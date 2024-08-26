16 статуй фонтана «Дружба народов» на ВДНХ (ФОТО)

На одном из самых узнаваемых фонтанов России изображены 16 союзных республик СССР. Давайте рассмотрим каждую из них.

Фонтан «Дружба народов» – колоссальный скульптурный комплекс, открытый в 1954 году на ВДНХ (Выставке достижения народного хозяйства) в Москве. Над ним работали архитекторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский и целая бригада скульпторов. По легенде, они вдохновлялись фонтанами царской резиденции Петергоф в Санкт-Петербурге, самыми роскошными в России.

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Основа композиции в Москве — чаша площадью около четырех тысяч квадратных метров. В центре расположен сноп колосьев высотой 7.5 метров, символизирующий достояние сельского хозяйства СССР. Его очертания напоминают колосья на гербе Советского Союза.

Герб СССР с 1956 по 1991 год Общественное достояние Общественное достояние

Вокруг чаши установлены 16 женских фигур из бронзы, покрытых сусальным золотом. Каждая высотой в 4 метра и символизирует одну из республик СССР. Они одеты в национальные наряды и имеют, как считалось, характерные черты лица. В 1954 году республик было 16, а через два года их стало 15 – Карельско-Финская ССР вошла в состав РСФСР, но с фонтана ее решили не убирать.

Порядок расстановки скульптур соответствовал ленточкам, которые на гербе обозначали эти республики. По часовой стрелке:

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Главная скульптура смотрит на гостей ВДНХ, когда они заходят через центральный вход. В руках она держит сноп пшеницы – символ плодородия.

2. Украинская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

В руках у украинской девушки – пшеница, виноград и подсолнух. А на голове – венок из цветов.

3. Узбекская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Узбекская девушка держит в руках хлопок, главный продукт республики.

4. Грузинская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

У грузинки в руках – гроздь винограда, своего рода символ знаменитого местного вина. Кстати, позировала для скульптуры грузинская княжна Родам Амирэджиби, супруга поэта Михаила Светлова.

5. Литовская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Ячмень, лен, цветы и дубовые листья были выбраны символами Литвы.

6. Латвийская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

У латвийской девушки в руках связка колосьев.

7. Таджикская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

У таджиков главная сельхозкультура тоже хлопок.

8. Туркменская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Хлопок изображен и в руке пианистки Гозели Аннамамедовой, которая позировала для этой скульптуры.

9. Карело-Финская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

У карельской девушки в руках цветы, а у ног растет маленькая ель.

10. Эстонская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Сосновая веточка и пшеничный колос в руках эстонской балерины Вирве Кипле-Парсаданян, которая позировала от Эстонии.

11. Армянская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Виноград также символизирует Армению и ее прославленные в СССР вина и коньяки.

12. Молдавская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Молдаванка держит кукурузу, а под ногами у нее – виноградные лозы и гроздья: республика также славится вином.

13. Киргизская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Статую, посвященную Киргизии, украшает целая гирлянда из цветов и хлопка.

14. Азербайджанская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

В руках этой девушки тоже цветок хлопка.

15. Казахская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

Сноп пшеницы обнимает колоритная казахская красавица.

16. Белорусская ССР

Вера Шестак/Getty Images Вера Шестак/Getty Images

У милой белорусской девушки с повязанным на голове платком, в руках – вопреки стереотипам – не картофель, а лен и яблоко.

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