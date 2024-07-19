Как открывали Летние Олимпийские игры в Москве в 1980-м? (ФОТО)

За 16 дней Олимпиады было установлено 36 мировых рекорда и еще несколько десятков европейских и олимпийских.
При этом советскую Олимпиаду бойкотировали более 60 стран, но их представляли индивидуальные спортсмены и команды под олимпийскими флагами. Больше всего «нейтральных» атлетов приехало из Италии.
Всего же в Москву приехали спортсмены из 80 стран, включая 24 африканских государства, которые бойкотировали предыдущую Олимпиаду в Монреале.
Церемония открытия проходила на стадионе «Лужники» и поразила гостей своим масштабом. В самом начале перед зрителями вышли девушки и юноши в античных одежах в сопровождении колесниц.
За ними шли участники соревнований, а замыкала процессию делегация Советского Союза.
Факел с олимпийским огнем пронес по стадиону трёхкратный олимпийский чемпион, легкоатлет Виктор Санеев и передал его другому олимпийскому чемпиону, баскетболисту Сергею Белову.
Белов зажег огонь Олимпиады. А советский лидер Леонид Брежнев объявил Игры открытыми.
Самым зрелищным стало выступление гимнастов
В постановке приняли участие более 16 тысяч человек.
Символом Московской Олимпиады стал мишка.
При этом на одной из трибун сидели еще 4,5 тысячи спортсменов с разноцветными флажками и «создавали» огромные мозаики. Все за время церемонии открытия они показали 174 мозаичные картины.
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