10 русских мемуаров и дневников, от которых не оторваться

1. Надежда Дурова «Записки кавалерист-девицы»

Издательство АСТ, 2016 Издательство АСТ, 2016

Отважная дама XIX века описала, как, переодевшись мужчиной, служила в русской армии и воевала с Наполеоном. Дурова писала о своей жизни и о том обидном положении, в котором пребывали женщины ее времени, рожденные по сути «жить и умереть в рабстве». Она рассказывает о своем твердом решении во что бы то ни стало «отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим». Описывает она и как обманом попала на службу, и первые битвы, в которых участвовала.

«Записки» были впервые опубликованы Пушкиным. Именно он против ее воли раскрыл личность женщины, которая предпочитала, чтобы ее называли Александром Александровым. Это вызвало острое негодование Дуровой, но Пушкин ответил ей так: «Будьте смелы – вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое Вас прославило».

Читайте подробнее про Надежду Дурову тут.

2. Илья Ильф, Евгений Петров «Одноэтажная Америка»

Пальмир, 2020 Пальмир, 2020

В 1935–1936 годах писательский дуэт отправился в путешествие по США. Они проехали всю страну на автомобиле в компании американской семейной пары, позже опубликовали свои записки под названием «Одноэтажная Америка», которое стало нарицательным в отношении «глубинной Америки».

Они составили подробный отчет о путешествии и впечатлениях о Нью-Йорке, строительстве моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, жизни американцев, кока-коле, прерии и, конечно, Голливуде... Сегодня забавно читать, как пара восхищается лампочками, которые включаются «дерганием за веревочку».

3. Максим Горький «Детство»

Издательство «Детская литература», 2017 Издательство «Детская литература», 2017

В отличие от рафинированного детства многих писателей-дворян XIX века у Горького это была настоящая «школа жизни» – он был выходцем из очень простой семьи.

В автобиографической повести писатель описывает детство в Нижнем Новгороде, который впоследствии, еще при его жизни, переименовали в его честь. Он прекрасно передает атмосферу дедовского дома, где вырос, и жизни всего низкого сословия; живописует десятки ярких, объемных персонажей. Собственное взросление писатель также не обошел вниманием: описал в двух последующих частях трилогии – «В людях» и «Мои университеты».

4. Иван Бунин «Окаянные дни»

ТД "Белый город", 2015 ТД "Белый город", 2015

Будущий нобелевский лауреат не принял революцию и советскую власть и в 1920 году эмигрировал во Францию. «Окаянные дни» состоят из его дневников и отражают самый бурный и сложный период истории России. В СССР произведение не публиковалось до перестройки, поскольку было наполнено ненавистью к большевикам и разочарованием в революции.

«Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя?»

5. Василий Гроссман «Жизнь и судьба»

Азбука, 2021 Азбука, 2021

Этот роман полностью основан на биографии автора и пережитых им событиях. Гроссман долгое время работал военным корреспондентом и был свидетелем Сталинградской битвы. Он пишет о жизни в эвакуации, о репрессиях и о том, как соседи и друзья отворачиваются от родственников репрессированных. Видел он и убийства евреев нацистами (его мать погибла в немецкой оккупации).

Сегодня эпопею Гроссмана нередко называют «Войной и миром XX века». Но в советское время рукопись арестовали и запретили к публикации из-за обильной критики сталинского режима (и даже сравнения Сталина с Гитлером).

6. Маршал Георгий Жуков «Воспоминания и размышления»

Новости, 1990 Новости, 1990

Многие участники Второй мировой войны оставили мемуары и живые свидетельства о пережитых ужасах. (Чего стоят только мастерские «Записки снайпера» Василия Зайцева, который описывал свой опыт уличных боев в Сталинграде и по которому сняли голливудский фильм «Враг у ворот»). Однако воспоминания персоны столь высокого ранга, как «маршал Победы» Жуков, заслуживают отдельного внимания.

Жуков описывает и деревенское детство, и первую тяжелейшую работу в фабричной мастерской, и службу в кавалерии во время Первой мировой войны. Но самое интересное касается, конечно, Второй мировой. Маршал вспоминает состояние армии накануне войны, рассказывает о тактике боевых действий, своем общении со Сталиным.

7. Константин Станиславский «Моя жизнь в искусстве»

Азбука, 2022 Азбука, 2022

«История художественных исканий» Станиславского стала настольной книгой для многих актеров, ведь в ней он излагает свою знаменитую «систему» и путь ее становления. Однако мемуары главного русского театрального режиссера будут интересны не только людям сцены, ведь мэтр рассказывает о своей жизни и творческом пути, о спектаклях, которые поставил, и отношениях с Чеховым и Горьким. Да и вообще о легендарном Московском Художественном театре и каково было жить художнику в эпоху перемен.

Станиславский родился в 1863 году и еще застал отголоски крепостного права и «старой» жизни, но также он стал свидетелем революции и становления советской власти, цензуры и сталинского времени.

8. Евгения Гинзбург «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

Издательство «Т8», серия Rugram Издательство «Т8», серия Rugram

В 1937 году Гинзбург была арестована за якобы участие в террористической организации. Как «отец и мать врага народа» были арестованы и ее родители. Она провела 10 лет в советских тюрьмах и лагерях и еще почти 10 лет не имела права вернуться в родную Москву.

Автобиографический роман «Крутой маршрут» стал одним из первых свидетельств о зверствах советской карательной системы и репрессиях. Он поражает описаниями того, как жестоко обращались в тюрьмах с женщинами и какими абсурдными могли быть поводы для ареста в те времена.

9. Нина Берберова «Курсив мой. Автобиография»

АСТ, 2021 АСТ, 2021

Нина Берберова, известный в США славист, рассказывает о невероятно насыщенной событиями собственной жизни: юности в Российской империи, революции, эмиграции, Второй мировой войне, немецкой оккупации во Франции. Кроме того, мемуары Берберовой важны как живое свидетельство о самых талантливых людях эпохи. Она была женой поэта Владислава Ходасевича и общалась с самым широким кругом писателей и других известных людей Серебряного века: дружила с Мариной Цветаевой, Борисом Пастернаком, Владимиром Набоковым, Александром Куприным, Иваном Буниным, Максимом Горьким и Александром Керенским.

10. Сергей Довлатов «Чемодан»

Азбука-Аттикус, 2022 Азбука-Аттикус, 2022

Не все мемуары драматичны и эпохальны. Порой короткие, но яркие рассказы читать даже более увлекательно. Все произведения Довлатова так или иначе основаны на его личном опыте, и этот сборник не исключение.

Герой эмигрирует из СССР в США, прихватив лишь один маленький чемодан. Через несколько лет он открывает его, и каждый предмет становится объектом отдельного рассказа – полуновеллы, полуанекдота. Куртка, перчатки, шапка превращаются в главных героев увлекательной истории, которая живо показывает время и атмосферу.

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