Как города России украсили к Новому году 2024 (ФОТО)

Праздничная иллюминация, огромные елочные шары, километры гирлянд и тысяча искусственных и натуральных елей появились по всей стране.

Москва

Новогодняя ель на Лубянской площади Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Улицы Москвы каждый год украшают традиционные световые инсталляции, которые делают столицу очень уютной и торжественной!

На Красной площади Legion Media Legion Media

Самые нарядные гирлянды и елки надо искать возле центральных станций метро, пешеходных улиц и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», который идет в столице все новогодние праздники.

Украшение главной новогодней ели России на Соборной площади Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Главную новогоднюю елку страны привезли из подмосковного леса. Елка высотой 25 метров установлена на Соборной площади Кремля. Украшали лесную красавицу целую неделю.

Санкт-Петербург

Карусель на Никольских рядах Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Новогодние гулянья в Санкт-Петербурге в этом году пройдут на трех основных площадках: это ярмарки на Манежной и Московской площадях, а также катальная горка на Дворцовой площади. Они будут работать до 8 января 2024 года.

Нарядная елка на Дворцовой Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Елочка приехала на Дворцовую площадь из Ленинградской области. Игрушки на ней традиционные: конфеты, щелкунчики, снеговики.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Всего же в Петербурге установлено более 80 елок и более 11 тыс. уличных украшений на новогоднюю тематику.

Якутск

Вадим Скрябин/TASS Вадим Скрябин/TASS

В столице Якутии 1 декабря на площади Орджоникидзе зажигается первая новогодняя ель – она открыла фестиваль «Зима начинается с Якутии». Он проходит в Якутске с 2011 года. Главные герои церемонии – Хранитель мирового холода Чысхаан (якутский Дед Мороз) и главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. Елочка украшена национальным якутским орнаментом.

Суздаль

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

В 2024 году право считаться новогодней столицей России перешло к старинному русскому городу Суздалю. Гостей города в каждый праздничный день по вечерам ждет световое шоу, в котором покажут историю Суздальской земли. Экраном станут Рождественский собор и колокольня.

Казань

Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

Пешеходная улица Баумана – самый центр Казани. В эти новогодние дни здесь появились многочисленные ели, фигуры героев «Щелкунчика», световые арки. Главная новогодняя елка уже несколько лет подряд занимает почетное место у центра семьи «Казан».

Норильск

Заполярный Норильск украсили ледовыми скульптурами с иллюминацией и световыми арками. А для детей и подростков в городе поставили несколько горок. Они останутся с норильчанами до весны.

Мурманск

Министерство информационной политики Мурманской области Министерство информационной политики Мурманской области

В центре Мурманска уже зажглась главная елка и открылась большая новогодняя ярмарка. Здесь же проходят все основные праздничные гулянья. Как и в Норильске, в Мурманске в это время полярная ночь, и яркая подсветка поднимает настроение.

Зеленоградск

Предновогодний Зеленоградск просто чудесен! Гирлянды и необычные игрушки мерцают в витринах магазинов, елочки стоят вдоль улиц. Этот курортный город на берегу Балтийского моря, очень популярный у туристов, принято украшать в едином стиле и без разноцветных гирлянд.

Сочи

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

В Сочи можно увидеть удивительное сочетание новогодних елок и южных пальм. Главная городская елка установлена на площади Флага и украшена почти 500 шарами и световыми гирляндами. В этом году основными цветами декораций стали белый, золотой и бордовый.

Магадан

Мэрия города Магадан Мэрия города Магадан

В дальневосточном Магадане главную елку украсили не только традиционными игрушками, но и самодельными. На площади также установили ледовые фигуры с северным колоритом и горки для катания. Несмотря на морозы, желающих прокатиться с ветерком много.

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири. Украшать этот северный город начали еще в середине ноября, ведь здесь к этому времени уже наступила настоящая зима. Главная елка здесь искусственная, высотой 33 метра, а дополняют ее ледовые городки по тематике советских мультфильмов и многочисленные световые декорации.

Рыбинск

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Ну а в старинном купеческом городе Рыбинске в Ярославской области по новогодним улицам прошлась колонна Дедов Морозов и их сказочных помощников.

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