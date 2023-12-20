Самодельные советские новогодние украшения (ФОТО)

В СССР многие детали новогоднего интерьера делали вручную. Дети мастерили их в детских садах, школах и дома вместе с семьей.

Снежинки из бумаги, фольги и дождика

Каждый год дети вырезали из простых листов бумаги ажурные снежинки. Потом их вешали на елку, стены, окна, украшали ими квартиры, школы и детские сады.

Дед Мороз и магаданские дети, 1967 Б. Коробейников/Sputnik Б. Коробейников/Sputnik

Способов вырезания снежинок было множество, а умельцы придумывали свои узоры.

Эта традиция сохраняется и сейчас. В некоторых школах перед Новым годом все еще украшают окна снежинками.

Снежинки, инструкция Legion Media Legion Media

Еще снежинки можно было вырезать из цветной блестящей фольги. Сама фольга не держала форму, поэтому снежинки клеили на окна при помощи подслащенной сахаром воды.

Твердые блестящие снежинки можно было сделать из крышек от молока, кефира и снежка.

Звездочки

Еще одна поделка из фольги – плотные звездочки, которые можно было повесить на елку. Толстую бытовую фольгу клали в формочку для кексов и продавливали – получались игрушки, как на фото.

Рисунки на окнах и зеркалах

Рисунки были самые разные. Кто-то рисовал простейшие узоры и писал «С Новым годом!», а другие копировали сложные рисунки с новогодних открыток.

После новогодних каникул рисунки смывали водой с двумя ложками девятипроцентного уксуса.

Репетиция, 1970-е. На заднем плане видно зеркало с рисунками Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/Russia in photo

Ватный снег

Из обычной медицинской ваты делали снег для елки. Его укладывали ковром под дерево или прямо на ветви.

Подготовка к Новому году на пограничном корабле, 1970 Г. Бибик/Sputnik Г. Бибик/Sputnik

Гирлянды

Гирлянды, включая флажки, можно было купить в магазине. Но некоторые предпочитали делать их своими руками. Например, покупали новогодние открытки и крепили их на толстую нитку. Или вовсе вырезали флажки из бумаги и писали на них поздравления.

Общественное достояние Общественное достояние

Еще один тип гирлянды – цепочка. Из разноцветной бумаги вырезали полоски, которые потом скручивали в колечки, соединяя друг с другом. Особым шиком было сделать такую цепочку из бархатной бумаги!

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Плакаты

В советских школах и даже некоторых вузах была традиция украшать классный уголок коллективным творчеством. Например, плакатами. Школьники рисовали белочек, зайцев, Деда Мороза и копировали сюжеты открыток.

Студенты Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина готовятся к встрече Нового года, 1973 Игорь Виноградов/Sputnik Игорь Виноградов/Sputnik

Ленинград. 1 января 1984 г. Встреча Нового года в общежитии училища Белинский Юрий/TASS Белинский Юрий/TASS

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