Дача Гаусвальд – самый кинематографичный особняк Петербурга (ФОТО)

В народе этот роскошный особняк в Петербурге (вот он на карте) иногда называют «домом Ирэн Адлер», ведь именно тут жила героиня советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (серия «Сокровища Агры», 1983).
Кадр из советского «Шерлока Холмса»Игорь Масленников/Ленфильм, 1983
Засветился дом и его оригинальное крыльцо и в других советских фильмах. Например, в нем происходит действие телеверсии оперетты «Летучая мышь» (1979).
Крыльцо в фильме «Летучая мышь»Ян Фрид/Ленфильм, 1979; Lawerta (CC BY-SA 3.0)
Видел советский зритель особняк и в фильме «Дон Сезар де Базан» (1989) и еще многих других.
Башня дачи отчетливо видна в фильме «Дон Сезар де Базан»Ян Фрид/Ленфильм, 1989; Екатерина Борисова (CC BY-SA 3.0)
Дачу построили в 1898 году по заказу жены булочника Евгении Гаусвальд. Но вскоре дом выкупил богатый предприниматель Анатолий Демидов и немного изменил внешний облик здания.
Дача Гаусвальд на страницах журнала "Строитель", 1902-1908Архивное фото
Архитектура здания представляет типичный образец модного на рубеже веков стиля модерн - полукруглое крыльцо и арки окон, башенки и асимметричные формы.
Дача до реставрацииMyope ann (CC BY-SA 3.0)
В советское время тут была и детская колония, и санаторий. Из-за своего «европейского» вида петербургский особняк стал излюбленным местом для съемок киностудии Ленфильм и был декорацией для действий, которые происходили в Испании, Англии, Австрии и других странах.
Дача Гаусвальд после реставрацииAnastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0)
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