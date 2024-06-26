Жена Ленина Надежда Крупская на ФОТО

Надежда Крупская (1869-1939) была не только женой главного русского революционера, но партийной активисткой, работала в подполье и в эмиграции. Она происходила (как и многие революционеры) из дворянского рода, закончила петербургскую гимназию с золотой медалью, а затем учила в вечерней школе рабочих истории, географии и математике.
После Революции 1917 года Крупская стала заниматься вопросами народного образования и воспитания. Боролась с детской беспризорностью.
В российских архивах хранятся сотни ее фотографий. Вот самые малоизвестные.
1. Надежда Крупская в образе работницы Агафьи Атамановой во время поездки в Финляндию к своему супругу Владимиру Ленину, скрывающемуся от преследования Временного правительства. Август 1917 года.
2. Владимир Ленин, Надежда Крупская и Мария Ульянова в автомашине после окончания парада частей Красной Армии в Москве на Ходынском поле, 1918.
3. Крупская на митинге 250-го стрелкового полка 28-й дивизии перед отправкой на фронт. Лето 1919 года.
4. Владимир Ленин и Надежда Крупская выходят из Дома Союзов в Москве после заседания, 1919.
5. Владимир Ильич Ленин (справа), Надежда Константиновна Крупская (в центре) и Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (слева) в Горках, 1922.
6. Владимир Ленин и Надежда Крупская в Горках, 1922-1923.
7. Надежда Крупская с работницей кирпичного завода в Мытищах, 1927.
8. Надежда Крупская встречается с рабочими шелкоткацкой фабрики «Красная роза», 1927.
9. Крупская и узбекские комсомолки. Узбекская ССР, 1936.
10. Заместитель народного комиссара просвещения РСФСР Надежда Крупская подписывает книгу школьнице. Москва, 1936 год.
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