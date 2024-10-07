За что актера Василия Ливанова наградили орденом Британском империи?

Этот почетный орден обычно получают граждане Великобритании, но российский актер стал исключением.

В 2006 году в посольстве Великобритании в Москве актер Василий Ливанов получил орден Британской империи пятой степени. От имени королевы Елизаветы II его награждал посол Тони Брентон, а указ был заверен подписью принца Филиппа.

Михаил Фомичев/TASS Михаил Фомичев/TASS

Этот орден учредил еще Георг V в 1917 году, и большинство им награжденных – британские подданные. Иностранных граждан им награждают крайне редко.

Как объяснил Брентон, Василий Ливанов стал одним из лучших актеров в мире, который воплотил образ английского сыщика Шерлока Холмса.

«Холмс известен у вас, как и у нас. Ливанов стал прекрасным стал Шерлоком, может быть лучше английских актеров», – говорил Брентон на приеме.

Советский телесериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» был снят по мотивам произведений Артура Конан Дойла в 1979-1986 годах. Он состоит из 11 серий.

В 1980-х сериал показали по телевидению в Британии. Как вспоминал Ливанов, ему позвонили и передали слова пожилой дочери писателя: «Если бы отец видел этого русского Шерлока Холмса, он был бы счастлив».

Михаил Фомичев/TASS Михаил Фомичев/TASS

В 2007-м году возле посольства Великобритании в Москве установили памятник Холмсу и его коллеге-приятелю доктору Ватсону, в чертах которых угадываются российские актеры.

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