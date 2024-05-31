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5 самых красивых новых станций метро (ФОТО)

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Александра Гузева
Фрагмент панно "Битва героев" художника Александра Рукавишникова на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро.

Фрагмент панно "Битва героев" художника Александра Рукавишникова на станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро.

Сергей Пятаков/Sputnik
Московское метро растет стремительно. Только в 2023 году открылось 14 новых станций, а за последние пять лет более 40. Каждая имеет свой уникальный дизайн. Москвичи проголосовали за самые удачные.

1. «Электрозаводская»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта станция на новой Большой Кольцевой Линии открылась в 2020 году, с нее можно пересесть на одноименную станцию «синей» Арбатско-Покровской линии. На одной из стен помещено огромное стеклянное панно «Битва героев» с историческим сюжетом и образом защитника Древней Руси. Интересный вид на изображение открывается из больших круглых проемов пешеходной галереи.

2. «Мичуринский проспект»

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Эта станция Большой Кольцевой Линии была открыта в 2021 году, с нее можно пересесть на одноименную стацию «желтой» Солнцевской линии, открытую ранее -- в 2018 году. Особенность дизайна этой станции — в красных колоннах и потолочных панелях со светодиодной подсветкой. На части из них изображены китайские орнаменты, символизирующие дружбу народов.

3. «Нагатинский затон»

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Станция открылась на новой Большой Кольцевой линии в 2023 году. При выходе наружу, на Нагатинскую пойму, посетителям открывается живописный вид на Москву-реку. Поэтому станцию решили украсить огромными мозаичными панно с изображением рыб.

4. «Филатов Луг»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эту станцию «красной» Сокольнической линии открыли в 2019 году. Это наземная станция и ее большие панорамные окна круглый год пропускают дневной свет. Дизайнеры вдохновлялись вокзалами XIX века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским в Москве. Отсюда и обилие стекла, и высокие сводчатые потолки.

5. «Аэропорт Внуково»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта станция «желтой» Солнцевской линии была открыта в 2023 году. Она совершенно уникальна не только для Москвы, но и для всей России — это первая (и пока единственная) станция метро, которая ведет прямо в аэропорт! Поэтому ее оформление решили посвятить гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт.

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