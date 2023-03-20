10 вещей, которые нельзя было делать в СССР

1. Ездить за границу

Аэропорт в 1958 году Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Лишь небольшому числу советских людей (среди них дипломаты, моряки, пилоты) было разрешено выезжать за границу в рабочие поездки. Для всех остальных выход за «железный занавес» был либо вовсе невозможен, либо походил на сложный квест. Отпуск проводили на советских побережьях, в турпоходах, а о жизни за границей узнавали из редких западных фильмов и по слухам.

Если все же веская причина для выезда за рубеж находилась, человеку требовалось собрать целую кипу справок, понравиться множеству комиссий и пройти собеседование в райкоме партии. Из-за такой системы отбора документы приходилось подавать за три-шесть месяцев до поездки. И даже наличие уважительной причины не гарантировало, что человека выпустят. В частности, одна из инструкций по подготовке туристов к поездкам требовала отправлять за границу только тех, у кого «достаточный жизненный опыт, политически зрелых, безупречных в личном поведении, умеющих высоко держать за рубежом честь и достоинство советского гражданина».

2. Выбрать самому место работы после вуза

Распределение на геологическом факультете Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

С одной стороны, в Советском Союзе была невозможна ситуация, когда выпускник вуза или техникума остался бы без работы. С другой, это накладывало определенные обязательства на выпускника. Получить место по специальности сразу там, куда ты хотел, могли только те, у кого были связи. Для всех остальных существовала система распределения: специальная комиссия решала за выпускника, где он будет работать ближайшие три года. Это могло быть предприятие в черте города, а могло быть где-то на окраине Союза за тысячи километров от родного города. Отказаться было нельзя.

3. Часто менять место жительства

Советская милиция проверяет прописку Валерий Христофоров/TASS Валерий Христофоров/TASS

Свободы передвижения в Союзе не было: государство жестко контролировало передвижение населения. Делало оно это через прописку – разрешение на постоянное проживание, проставленное в паспорте. С 1960 года проживание без прописки больше 3 дней считалось уголовным преступлением и наказывалось заключением на 1 год или штрафов в месячную зарплату.

Так что если ты мечтаешь жить не там, где родился, то переехать можешь только после разрешения властей – при наличии веских оснований. Таким основанием могла стать, например, работа, учеба или служба в армии. Однако если теряешь работу – теряешь и прописку.

4. Не работать

Н. Вeлежева /ИЗОГИЗ Н. Вeлежева /ИЗОГИЗ

Безработные люди не вписывались в советскую идеологию. Каждый должен быть занят трудом и строить советское государство. С 1961 года в уголовном кодексе была статья за «Тунеядство». По ней привлекались люди, у которых не было работы в течение четырех месяцев (за исключением женщин с маленькими детьми). «Тунеядцев» принудительно высылали на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до пяти лет. Причем, жертвами этой статьи становились не только люди без работы и дохода, но и те, у кого доход был – но не трудовой или неофициальный. Срок грозил частным таксистам, строителям, музыкантам и т.д.

5. Критиковать власть

Кухонная дискуссия. 1970 Архив Михаила Дашевского

«Антисоветчик» – так в СССР называли тех, кто не разделял всех действий властей и критиковал ее. На публичную критику при этом мало кто решался, но даже разговоры на кухне могли стать поводом для обвинений в «антисоветской пропаганде» – если об этом разговоре кто-то донесет. За антисоветизм можно было сесть на срок до 7 лет.

6. Покупать и продавать валюту

Магазин "Березка" изнутри, 1974 год Сазиков

Продажа и покупка иностранной валюты была прерогативой государства. Держать на руках валюту гражданам страны запрещалось и с 1937 года приравнивалось к государственному преступлению. Если все же после заграничной поездки на руках оставалась наличная валюта, ее необходимо было обменять на так называемые боны – специальные сертификаты, которыми можно было расплатиться в сети магазина «Березка». Это магазины для советских загранработников и членов их семей (дипломатических, военных и технических специалистов), где продавались американские джинсы, японские магнитофоны, итальянские сапоги и прочий дефицит.

7. Заниматься карате и бодибилдингом

Р. Кузнецов /TASS Р. Кузнецов /TASS

Карате стало популярным в 1960-х, когда в кинотеатрах появилось большой количество фильмов с восточными единоборствами. Однако советский вариант карате имел свою специфику: он был популярен среди обитателей преступного мира, и рядовые милиционеры не понимали, как им сопротивляться таким обученным бойцам.

Карате стало опасным и в политическом смысле. Во время беспорядков в Польше каратистам даже удалось прорвать полицейское оцепление. Кремль не хотел, чтобы такие бойцы были в СССР – и в 1981 году официально запретил карате.

Такая же участь постигла и бодибилдеров – но по идеологическим причинам (качать мышцы просто ради того, чтобы эффектно выглядеть, считалось антисоветским занятием). Они прятались в подвалах и убегали от полиции. Запрет был снят в 1987 году.

8. Покупать недвижимость

Новоселы в городе Набережные Челны Е. Логвинов/TASS Е. Логвинов/TASS

Обеспечить работающего человека жильем было одним из постулатов советской политики. Было несколько способов получить квартиру: например, устроиться на работу в компанию, которая строит жилье для своих сотрудников, или родить ребенка и встать в очередь на улучшение жилищных условий. Жилье в конечном итоге получали практически все, но давали его в пожизненный социальный наем.

В этой квартире можно было регистрировать других людей, ее можно было обменять у другого гражданина (с небольшой доплатой). Но вот чего нельзя было сделать это продавать, покупать, дарить или завещать такую квартиру. Почти весь жилой фонд принадлежал государству.

9. Слушать зарубежные радиостанции

В общежитии Тартусского университета Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

На Советский Союз, в том числе, вещали иностранные радиостанции. Некоторые делали это не только на русском, но и на других языках народов СССР. Однако государству «вражеские голоса» были ни к чему – и их глушили. Для этого построили около 1400 станций, которые глушили до 40-60% зарубежных трансляций.

Иногда, в периоды политической разрядки, глушение ослабляли или на время прекращали. Так, например, было в 1959 году: глушение «Голоса Америки» ослабили во время визита генсека Никиты Хрущева в США.

10. Купить заграничную жвачку

«Если вы изобрели какие-то надувные жевательные резинки, отчего же вы вместо мирного пускания резиновых пузырей у себя дома распространяете их по всему миру?», – негодовал в 1947 году в газете «Культура и жизнь» журналист Илья Эренбург.

Жвачка попадала под «советские санкции» как символ «тлетворного запада», но по этой причине была еще более притягательно. Сломалась советская власть после трагедии: в 1975 году члены канадской хоккейной сборной решили раздать в городском парке Сокольники детям жвачку, что привело к давке и смерти 21 человека. В 1976 году жвачку начали производить в СССР.