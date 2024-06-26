Жена Ленина Надежда Крупская на ФОТО

Соратник по партии, первая советская леди и борец с безграмотностью. Какой она была в частной жизни?

Надежда Крупская (1869-1939) была не только женой главного русского революционера, но партийной активисткой, работала в подполье и в эмиграции. Она происходила (как и многие революционеры) из дворянского рода, закончила петербургскую гимназию с золотой медалью, а затем учила в вечерней школе рабочих истории, географии и математике.

После Революции 1917 года Крупская стала заниматься вопросами народного образования и воспитания. Боролась с детской беспризорностью.

В российских архивах хранятся сотни ее фотографий. Вот самые малоизвестные.

1. Надежда Крупская в образе работницы Агафьи Атамановой во время поездки в Финляндию к своему супругу Владимиру Ленину, скрывающемуся от преследования Временного правительства. Август 1917 года.

TASS TASS

2. Владимир Ленин, Надежда Крупская и Мария Ульянова в автомашине после окончания парада частей Красной Армии в Москве на Ходынском поле, 1918.

3. Крупская на митинге 250-го стрелкового полка 28-й дивизии перед отправкой на фронт. Лето 1919 года.

4. Владимир Ленин и Надежда Крупская выходят из Дома Союзов в Москве после заседания, 1919.

TASS TASS

5. Владимир Ильич Ленин (справа), Надежда Константиновна Крупская (в центре) и Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (слева) в Горках, 1922.

В. Евстифеева/Sputnik В. Евстифеева/Sputnik

6. Владимир Ленин и Надежда Крупская в Горках, 1922-1923.

7. Надежда Крупская с работницей кирпичного завода в Мытищах, 1927.

Дмитрий Дебабов/Sputnik Дмитрий Дебабов/Sputnik

8. Надежда Крупская встречается с рабочими шелкоткацкой фабрики «Красная роза», 1927.

9. Крупская и узбекские комсомолки. Узбекская ССР, 1936.

Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

10. Заместитель народного комиссара просвещения РСФСР Надежда Крупская подписывает книгу школьнице. Москва, 1936 год.

Леонид Доренский//TASS Леонид Доренский//TASS

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