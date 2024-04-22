Жизнь Владимира Ленина в ФОТО

Мы не будем пересказывать мифы и легенды про Ильича, но обратимся к реальным фактам его биографии.

«Когда был Ленин маленький с кудрявой головой…» Расхожая советская фраза вдохновлена этим фото 1874 года, где 4-летний Володя Ульянов (настоящая фамилия Ленина) изображен с сестрой Ольгой. Фрагмент этого портрета размещен на октябрятском значке.

Е. Л. Закржевская; Е. Г. Федосенко Е. Л. Закржевская; Е. Г. Федосенко

У Ленина была отличная память и ненасытная тяга к знаниям. «Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью... Воистину, это была ходячая энциклопедия», - вспоминал одноклассник Ленина Александр Наумов.

Он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Казанского университета. Фото из выпускного класса, 1887 год.

Общественное достояние Общественное достояние

К революционным кружкам Ленин примкнул в 1887 году. Тогда в его жизни случился шок – старшего брата казнили по обвинению в заговоре о покушении на императора. За участие в студенческих беспорядках Ленин был отчислен из Казанского университета. Позже экстерном сдал экзамены в Санкт-Петербургском университете. На фото Ленин сидит на ступеньках на заседании конгресса Коминтерна, 1921 год.

В 1893 году Ленин переезжал в Петербург и активно изучает экономику. Через год он формулирует тезис, который станет кредо ленинизма: «Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции».

Тогда же он знакомится с будущей женой Надеждой Крупской, а также за революционную активность попадает более чем на год в тюрьму. После освобождения в 1897 году его отправят в ссылку в Сибирь, и им с Крупской приходится обвенчаться (хотя Ленин был атеистом), чтобы она могла поехать за ним. Ниже фото с Крупской, 1922 год.

В 1900 году после ссылки Ленин выезжает в Европу, начинает печатать газету «Искра» и впервые использует псевдоним «Ленин» (откуда он появился читайте подробнее тут). Фото 1905 года.

Общественное достояние Общественное достояние

За границей Ленин участвует в съездах Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Он сразу был радикально настроен на социалистическую революцию и диктатуру пролетариата. Активно поддерживает первую русскую революцию. Фото 1914 года.

В 1912 году Ленин из эмиграции руководит выпуском новой газеты в Петербурге - знаменитой подпольной «Правды». В начале Первой мировой его арестовывают в Австро-Венгрии по подозрению в шпионаже в пользу России. Фото: Ленин читает газету «Правда», 1919 год.

Ленин считал, что Россия зря ввязалась в Первую мировую «империалистическую» войну и желал своей стране поражения, чтобы позже на обломках самодержавия построить новый строй. Февральская революция 1917 года была для Ленина неожиданностью. На фото Ленин в 1917 году, в гриме и парике, как он ехал в Россию.

В апреле в Петрограде Ленин озвучил свои знаменитые «апрельские тезисы», в которых призывал к концу войны (и началу Гражданской) и передаче власти советам. В октябре 1917 года по его инициативе арестовывают Временное правительство. Случается Октябрьская революция. На фото Ленин в рабочем кабинете, 1918 год.

В 1918 году Ленин переезжает вместе с правительством прямо в Кремль и переносит столицу в Москву. 30 августа революционерка Фанни Каплан совершает на него покушение и тяжело ранит. Это пагубно скажется на здоровье вождя. На фото Ленин в Кремле, 1918 год.

В России идет кровавая Гражданская война, и Ленин велит производить «беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев», а также отправлять всех «подозрительных» в «концентрационные лагеря». На фото Ленин выступает перед войсками Красной Армии, 1920.

В конце 1922 года был создан Советский Союз. Сталин предлагал, что советские республики войдут в состав России на правах автономии, но Ленин отверг идею и решил, что советские республики должны войти в состав союза вместе с Российской республикой как независимые и равноправные. На фото Ленин и Сталин в 1922 году.

В 1923 году здоровье Ленина ухудшилось и он переехал в свое подмосковное имение в Горках и уже до конца жизни был там. Вождь умер 21 января 1924 года. По официальному заключению «Основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания». Фото 1923 года, одно из последних.

Мария Ульянова Мария Ульянова

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