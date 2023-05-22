За что бы вас казнили в допетровской Руси?

Тексты
Георгий Манаев

Kira Lisitskaya (Photo: Legion Media; Public domain)
Тогда бьющий жену муж не был в глазах общества или государства преступником. А вот за богохульство или неуважение к родителям полагалось наказание кнутом, которое часто приводило к инвалидности или смерти.

«Лютой смертью» на Руси казнили за измену государю, небрежение родителями и детьми, убийство, богохульство и некоторые виды блуда.

Покушение на царя

А. И. Шарлемань. Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 года, 1884

А. И. Шарлемань. Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 года, 1884

Русский музей

Злой умысел в отношении жизни и здоровья царя и членов его семьи, а тем более подготовка к покушению на них, были самым тяжким преступлением в Древней Руси. Если умысел был доказан, всех участников сговора, а также и тех, кто знал о сговоре и не донес, ждала смертная казнь.

Чтобы донести о покушении на государя, в XVII веке нужно было сказать «заветные» слова: «Государево слово и дело!» – что означало, что говорящий их знает о слове (заговоре) или деле (покушении) на царя. Таких людей было положено немедленно отправлять в Москву, в органы государственной безопасности.

Согласно Кормчей книге, одному из главных сводов церковных и государственных правил, злоумышление на царя было первым поводом для немедленного развода с супругом как для мужчины, так и для женщины. Конечно, от человека, который замышлял что-то против царя и рассказывал об этом другим, бежали как от чумы и доносили в 9 из 10 случаев.

Пренебрежение семьей, родителями, детьми

«Горе», Иван Иванович Творожников (1848–1919)

«Горе», Иван Иванович Творожников (1848–1919)

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Сборники церковных поучений, такие, как «Измарагд» и более известный «Домострой», предписывали в первую очередь заботиться о своей семье и слугах, живущих дома. В «Измарагде» прямо сказано: «Это лицемерие – если чужих наделять [добром] сирот, а род и челядь наги, босы и голодны».

Уважение к своим родителям и детям было первейшей обязанностью любого христианина. Родителей почитали и слушались. Хотя формально главой семьи считался старший мужчина, но если у него была пожилая мать, ее мнение все же было финальным. Неуважение к старым матери и отцу, равно как оставление без пропитания собственных детей, сыновей без наследства, а дочери без приданого, приводило ко всеобщему осуждению. Такого человека ждала, согласно главному законодательному памятнику XVII века – Соборному уложению 1649 года, казнь кнутом – тяжелое телесное наказание, которое могло привести к инвалидности и смерти.

Убийство членов семьи

Казнь кнутом

Казнь кнутом

Public domain

Самыми страшными преступлениями на Руси считались убийство членов семьи, в особенности отцеубийство и убийство женой собственного мужа. Если в Древней Руси за отцеубийство еще можно было заплатить штраф, пусть и огромный, то с середины XVII века убийц членов семьи было указано казнить.

Убийство женой собственного мужа наказывалось с изощренной жестокостью – закапыванием заживо. Преступниц ставили в яму – как правило, в людном месте – и закапывали в землю по горло или по грудь. К казненной приставляли охрану, чтобы родные и друзья не могли ее накормить или напоить. К ним разрешали подходить только священникам для чтения молитв. А всем проходящим мимо разрешали бросать деньги на похороны несчастной.

Если казнь хотели ускорить, землю вокруг закопанной утрамбовывали – человек начинал задыхаться и в панике умирал. Но обычно закопанных оставляли умирать медленно. Казнь могла длиться днями, но можно было и спастись. В 1677 году Фетюшка Жукова из Владимира, не выдержав издевательств со стороны мужа, отсекла ему голову косой. Закопанная заживо, она оставалась в яме целые сутки, и ее по просьбам сердобольной монахини отправили в монастырь. Роль тут, безусловно, сыграло чистосердечное признание Фетюшки и осведомленность окружающих о том, что муж был убит «за дело».

«Волостной суд», 1888, Михаил Зощенко (1857–1907)

«Волостной суд», 1888, Михаил Зощенко (1857–1907)

Третьяковская галерея

Убийство родителями собственных детей рассматривалось как тяжкое преступление, однако было очень много случаев «задавливания» и «засыпания» младенцев неопытными молодыми матерями во сне. Такое убийство всегда считалось непредумышленным и наказывалось многолетним постом, как и изгнание плода зельями, за которое могли отлучить от церкви на всю жизнь. Более суровое наказание полагалось за убийство детей, прижитых вне брака – с 1649 года за это следовала смертная казнь.

Домашнее насилие в отношении женщин в допетровской России мы рассмотрели в отдельном тексте.

Богохульство

Казнь кнутом, гравюра XVIII века

Казнь кнутом, гравюра XVIII века

Legion Media

В дохристианский период истории Руси богохульством считалось осквернение языческих святынь. Сергей Лукьянов в статье «Богохульство как вид религиозного преступления» пишет, что в древнерусском языческом праве существовало понятие религиозного проступка как нарушения языческих обрядов и ритуалов, а также оскорбление языческих богов. Согласно «Повести временных лет», в 983 году в Киеве, за пять лет до крещения Руси, Владимир I собирался принести в жертву Иоанна, сына варяга Федора. Оба были христианами, и отец отказался отдать сына, публично порицая язычество. Как писал Карамзин, «киевляне терпели христианство, но торжественное хуление веры их произвело мятеж в городе». Федор и Иоанн были убиты.

Ранние русские законы не содержат наказаний за богохульство. Никоновская летопись сообщает, что в 1004 году инок Андриан, скопец, который «укорял церковные законы и епископов», был помещен митрополитом Леонтом в темницу, где «помалу исправился и пришел к покаянию».

А вот в 1371 году в Новгороде с язычниками уже расправился сам народ. Трое еретиков-«стригольников», которые плевали на кресты, выбрасывали иконы в выгребные ямы и учили этому «слабых», были утоплены новгородцами в Волхове. Уже в 1505 году «лихим из еретиков» следовала смертная казнь или пожизненное заключение. Дальнейшие законы подтверждали и усиливали наказания за богохульство. Соборное уложение в первой же статье предписывало богохульников, «обличив, сжечь». Причем дела эти вершились не церковным, а светским судом. Кстати, раскольников казнили именно путем сожжения, что запустило на Руси кошмарное колесо «гарей» – самосожжений старообрядцев.

Блуд и «содомский грех»

«Свекор». Владимир Маковский, 1888

«Свекор». Владимир Маковский, 1888

Русский Музей

Русская похоть воспринималась иностранными путешественниками как нечто абсолютно дикое. Датский дворянин Якоб Ульфельдт, посетивший Москву Ивана Грозного, был в шоке от того, что из окна соседнего с ним дома женщина показывала ему свои «срамные места». Особенно иностранцы были в шоке от обычая русских выскакивать голыми из бани. Адам Олеарий, немецкий путешественник XVII века, писал, что на Красной площади он видел продажных женщин: «Стоят, держа во рту кольца (чаще всего – с бирюзою) и предлагая их для продажи. Как я слышал, одновременно с этой торговлею они предлагают покупателям еще кое-что иное».

Русская церковь, однако, сурово боролась с любыми проявлениями плотской похоти и вожделения. «Содомский грех» означал в XVI–XVII веках все, что запрещалось церковью: однополые связи, зоофилию, кровосмешение родственников. Однако также запрещены были и считались «великим грехом» все виды гетеросексуального полового контакта, кроме миссионерской позы. Положение «женщина сверху» каралось постом длиной в пять лет.

И что, неужели воздержание и целомудрие соблюдали? Да, но не под страхом назначения епитимьи. А скорее потому, что батюшки пугали крестьян: зачатое в такие дни или в таких позах дитя вырастет убийцей, вором и прелюбодеем. И правда – судя по метрическим книгам, в декабре дети почти не рождались (их зачатие пришлось бы на Великий пост).

Сегодня «Покаянные книги», содержащие вопросы, которые задают мужчинам и женщинам на исповеди, читаются как порнографическая литература. «А на подругу ты возлазила, или подруга на тебя, творя, как с мужем, грех? Или кому язык в рот вдевала? Или помигала чужому мужу блуда ради? Или срам свой кому казала?»

Наказания за блуд и содомию разнились в зависимости от тяжести проступка и от пола осужденного. За женские однополые связи, выявленные и доказанные, полагалось сжигать, но чаще всего накладывали тяжкую епитимью. Частота вопросов в «Покаянных книгах» о том, не «играла ли с подругами своими по-мужски», указывает, что казнить за это было бы слишком тяжкой мерой. За однополую связь мужчин однозначно следовало сожжение – об этом пишут независимо друг от друга чиновник Григорий Котошихин и архидиакон Павел Алеппский.

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