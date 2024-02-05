5 самых старых ресторанов Санкт-Петербурга

Где любил ужинать Григорий Распутин, а самые известные русские писатели играли в бильярд? Оказывается, мы и сейчас можем побывать в стенах тех ресторанов и даже попробовать аутентичные блюда.

1. «Палкинъ»

Интерьеры ресторана «Палкинъ» 1910–1914 гг. Карл Булла/Общественное достояние Карл Булла/Общественное достояние

В 1874 году в центре Санкт-Петербурга на углу Невского проспекта заработал элегантный ресторан с мраморной лестницей, фонтаном и экзотическими растениями ресторатора Константина Палкина. Среди молодежи он получил популярность благодаря недорогим вкусным блюдам, хорошим винам и бильярду. Говорят, здесь любили бывать Чехов и Гоголь, Бунин, Блок и Чайковский.

Ресторан закрылся в 1917 году, не выдержав сухого закона, введенного в стране. В советское время в его здании открылся кинотеатр, а в 2002 году он открылся вновь после реставрационных работ. Залы помогали восстанавливать специалисты Эрмитажа.

Ресторан в наши дни Ресторан «Палкинъ»

Меню сохранили в аристократическом стиле: стерлядь, запеченная в шампанском, карпаччо из оленины с ежевикой или ром-баба с сахарной помадкой и с вареньем из морошки.

Есть и несколько позиций для любителей дичи: разварная медвежатина с пшеницей и соусом из ягод или заяц-русак с почками, верчеными с суфле из пшеницы, и с соусом из трав.

Средний чек: 4000 руб.

Адрес: Невский проспект, 47

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2. «Астория»

Ресторан «Астория» Пресс-служба Rocco Forte Hotels Пресс-служба Rocco Forte Hotels

Ресторан «Астория» расположен на первом этаже одноименного отеля прямо перед знаменитым Исаакиевским собором. Датой основания ресторана стал 1912 год. С тех пор он неоднократно преображался, но по-прежнему привлекает гостей своим местоположением, роскошью интерьеров и гастрономией.

Здесь помимо европейской кухни можно попробовать аутентичные русские блюда: пожарские котлеты, салат оливье с камчатским крабом, телятину по-орловски, борщ, солянку или рассольник по-ленинградски – с соленым огурцом, говядиной, перловкой и овощами.

Еще в «Асторию» приходят на послеобеденный чай – в гостиной «Ротонда» ежедневно проходят чаепития с традиционными русскими блинами, пирожками, булочками и десертами. Чай и закуски сервируют на сервизе с кобальтовой сеткой от Императорского фарфорового завода.

Средний чек: 2400 руб.

Адрес: Большая Морская, 39

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3. «Метрополь»

Интерьер Большого зала ресторана «Метрополь» после реконструкции Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0) Vladimir Grigorenko (CC BY-SA 4.0)

В XIX веке ресторатор А. Немчинский в двух шагах от Невского проспекта арендовал здание на углу Садовой улицы и переулка Крылова для ресторана – это был предшественник «Метрополя», в котором впоследствии ужинали любимец семьи Романовых Григорий Распутин и поэты Серебряного века.

«Метрополь» смог пережить даже советское время – тогда он был престижным местом, куда наведывались официальные делегации во главе с советскими лидерами. Здесь бывали Леонид Брежнев, Рональд Рейган, Жак Ширак.

В 2009 году ресторан был переименован на франко-бельгийский манер в Brasserie de Metropole («кафе» по-французски). Пространство разбили на три части: два зала ресторана и классический бельгийский паб. В меню и русские, и европейские блюда: бефстроганов с картофельным пюре и белыми грибами соседствует с гребешками, фаршированными трюфелем с соусом дор-блю, а уха по-фински – с борщом с копченой говядиной.

Средний чек: 2700 руб.

Адрес: Садовая, 22/2

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4. «Европа»

Еще один отель с шикарным рестораном в центре города рядом с площадью Искусств открылся в Петербурге в 1875 году – «Гранд Отель Европа». Ресторан под названием «Европа» заработал в нем в 1905 году. В интерьере ресторана ценители прекрасного обязательно обратят внимание на огромный витраж и резные деревянные балконы.

В ресторане бывало множество знаменитых русских и иностранных гостей, в том числе Билл Клинтон и Шерон Стоун.

Попробовать здесь стоит блины с икрой и паровой камчатский краб по-романовски. Также здесь устраивают воскресные бранчи с буфетом из морепродуктов и вечера Чайковского – музыкальные ужины с выступлениями артистов оперы и балета.

Средний чек: 2500 руб.

Адрес: Михайловская, 1/7

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5. «Подвалъ бродячей собаки»

Посетители в арт-кафе «Подвалъ бродячей собаки» в Санкт-Петербурге Вадим Жернов/Sputnik Вадим Жернов/Sputnik

Это место называют любимым кафе богемы Серебряного века. С 1911 по 1915 год его посещали поэты Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандельштам и режиссер Всеволод Мейерхольд. Говорят, что поэт Владимир Маяковский обыгрывал здесь гостей в орлянку (игра, в которой нужно угадать, какой стороной упадет монета).

В советское время здесь были склад и мастерские. Перезапуск кафе произошел в 2001 году, так что и сейчас можно увидеть знаменитые краснокирпичные своды и сцену с красным бархатным занавесом. Сюда приходят не столько ради еды (хотя и от драников со сметаной или щучьих котлет не стоит отказываться), сколько ради творческих вечеров и литературных спектаклей.

Средний чек: 1300 руб.

Адрес: пл. Искусств, 5/4

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