Как на Руси боролись с разбойниками?

Тексты
Георгий Манаев
«Подозрительные люди», 1882, Константин Савицкий

«Подозрительные люди», 1882, Константин Савицкий

Русский музей
Бандитские шайки на Руси появились задолго до органов охраны порядка. Поэтому как крестьянам, так и дворянам приходилось защищаться от разбойников самим.

Один русский воевода, следовавший по Волге, под Нижним Новгородом был «окружен тремя барками русских разбойников, которых в каждой барке сидело по восемнадцать человек». Команда судна воеводы успешно отстреливалась – разбойники, потеряв трех человек убитыми, обратились в бегство. Эту историю записал голландец Корнелис де Брюйн – в 1703-м он отправился по Волге в Астрахань на лодке, в которой на 52 человека было более сорока ружей и пистолетов, а во время ночлега постоянно дежурили по двое часовых. Разбойники в допетровской Руси действительно были огромной проблемой вплоть до второй половины XVIII века.

Как государство боролось с разбойниками

Торговая казнь, Николай Евреинов.

Торговая казнь, Николай Евреинов.

Public Domain

Первый законодательный памятник «Русская Правда» определяет за разбой жестокое наказание: «на поток и на разграбление», то есть все имущество разбойника подлежит разграблению, а он с семьей – убийству или продаже в рабство. Преступников, конечно, это не останавливало. Разбойники, они же «тати» или «воры», существовали на Руси задолго до появления регулярной полиции и были серьезным фактором жизни.

Специальные меры учета и сыска профессиональных преступников появились только в Судебнике 1497 года. Особо злостных рецидивистов объявляли ведомыми лихими людьми, то есть «известными преступниками», проводя процедуру облихования – сбора с местных жителей сведений о преступлениях конкретного человека.

С 1539 года в России появились специальные учреждения по борьбе с татями – губные избы, которые возглавляли губные старосты – первые «участковые» Руси. Подчинялись эти избы Разбойному приказу. Ясно, что эти меры слабо помогали сдержать преступность.

Как жили тати и лихие люди

Степан Разин, Иван Билибин, 1935. Таким разбойника видели русские люди – несмотря на преступный образ жизни, им восхищались как вольным человеком, не подчинявшимся никакой власти.

Степан Разин, Иван Билибин, 1935. Таким разбойника видели русские люди – несмотря на преступный образ жизни, им восхищались как вольным человеком, не подчинявшимся никакой власти.

Public Domain

Первый русский экономист Иван Посошков в 1724 году свидетельствовал: «Разбойников у нас в Руси… множество, ибо не только по десять или по двадцать человек, но бывает по сто или по двести человек в артели». Разбойники редко действовали поодиночке, как правило, они объединялись в шайки, которые имели атаманов, примитивную иерархию, располагали транспортом и оружием, в том числе тяжелым – с купеческих и государевых стругов снимали пушки, отбирали ружья у солдат.

Разбойники имели свои «станы» (притоны) в городах и деревнях. Профессия «становщика» была отдельно уголовно наказуемой. Как писал Михаил Ломоносов «при деревнях держатся, а в городах обыкновенно часто бывают для продажи награбленных пожитков». Даже сам великий русский просветитель признавал: «на разбойников хотя посылаются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя знатно убавить нет почти никакой надежды».

Орудия артиллерийские. Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

Орудия артиллерийские. Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

Public Domain

Почему даже в середине XVIII века разбойники продолжали терроризировать население? Полиция начала появляться в 1730-е только в крупных городах. Профессиональные военные – дворяне – находились на службе в крупных городах или на полях сражений. Уездные воеводы располагали ограниченным арсеналом и малым количеством людей – военные гарнизоны были, опять же, только в крупных городах. Кроме того, на любые действия воеводе требовалось разрешение центра. Разбойники же были хорошо организованы, знали местность и людей, и знали военное дело – среди лихих людей всегда было много беглых крестьян и солдат.

Поэтому в любых кустах и лесной чаще торговца и извочика, ехавших с товаром, могли поджидать лиходеи. «В кустарнике залегши у дороги, разбойник под вечер добычи нажидал, и, как медведь голодный из берлоги, угрюмо даль он озирал», – так Иван Крылов рисует эту картину. Защита своего добра оставалась делом лично каждого.

Как население защищалось от разбойников?

Беглый, Константин Савицкий, 1883

Беглый, Константин Савицкий, 1883

Третьяковская галерея

Историк Андрей Шипилов в статье «Как защищались от разбойников в XVIII веке» пишет, что у каждого состоятельного человека тогда был целый арсенал холодного и огнестрельного оружия. Усадьбы богачей укреплялись: так, имение князя Александра Меншикова “Раненбург” имело валы, крепостные ворота и бастионы, на которых стояли пушки. Но были они и у людей попроще.

Шипилов приводит такие данные. У князя Гагарина в Тульской губернии в 1721 году были фузея (гладкоствольное ружье) и шпага, у комиссара Пашкова в Коломенском уезде в 1723 году на чердаке усадьбы нашлись два пистолета и две «пушечки малых чугунных», у дьяка Лосева в Рузском уезде стояли «три пушки железные». Ядра и порох тогда были в свободной продаже, так что обыкновенный человек мог завести дома целый арсенал.

Князь Григорий Волконский, сподвижник Петра и начальник Тульского оружейного завода, держал в усадьбе 14 чугунных пушек, 2 пушки красного железа и 16 лафетов, в том числе 4 из них на колесной базе. Арсенал князю, кстати, не помог – царь казнил его за воровство при постройке завода.

Сергей Иванов, На сторожевой границе Московского государства, 1907

Сергей Иванов, На сторожевой границе Московского государства, 1907

Public Domain

Но и в конце XVIII века разбойники оставались для простых людей проблемой. Поэт Михаил Дмитриев вспоминал: «С наступлением каждого лета, когда леса были уже одеты густой зеленью, появлялись разбойники… Дед мой всегда был наготове: каждый год, с наступлением весны, в деревенском его доме, на стенах залы и передней, развешивались ружья, сумы с зарядами, сабли и дротики».

При приближении разбойников крестьяне сбегались на господский двор, а дворовые люди брали оружие. Дмитриев сам был свидетелем одной встречи своего деда с лиходеями: «Дед мой надел на себя кортик, велел отворить ворота и ждал разбойников на крыльце. На этот раз обошлось, однако, благополучно. Разбойники, в числе двенадцати человек, вооруженные с ног до головы, подъехали верхами к околице, подозвали караульщика и сказали ему: «Поди, скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались бы его набату, да у нас лошади приустали». В тот же день, однако, та же шайка разграбила и сожгла мельницу под Сызранью.

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен