Вся правда о том, как жили опричники Ивана Грозного

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Георгий Манаев
«Опричники», художник Николай Неврев, 1870-е годы

«Опричники», художник Николай Неврев, 1870-е годы

Gapar Aitiev Kyrgyz National Museum of Fine Arts/Public domain
Они ходили в черной монашеской одежде, ездили на страшных вороных конях и жили по строгому уставу. Но от настоящих монахов их отличала работа – казнить и разорять.

Московские бояре и дворяне XVI века одевались очень ярко – золото, алые и оранжевые цвета преобладали. На фоне раскрашенной московской знати опричники в своих черных ризах выглядели как монахи. Но именно так приказал одеть тысячу знатных воинов царь Иван Грозный.

Со временем их число выросло почти до шести тысяч человек. Как в сериале или фэнтези, они были объединены монашеским послушанием, совместными службами в закрытом для прочих храме в царской укрепленной резиденции. Вступая в этот «орден», многие из них отрекались от своих семей.

Что значит «опричнина»?

Александрова слобода в наши дни

Александрова слобода в наши дни

Сергей Бобылев/TASS

«Опричь» означает «кроме». И до времен Ивана Грозного это слово означало остаток имения, который передавался в личную собственность вдове умершего князя. Все имущество князя переходило к его сыновьям, «опричь» той доли, которая оставалась вдове – она и звалась опричниной.

Андрей Курбский, враг Ивана Грозного, звал опричников кромешниками, намекая на «ад кромешный», то есть исключительный ад, который они творили. «Хорошо известно, что в русских народных говорах термин “кромешники” служит для обозначения всей совокупности нечистых духов, а также созданий, населяющих потусторонний мир», – пишут историки Игорь Курукин и Андрей Булычев в своем исследовании повседневной жизни опричников. Таким образом, опричники, по идее создателя их образа царя Ивана, должны были ассоциироваться с возмездием.

Зачем царь ввел опричный порядок?

Иван Грозный и Малюта Скуратов, 1870, Г. Седов

Иван Грозный и Малюта Скуратов, 1870, Г. Седов

Public Domain

С помощью опричнины Иван Грозный боролся с тогдашним олигархатом. Крупные землевладельцы, в первую очередь родовитые князья из династии Рюриковичей, контролировали доходы и население огромных территорий. Они сопротивлялись введению царем налогов, присылке чиновников из центра, желая буквально вершить дела своей властью, как в княжеские времена.

После более чем 15 лет борьбы с элитами Иван Васильевич принял максимально жесткое решение – разделить территорию своего царства на две неравные части, опричнину и земщину. В опричнину он взял только те земли и знать, которые поклялись ему в личной верности. А в земщину отправил всех остальных.

Как «работала» опричнина?

Москва при Иване Грозном. Красная площадь, 1902, Аполлинарий Васнецов

Москва при Иване Грозном. Красная площадь, 1902, Аполлинарий Васнецов

Public Domain

Проблемой для царя было то, что знать плохо ходила в военные походы. А ведь именно князья и бояре составляли Поместное войско, армию Русского государства. Этот недостаток был очень заметен в процессе Казанского похода. Крупнейший историк боярства Александр Зимин подтверждает: знатные военачальники постоянно спорили, кто более знатен и кто кому будет подчиняться. Причем спорили вместо того, чтобы брать Казань! Царь с большим трудом разрешал эти споры, называвшиеся местническими, потому что споры шли за места. А потом эти споры царю надоели – невозможно было рационально командовать такой армией!

Царь завел опричное войско и собрал в него тоже знать – князей, дворян и «детей боярских» (мелких дворян). Но не из Москвы, а из древних городов – Суздаля, Вязьмы, Можайска и других. Иван приказал воинам лично являться к нему, сам допрашивал их о родственниках, службе и связях. Причем это был перекрестный допрос – другие люди из тех же областей должны были подтвердить показания первых. Велись даже допросы ключников, хлебников, мясников, конюхов, всех слуг для служения в опричных резиденциях, крепостях и городах. Не должно было быть никого из земщины.

Результат – опричное войско всегда было «без мест» и подчинялось только и лично царю. Московские воеводы и князья не могли им командовать.

На что жило опричное войско? Царь просто отобрал лучшие земли у крупных князей и бояр, а их с семьями выгнал и дал земли в других местах государства. Сборы запрещались, хватали только то, что могли унести. Это был опричный террор для уничтожения московской элиты.

Взятые в опричнину приносили присягу на верность. «Я клянусь также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего», – свидетельствуют лифляндцы Иоганн Таубе и Элерт Крузе, служившие в Москве. Опричник Генрих Штаден дополнял: «Согласно присяге опричники не должны были ни говорить с земскими, ни сочетаться с ними браком. А если у опричника были в земщине отец и мать, он не смел никогда их навещать». За соблюдением этих запретов строго следили сами же опричники: Штаден писал, что, застав опричника за разговором с земским, другие опричники убивали обоих на месте.

«Иван Грозный», картина Клавдия Лебедева (XIX в.)

«Иван Грозный», картина Клавдия Лебедева (XIX в.)

Public Domain

Таубе и Крузе пишут: «Когда опричник и земец… должны встретиться, опричник хватает земца за шею, ведет его в суд, хотя он его никогда раньше не видел и не говорил с ним, жалуется, что тот позорил его и вообще опричнину; и хотя великий князь знает, что это не произошло, истца провозглашают верным человеком, и он получает все имения ответчика и последнего бьют, водя по всем улицам, а затем обезглавливают или бросают в тюрьму на пожизненное заключение».

Как выглядел и где жил опричник?

«Опричник», рисунок художника Вячеслава Григорьевича Шварца (1838–1869)

«Опричник», рисунок художника Вячеслава Григорьевича Шварца (1838–1869)

Sputnik

«Опричники (или избранные) должны во время езды иметь известное и заметное отличие, именно следующее: собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны. Пехотинцы все должны ходить в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху, но нижнюю одежду они должны носить из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху», – пишут Таубе и Крузе. Заметим, что и лошади у опричников были лютые – не каждый конь сможет не замечать отрубленную собачью голову на своей шее.

«Все братья… должны носить длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками, которыми можно сбить крестьянина с ног, а также и длинные ножи под верхней одеждой, длиною в один локоть, даже еще длиннее, для того, чтобы, когда вздумается убить кого-либо, не нужно было бы посылать за палачами и мечами, но иметь все приготовленным для мучительства и казней», – сообщают они же.

Опричники патрулировали улицы Москвы и других крупных городов ротами по 10–20 человек. «Каждая отдельная рота намечала бояр, государственных людей, князей и знатных купцов. Ни один из них не знал своей вины, еще меньше – время своей смерти и что вообще они приговорены. И каждый шел, ничего не зная, на работу, в суды и канцелярии», – описывали опричный террор Таубе и Крузе.

Конечно, не вся тысяча или шесть тысяч опричников принадлежали к «ордену». Его составляла только самая знатная верхушка опричнины – от 100 до 300 человек. Они проживали вместе с царем в Александровой слободе и действительно жили подобно монахам, среди которых Иван принял на себя роль игумена.

Александровский кремль, XVI в. Гравюра из книги посла Даниила Якоба Ульфельдта «Путешествие в Россию». Начало XVII в.

Александровский кремль, XVI в. Гравюра из книги посла Даниила Якоба Ульфельдта «Путешествие в Россию». Начало XVII в.

Public Domain

Каждое утро в 4 часа Иван Грозный вместе с пономарем (которым был Малюта Скуратов) звонил в колокола. Весь «ближний опричный двор» тут же собирался в церкви. На тех, кто не явился, накладывали наказание – восемь дней епитимьи, несмотря на степень знатности. С четырех до семи утра царь и братия пели в церкви, потом делали перерыв на час и с восьми до десяти продолжали пение. После этого следовала трапеза. «Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят, – пишут Таубе и Крузе. – Каждый брат должен приносить кружки, сосуды и блюда к столу, и каждому подается еда и питье, очень дорогое и состоящее из вина и меда, и что не может съесть и выпить, он должен унести в сосудах и блюдах и раздать нищим, и, как большей частью случалось, это приносилось домой. Когда трапеза закончена, идет сам игумен к столу. После того, как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей».

После дневных дел, которые действительно состояли часто в допросах и расследованиях с пытками, царь шел к вечерней трапезе – она была совмещена с молитвой и продолжалась до 9 часов. «После этого идет он ко сну в спальню, где находятся три приставленных к нему слепых старика», – пишут Таубе и Крузе. Так завершался день царя в опричной цитадели.

Чем кончилась опричнина?

Распятская церковь-колокольня в Александровой слободе. На эту колокольню Иван Грозный взбирался каждое утро собирать братию на утреннюю молитву

Распятская церковь-колокольня в Александровой слободе. На эту колокольню Иван Грозный взбирался каждое утро собирать братию на утреннюю молитву

Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

Опричный порядок не достиг своих целей. Силу московской знати и крупных землевладельцев-вотчинников царю подорвать не удалось – он просто расплодил в государстве кромешников, которые грабили прежде всего простое население: по подсчетам историка Степана Веселовского, на одного боярина или человека из Государева двора приходились три-четыре рядовых землевладельца, а на одного служилого человека – десяток простолюдинов.

В 1571 году на Москву напал крымский хан Девлет-Гирей. Окончательно разложившееся к тому моменту опричное войско просто струсило и не явилось защищать город. Опричников набралось только на один полк, а земщина выставила пять. Москву сожгли.

После этого Иван решил опричнину отменить – были уже более серьезные проблемы, вызванные в том числе и опричниной: Речь Посполитая выиграла у Москвы Ливонскую войну, а шведы забрали несколько крепостей и отказывались их возвращать. Царство Грозного катилось в самое настоящее кромешье.

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