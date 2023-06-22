5 стихотворений Александра Блока, которые вы должны знать

В начале XX века он считался одним из главных поэтов Петербурга, да и всей России. Почему его стихи оказывали завораживающее воздействие на современников и продолжают волновать современных россиян?

1. «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо»

Тонкий лирик и романтик Блок написал большой цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Он был под впечатлением от философии его современника Владимира Соловьева и его концепции Вечной Женственности, поэтому и «Прекрасная Дама» Блока – это не просто женщина, но понятие космическое и метафизическое. Это идеал, к которому невозможно приблизиться.

Одно из ключевых стихотворений цикла – «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо» – Блок пишет в 1901 году, ему 21, но он уже грустит, что года проходят мимо, а он еще не встретил ту самую. И лишь предчувствует ее появление, «тоскуя и любя», как он цитирует Соловьева. Что ж, его предчувствие не подвело и в 1903 году он женился на Любови Менделеева, дочери знаменитого химика, которая жила в соседнем имении, и с которой был знаком с детства.

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —

Всё в облике одном предчувствую Тебя».

2. «Ночь, улица, фонарь, аптека»

Это короткое стихотворение, написанное в 1912 году, мы можем привести целиком. Хотя, его очень многие знают наизусть.

«Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века -

Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь - начнёшь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь».

Sputnik Sputnik

Как настоящий русский писатель, Блок не мог не размышлять о смысле жизни. С одной стороны, его стихи про бренность бытия, в котором все ведет к смерти. Но в то же время они и про замкнутость круга жизни, из которого нет выхода, про обреченность человека (и шире – души) повторять одни и те же действия, рождаться и умирать. Так что даже добровольный уход из жизни не спасет от этого круговорота.

3. «Россия»

Практически каждый школьник старших классов писал сочинение на тему «Образ Родины в стихотворениях Блока». Поэт, действительно, очень много писал и думал о России. Она для него не просто страна, где он живет, но живое существо, с которым он нераздельно связан.

В 1908 году Блок пишет стихотворение «Россия». Там Русь представляется ему вечно прекрасной женщиной, которая отдает свою красу чародею. Однако, по мысли Блока, это не может ее погубить:

«Пускай заманит и обманет, —

Не пропадешь, не сгинешь ты,

И лишь забота затуманит

Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одной заботой боле —

Одной слезой река шумней

А ты все та же — лес, да поле,

Да плат узорный до бровей…»

4. «Скифы»

«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!»

Блок написал это стихотворение в январе 1918 года. Тогда стало известно о возобновлении мирных переговоров в ходе Первой мировой. Кроме того, в России пылал пожар революции и Гражданской войны.

Общественное достояние Общественное достояние

Стихотворение начинается несколько воинственно, будто русские – это мощная восточная стихия, которая может смести все на своем пути. Однако Блок говорит о России как о щите, защищавшем Европу от Азии. И как о культуре, которая вобрала в себя многообразие и Запада и Востока.

И в итоге, поэт взывает к миру.

«Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно — старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем — братья!»

Отметим, что сам Блок не слишком любил стихотворение «Скифы», которое в силу его злободневности и острых формулировок было активно цитируемым. Он считал, что поэзия должна быть выше политических манифестов.

5. Поэма «Двенадцать»

Поначалу Блок довольно восторженно принял революцию 1917 года, увидев в ней возможность для духовного обновления общества, для построения новой жизни.

В поэме «Двенадцать» (1918) поэт представляет революцию как апокалипсис, на месте которого возникает новый мир. В полуразрушенном Петрограде царят разруха, голод, холод, уличные грабежи и стрельба. Но Блок приветствует и оправдывает крушение старого мира и торжество новой революционной стихии.

Герои поэмы, 12 красноармейцев, 12 «апостолов» новой веры с легкостью приносят людские жизни в жертву новой эре. «Пальнём-ка пулей в Святую Русь —/ В кондовую,/ В избяную,/ В толстозадую!» – кричат они.

Впереди красноармейцев «в белом венчике» из роз идет Иисус Христос. Этому образу есть разные трактовки – то ли Христос благословляет революцию и ведет ее за собой, то ли это красноармейцы изгоняют его, разрушая веру.

В 1920-21 Блок разочаровывается в революции и перестает писать стихи и умирает практически от голода.

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