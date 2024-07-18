Кто из российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Париже 2024?

Россияне участвуют в состязаниях в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта.

Открытие летних XXXIII Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля. Согласно сайту МОК, всего 15 спортсменов из России примут в них участие. Кто они?

1. Тамара Дронова (шоссейный велоспорт)

Luc Claessen/Getty Images Luc Claessen/Getty Images

Три российских спортсмена будут соревноваться за медали в велоспорте. Тамара Дронова - многократный призер международных и российских соревнований. Ей 30 лет. Недавно она завоевала золотую медаль чемпионата России по шоссейному велоспорту.

2. Алена Иванченко (шоссейный велоспорт)

Luc Claessen/Getty Images Luc Claessen/Getty Images

Алене всего 20 лет, и уже более половины своей жизни она в велоспорте. Иванченко - чемпионка мира среди юниоров. На Играх-2024 она выступит в групповой гонке.

3. Глеб Сырица (шоссейный велоспорт)

Justin Setterfield/Getty Images Justin Setterfield/Getty Images

Глеб Сырица заменил в списке Александра Власова, который ранее отказался, сославшись не неподходящую трассу. Сырица – молодой спортсмен, ему всего 24 года, но у него в копилке первые места юниорских и молодежных чемпионатов мира и Европы.

4. Анжела Бладцева (прыжки на батуте)

Global Look Press Global Look Press

Анжела — спортсменка из Петербурга. Ей только исполнилось 19 лет, и она три года подряд побеждала на юношеских чемпионатах мира. Также она действующая чемпионка России. «Рассчитываем на золото. Здесь важно быть не только технически, но и морально сильным», – рассказала она петербургским журналистам.

5. Даниил Медведев (теннис)

Sean M. Haffey/Getty Images Sean M. Haffey/Getty Images

Больше всего спортсменов из России ожидается именно в соревнованиях по теннису. Среди них – один из самых известных теннисистов мира Даниил Медведев. Впрочем, настроен он довольно скептически, так как ему придется играть на непривычном для него грунте. «Я не люблю менять покрытия... нужно время для адаптации, – сказал он журналистам. – Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте».

6. Роман Сафиуллин (теннис)

Daniel Kopatsch/Getty Images Daniel Kopatsch/Getty Images

Роман Сафиуллин родился в Подмосковье в 1997 году и входил в первую тройку теннисистов мира среди юниоров. Три года назад он дебютировал во взрослых турнирах Большого шлема. В настоящее время считается 67-й ракеткой мира.

Сафиуллин и Медведев выступят и в одиночном разряде, и в парном.

7. Екатерина Александрова (теннис)

Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket /Getty Images Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Уроженка Челябинска — 22-я ракетка мира. Для 29-летней спортсменки это будут первые Олимпийские игры. Александрова выступит в паре с именитой спортсменкой Еленой Весниной.

8. Елена Веснина (теннис)

John Walton/PA Images/Getty Images John Walton/PA Images/Getty Images

Весниной 37 лет. Она олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призер Игр-2020, победитель трех турниров Большого шлема и обладатель еще множества других наград. Свои олимпийские медали она получила именно в парном разряде.

9. Мирра Андреева (теннис)

Robert Prange/Getty Images Robert Prange/Getty Images

Самой юной российской спортсменке на Олимпиаде-2024 всего 17 лет. В прошлом году девушка из Красноярска была признана первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Ее старшая сестра Эрика — также профессиональная теннисистка.

10. Павел Котов (теннис)

Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Котову 25 лет, он родился в Москве и дебютировал во взрослых турнирах в 2020-м. На только что завершившемся Уимблдоне Павел Котов занял 8 место. Сейчас он занимает 60 строчку в рейтинге ATP.

11. Диана Шнайдер (теннис)

Robert Prange/Getty Images Robert Prange/Getty Images

20-летняя теннисистка родом из Самарской области не так давно заявила о себе во взрослых турнирах. В 2022 году она была второй ракеткой мира в юниорском рейтинге ITF.

12. Захар Петров (каноэ)

В Париже должны выступить Захар Петров и Алексей Коровашков. Оба спортсмена – многократные чемпионы первенств мира и Европы.

Петров родился в 2004 году в Рязанской области. Он тренировался в местной спортивной школе и попал в юношескую сборную России.

Спортсмен будет соревноваться в двух гонках: на 1000 метров в каноэ-одиночках и на 500 метров в парке с Коровашковым.

13. Алексей Коровашков (каноэ)

Global Look Press Global Look Press

Коровашкому 32 года, он бронзовый призер Олимпийских игр-2012. В составе взрослой сборной России он уже 15 лет, и выступает успешно именно в каноэ-двойке.

14. Олеся Ромасенко (каноэ)

Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Олеся Ромасенко 34 года. Она выступает за сборную России с 2013 года. Пять раз она выигрывала чемпионаты мира и дважды – чемпионаты Европы. На прошлых Олимпийских играх в женской одиночной дистанции 200 метров заняла 7 место.

15. Евгений Сомов (плавание)

Единственную квоту по плаванию для спортсменов с российским паспортом получил 25-летний Евгений Сомов. Он родился в Санкт-Петербурге и выступал за юниорскую сборную России, а после школы продолжил обучение в США.

В мае 2024-го он отметился на соревнованиях в Атланте на дистанции 100 метров. Сомов финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72. На Олимпиаде он настроен на медаль.

Уже 27 июля мы сможем увидеть его на соревнованиях.

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