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Жена Ленина Надежда Крупская на ФОТО

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Узнай Россию

ТАСС; Дмитрий Дебабов, Георгий Зельма/Sputnik
Соратник по партии, первая советская леди и борец с безграмотностью. Какой она была в частной жизни?

Надежда Крупская (1869-1939) была не только женой главного русского революционера, но партийной активисткой, работала в подполье и в эмиграции. Она происходила (как и многие революционеры) из дворянского рода, закончила петербургскую гимназию с золотой медалью, а затем учила в вечерней школе рабочих истории, географии и математике.

После Революции 1917 года Крупская стала заниматься вопросами народного образования и воспитания. Боролась с детской беспризорностью.

В российских архивах хранятся сотни ее фотографий. Вот самые малоизвестные.

1. Надежда Крупская в образе работницы Агафьи Атамановой во время поездки в Финляндию к своему супругу Владимиру Ленину, скрывающемуся от преследования Временного правительства. Август 1917 года.

TASS

2. Владимир Ленин, Надежда Крупская и Мария Ульянова в автомашине после окончания парада частей Красной Армии в Москве на Ходынском поле, 1918.

Петр Новицкий/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. Крупская на митинге 250-го стрелкового полка 28-й дивизии перед отправкой на фронт. Лето 1919 года.

Собрание А. Лаврентьева/russiainphoto.ru

4. Владимир  Ленин и Надежда Крупская выходят из Дома Союзов в Москве после заседания, 1919.

TASS

5. Владимир Ильич Ленин (справа), Надежда Константиновна Крупская (в центре) и Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (слева) в Горках, 1922. 

В. Евстифеева/Sputnik

6. Владимир Ленин и Надежда Крупская в Горках, 1922-1923.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

7. Надежда Крупская с работницей кирпичного завода в Мытищах, 1927.

Дмитрий Дебабов/Sputnik

8. Надежда Крупская встречается с рабочими шелкоткацкой фабрики «Красная роза», 1927.

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

9. Крупская и узбекские комсомолки. Узбекская ССР, 1936. 

Георгий Зельма/Sputnik

10. Заместитель народного комиссара просвещения РСФСР Надежда Крупская подписывает книгу школьнице. Москва, 1936 год.

Леонид Доренский//TASS

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