелкий чиновник Хлестаков так хвастался своей роскошной жизнью в Петербурге: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе». 

Причем нельзя сказать, что идея сохранения продуктов совсем не интересовала русских ученых. Еще в 1763 году при подготовке экспедиции для проверки северного морского пути из России в Китай и Индию известный ученый Михаил Ломоносов изготовил концентрат сухого супа со специями. Суп благополучно пережил путешествие до берегов Камчатки, но широкие массы о нем так и не узнали. 

Идею суповых концентратов в пакетиках также изучал ученый и основатель Харьковского университета Василий Каразин. В 1815 году он представил свою идею графу Алексею Аракчееву, военному министру и приближенному императора Александра I, но не нашел поддержки. 

Консервы оставались в зоне научных изысканий и баловства знати вплоть до Крымской войны 1853–1856 годов, во время которой британские и французские солдаты питались консервами, а русские солдаты страдали от нехватки продовольствия. Тогда в России и задумались о консервах как о долгоиграющем провианте для армии. Император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервов. 

Первая фабрика консервов в России 

Фабрика пищевых консервов Франсуа Азибера

Фабрика пищевых консервов Франсуа Азибера

Общественное достояние

В 1870 году Санкт-Петербургская военно-медицинская академия приступила к изучению продукции отечественных производителей консервов. Образцы консервов для военных предложили изготовить французу Франсуа Азиберу, чья фабрика работала в Санкт-Петербурге с 1862 года. Тогда его консервы из овощей и грибов продавались на рынках и частным торговцам. Образцы для военных успешно прошли испытания в госпиталях, и спустя некоторое время Азибер получил долгосрочный армейский контракт.

В 1887 году были разработаны и запущены в производство пять видов консервов для армии: жареная говядина (или баранина), рагу, щи с кашей, горох с мясом и овощные консервы. 

Консервные короли 

Рекламный постер консервной фабрики Иосифа Кефели

Рекламный постер консервной фабрики Иосифа Кефели

Общественное достояние

Еще один предприимчивый француз по фамилии Мальон придумал собирать у населения в Ярославской области очищенные зерна горошка и консервировать его. До этого местное население лишь сушило горох. Фабрика по консервации горошка заработала здесь в 1875 году. Позже под консервацию попали огурцы и другие местные овощи. Продукция продавалась не только в России, но и шла на экспорт.

Еще одна фабрика по производству консервов открылась на юго-западном побережье Крыма, в Балаклаве, в 1892 году – товарищество Иосифа Кефели. Местные рыбаки ловили кефаль, макрель, белугу и другую рыбу. На заводе черноморская рыба превращалась в консервированные деликатесы, которые затем успешно продавались. 

Бизнес немца Бирмана по производству мясных консервов в городе Козлове был не менее успешен, но история закончилась трагически. Еще до революции 1917 года он построил пункт по убою скота, который принимал в сутки 300–400 голов крупного рогатого скота, и организовал производство мясных консервов. Рабочие не выдержали условий труда на предприятии, в 1916 году они устроили забастовку и подожгли завод. Бирман покинул Россию, оставив на заводе приказчика. Но в 1919 году завод был окончательно разрушен и разграблен военными и горожанами. 

Этикетка консервной банки с анчоусами, произведенной в Риге

Этикетка консервной банки с анчоусами, произведенной в Риге

Онлайн-аукцион «Мешок»

Если говорить о масштабах производства, то в 1904–1905 годах на консервных заводах в Петербурге, Одессе, Риге и Митаве (тогда эти города входили в состав Российской империи), работавших на военное ведомство, выпускалось до 250 тыс. консервных банок в день и до 75 млн в год. По данным на начало Первой мировой войны, крупнейшие консервные заводы страны выпускали по 70–100 тыс. порций в день. («Военная экономика в первую мировую войну». Шигалин Г. И.) 

Самая необычная консервная банка – «с огоньком» 

Общественное достояние

В 1897 году инженер-изобретатель Евгений Федоров придумал консервную банку с подогревом. Это была банка с двойным дном, в которое помещали воду и негашеную известь. При повороте днища вода и известь вступали в химическую реакцию, и таким образом банка нагревалась. Производство небольших партий таких консервов было налажено в 1915 году, они отправлялись на фронт русским солдатам Первой мировой войны.

Без дыма и демаскировки солдаты могли получить подогретое блюдо. Однако новшество не прижилось, производство в России сошло на нет. Зато аналогичные банки использовали позже немецкие солдаты во время Второй мировой войны, а в Японии похожую технологию при производстве консервов используют и сейчас.

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