Дача Гаусвальд – самый кинематографичный особняк Петербурга (ФОТО)

В 2000-х этот этот дом в стиле модерн пришел в аварийное состояние, но его успешно отреставрировали, и теперь он вновь привлекает туристов и блогеров.

В народе этот роскошный особняк в Петербурге (вот он на карте) иногда называют «домом Ирэн Адлер», ведь именно тут жила героиня советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (серия «Сокровища Агры», 1983).

Кадр из советского «Шерлока Холмса» Игорь Масленников/Ленфильм, 1983 Игорь Масленников/Ленфильм, 1983

Засветился дом и его оригинальное крыльцо и в других советских фильмах. Например, в нем происходит действие телеверсии оперетты «Летучая мышь» (1979).

Крыльцо в фильме «Летучая мышь» Ян Фрид/Ленфильм, 1979; Lawerta (CC BY-SA 3.0) Ян Фрид/Ленфильм, 1979; Lawerta (CC BY-SA 3.0)

Видел советский зритель особняк и в фильме «Дон Сезар де Базан» (1989) и еще многих других.

Башня дачи отчетливо видна в фильме «Дон Сезар де Базан» Ян Фрид/Ленфильм, 1989; Екатерина Борисова (CC BY-SA 3.0) Ян Фрид/Ленфильм, 1989; Екатерина Борисова (CC BY-SA 3.0)

Дачу построили в 1898 году по заказу жены булочника Евгении Гаусвальд. Но вскоре дом выкупил богатый предприниматель Анатолий Демидов и немного изменил внешний облик здания.

Дача Гаусвальд на страницах журнала "Строитель", 1902-1908 Архивное фото Архивное фото

Архитектура здания представляет типичный образец модного на рубеже веков стиля модерн - полукруглое крыльцо и арки окон, башенки и асимметричные формы.

Дача до реставрации Myope ann (CC BY-SA 3.0) Myope ann (CC BY-SA 3.0)

В советское время тут была и детская колония, и санаторий. Из-за своего «европейского» вида петербургский особняк стал излюбленным местом для съемок киностудии Ленфильм и был декорацией для действий, которые происходили в Испании, Англии, Австрии и других странах.

Дача Гаусвальд после реставрации Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0) Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0)

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