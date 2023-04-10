Как семья Нобель помогла создать российскую нефтяную промышленность

Все знают про Нобелевскую премию, но мало кто задумывался, где были заработаны эти деньги.

Нобелевская премия была учреждена в 1901 году. С тех пор она присуждалась 615 раз 989 людям и организациям, в основном из США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции и России.

Появление премии стало возможным благодаря прибыльному нефтяному бизнесу семьи Нобелей в Российской империи.

Банкротство

Семья Нобелей приехала в Россию из Швеции в 1838 году. Изобретатель Эммануил Нобель, глава семьи и отец основателя Нобелевской премии, перевез свою жену и трех сыновей в Санкт-Петербург в надежде заработать на изобретениях, над которыми он работал в Швеции.

Шведский и российский инженер, архитектор, изобретатель и промышленник Эммануил Нобель. Он был основателем промышленной династии Нобелей Public domain Public domain

Риск, связанный с переездом, в конечном итоге принес семье огромную прибыль. Усовершенствованный вариант подводной взрывающейся мины заинтересовал лично российского царя Николая I.

Во время Крымской войны, которая длилась с 1853 по 1856 год, военные инновации и массовое производство оружия и военного снаряжения имели первостепенное значение для российского правительства.

Эммануил Нобель основал фабрику военных припасов, которая оказалась очень прибыльным бизнесом в то время.

Но все рухнуло, когда новый царь Александр II ввел серьезные сокращения военного бюджета страны вскоре после окончания Крымской войны.

Семейный бизнес Нобелей в России обанкротился и был продан кредиторами.

Импульсивная покупка

Вернувшись в родную Швецию, Эммануил доверил остатки семейного состояния своему старшему сыну Людвигу, который остался в России со своим братом Робертом.

Людвиг Нобель использовал сбережения для основания новой фабрики, специализирующейся на производстве оружия.

Под руководством Людвига бизнес начал расти. Механический завод «Людвиг Нобель» стал одним из крупнейших производителей артиллерийских деталей и винтовок в России.

Людвиг Нобель (1831–1888) Public domain Public domain

В 1873 году Людвиг вручил своему брату Роберту 25 тыс. рублей и поручил ему отправиться на Кавказ, чтобы договориться о поставках древесины, которую он надеялся использовать для производства ружейных стволов.

Но, приехав в Баку, Роберт не смог удержаться от соблазна совершить покупку, которая стала судьбоносной для семьи Нобелей. На имевшиеся у него 25 тыс. рублей Роберт купил небольшой нефтеперерабатывающий завод в городе, который вскоре превратился в мировую столицу нефтедобычи.

«Бранобель»

За три года небольшой нефтеперерабатывающий завод в Баку превратился в акционерное общество «Бранобель», или «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и уставным капиталом 3 млн рублей. Братья Нобель совместно владели 60,8% акций компании.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

В последующие годы компания начала приобретать нефтяные месторождения по всему российскому Кавказу, в основном на территории современного Азербайджана, а также некоторые месторождения в азиатской части Российской империи.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

Братья Нобель использовали технологии для развития своего нефтяного бизнеса и стали разработчиками первых нефтяных танкеров. Первый в мире танкер под названием «Зороастр» принадлежал их компании.

Танкер «Зороастр» Public domain Public domain

Создав в Баку исследовательские лаборатории и наняв десятки ученых, братья Нобель в значительной степени полагались на науку и технологии, чтобы получить дополнительные рычаги влияния в своей предпринимательской деятельности.

Эммануил Людвигович Нобель, старший сын Людвига Нобеля, возглавил нефтяной бизнес семьи Нобелей после смерти своего отца в 1888 году Sputnik Sputnik

Руководство компании также было известно добрым отношением к рабочим, что было нетипично для того времени. Братья Нобель ввели систему разделения прибыли для своих рабочих, инвестировали средства в улучшение условий их жизни и жертвовали на школы и больницы в районах, где компания вела свою деятельность.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

К концу века компания «Бранобель» выросла в геометрической прогрессии и стала крупнейшей нефтяной компанией в Российской империи. На балансе компании было более 500 нефтяных скважин, а штат ее сотрудников насчитывал около 12 тыс. человек. Но революция 1917 года остановила впечатляющий рост компании.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

Красная армия захватила власть в Баку к концу апреля 1920 года. Большевики национализировали активы компании «Бранобель», оставив основателей бизнеса без фактического контроля над ним.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

Однако находчивые братья воспользовались неуверенностью в том, что большевики одержат победу в гражданской войне в России, и продали свои акции компании, которая уже была национализирована большевиками, американской Standard Oil Company, Inc.

Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0) Производственная корпорация Братьев Нобель в Баку, Азербайджан. 1875–1920 гг. --- Технический музей (СС ПО 2.0)

Часть прибыли от этой сделки была использована Альфредом Нобелем для учреждения Нобелевской премии в 1901 году.

Сегодня братьям Нобель приписывают заслугу в создании российской нефтяной промышленности, которая стала одной из крупнейших в мире.