5 самых красивых новых станций метро (ФОТО)

Московское метро растет стремительно. Только в 2023 году открылось 14 новых станций, а за последние пять лет более 40. Каждая имеет свой уникальный дизайн. Москвичи проголосовали за самые удачные.

1. «Электрозаводская»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта станция на новой Большой Кольцевой Линии открылась в 2020 году, с нее можно пересесть на одноименную станцию «синей» Арбатско-Покровской линии. На одной из стен помещено огромное стеклянное панно «Битва героев» с историческим сюжетом и образом защитника Древней Руси. Интересный вид на изображение открывается из больших круглых проемов пешеходной галереи.

2. «Мичуринский проспект»

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Эта станция Большой Кольцевой Линии была открыта в 2021 году, с нее можно пересесть на одноименную стацию «желтой» Солнцевской линии, открытую ранее -- в 2018 году. Особенность дизайна этой станции — в красных колоннах и потолочных панелях со светодиодной подсветкой. На части из них изображены китайские орнаменты, символизирующие дружбу народов.

3. «Нагатинский затон»

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Станция открылась на новой Большой Кольцевой линии в 2023 году. При выходе наружу, на Нагатинскую пойму, посетителям открывается живописный вид на Москву-реку. Поэтому станцию решили украсить огромными мозаичными панно с изображением рыб.

4. «Филатов Луг»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эту станцию «красной» Сокольнической линии открыли в 2019 году. Это наземная станция и ее большие панорамные окна круглый год пропускают дневной свет. Дизайнеры вдохновлялись вокзалами XIX века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским в Москве. Отсюда и обилие стекла, и высокие сводчатые потолки.

5. «Аэропорт Внуково»

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эта станция «желтой» Солнцевской линии была открыта в 2023 году. Она совершенно уникальна не только для Москвы, но и для всей России — это первая (и пока единственная) станция метро, которая ведет прямо в аэропорт! Поэтому ее оформление решили посвятить гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт.

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