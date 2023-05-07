Как отец модельера Карла Лагерфельда оказался в якутской тюрьме

Отто Лагерфельд более 10 лет провел в России. Из них четыре года – в сибирской колонии.

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Верхоянск, Республика Саха (Якутия) – одно из самых холодных мест на земле и один из самых маленьких городов России. А еще с 1860-х годов здесь находилась колония-поселение для ссыльных.

Колония в Верхоянске Общественное достояние Общественное достояние

Именно здесь отбывал наказание отец немецкого модельера Карла Лагерфельда – несостоявшийся русский подданный Отто Лагерфельд.

В 1907 году 26-летний торговый представитель фирмы по производству концентрированного молока Лагерфельд прибыл из Сан-Франциско через Японию во Владивосток и открыл здесь контору.

Тюрьма во Владивостоке Общественное достояние Общественное достояние

Когда 1 августа 1914 года Германия объявила России войну, коммерсант направил русским властям запрос о разрешении выехать обратно в Штаты через Японию.

Тем не менее 3 августа 1914 года его арестовали по подозрению в шпионаже как бывшего военнообязанного немецкой армии. В течение месяца Отто отправили сначала на гауптвахту на остров Русский, потом перевели во Владивостокскую областную тюрьму, далее этапировали на поселение в Якутию. Оттуда арестант подал прошение о принятии его в русское подданство, но получил отказ и «отмотал» в Верхоянске срок в четыре года.

Завод в Алленбурге, 1929 г. Общественное достояние Общественное достояние

После войны Лагерфельду разрешили уехать в Германию. Он вернулся на родину, в Гамбург, и продолжил торговать концентрированным молоком. Впоследствии он развернул собственное производство в нескольких городах страны, в том числе в восточнопрусском Алленбурге. После Второй мировой войны Восточная Пруссия отошла СССР. А Алленбург стал поселком Дружба Калининградской области.

Лагерфельд-младший тоже посещал Россию. Правда, только Москву и с короткими визитами.

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