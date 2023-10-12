10 драгоценных окладов икон от Фаберже и других придворных ювелиров

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная искусству драгоценного оклада. К оформлению этих икон приложили руку лучшие русские ювелиры и эмальеры.

В царской России православные не мыслили своей жизни без икон. Образы Господа Вседержителя, Богоматери с Младенцем и святителя Николая Чудотворца были практически в каждом доме. У знати был домашний «киот» – полка или целое сооружение, куда помещали иконы в дорогих окладах. Золотом и камнями украшали и дорожные иконы-складни, и иконы на брачных венцах, и даже сюрпризы внутри подарочных пасхальных яиц.

Драгоценное убранство икон, известное еще со времен Византии, выражало наивысшую степень почитания святых образов. В России таким украшательством стали заниматься с XVI века, а к концу XIX века это искусство достигло высочайшего художественного расцвета.

Для изготовления окладов использовали золото, серебро, драгоценные камни и эмаль, а также самые сложные техники чеканки. Лучшие придворные ювелиры соревновались в мастерстве и следовали веяниям моды и популярным течениям в искусстве, в том числе модерну и «русскому стилю».

1. Икона «Господь Вседержитель» (1877)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Одним из самых распространенных приемов в изготовлении окладов была эмаль. Иконы, ярко украшенные разноцветной эмалью, смотрелись нарядно и вызывали особенное восхищение у заказчиков.

Икона «Вседержителя» выполнена в мастерской московских купцов и старообрядцев Шелапутиных. Они снабжали иконами и церковной утварью не только знатных московских старообрядцев вроде купцов Морозовых и Рябушинских, но и Покровский собор на Рогожском кладбище – главный храм русских старообрядцев.

Здесь использована техника перегородчатой эмали по скани с растительным орнаментом. Мастер использовал ограниченное количество цветов – в основном золотой, голубой и белый. Последний гармонирует с ризой Спасителя, украшенной жемчугом.

2. Икона «Богоматерь Казанская» (1890)

Собрание семьи Карисаловых Собрание семьи Карисаловых

Настоящим законодателем мод на иконные оклады был Павел Овчинников, владелец фабрики золотых и серебряных изделий. Они пользовались особенным спросом при дворе. На выставке в Москве изделия Овчинникова отметил сам Александр II, даровав ювелиру статус поставщика императорского двора.

На иконах с окладом фирмы Овчинникова часто можно встретить растительный орнамент и цветную эмаль. Со временем фирма стала активно использовать «русский стиль», и в окладах отчетливо прослеживается влияние стиля модерн.

3. Складень «Спас Нерукотворный» (1894)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Спрос на работы Овчинникова был огромен, и его мастера не всегда справлялись, поэтому порой он прибегал к помощи других фабрик. Так по его заказу Антип Кузьмичев выполнил несколько окладов и икон, в том числе и этот складень. На нем видна и мастерская работа с эмалью, и высокохудожественная работа с металлом – чеканка и гравировка. Кстати, работы Кузьмичева ценили на Западе, с ним сотрудничала знаменитая американская фирма «Тиффани».

4. Складень «Богоматерь Казанская, с образом Спаса Нерукотворного в возглавии, святитель Николай Чудотворец, мученица царица Александра» (1894)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Карл Фаберже прославился своими драгоценными пасхальными яйцами, которые он в течение многих лет делал по высочайшему заказу. Но для императора и членов его семьи, фирма Фаберже также изготавливала множество самых разных предметов – от кубков и ваз до пепельниц и драгоценных окладов.

Например, эту раскладную икону высотой 30 см ювелиры Фаберже выполнили ко дню венчания Николая II и Александры Федоровны. Внутри изображена Богоматерь с младенцем, а над ней лик Спаса Нерукотворного, а на створках святые покровители императорской четы Николай Чудотворец и царица Александра. На наружных створках – Благовещение и евангелисты.

5. Икона «Святитель Николай Чудотворец» (1894)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

В год коронации Николая II старообрядцы московской Рогожской общины преподнесли в дар новоиспеченному царю образ его тезоименитого святого – Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых в России святых.

В иконе угадывается влияние древнего памятника – оклада мерной иконы сына Ивана Грозного, царевича Ивана середины XVI века (Посмотрите на нее здесь). Обращение к старине и русскому стилю» было особенно свойственно старообрядческим мастерам.

6. Икона «Святитель Николай Чудотворец» (1899-1908)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Своей чеканкой и гравировкой славилась московская фабрика братьев Галкиных. Чаще всего они продавали иконы и церковную утварь для домашнего использования, делали оклады под частные заказы.

На полях иконы с Николаем Чудотворцем хорошо видна чеканка в виде вьющегося стеблем виноградной лозы. Накладные уголки по бокам выполнены из эмали. Центр композиции и главный декоративный элемент – венец вокруг лика святого. Фон в мелкую рябь выполнен в технике гильоширование, то есть специальным машинным нанесением волнистого узора. В конце XIX века это было модным веянием и ценилось порой даже больше ручной чеканки.

7. Икона «Введение Богоматери во храм» (1899-1908)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Небольшая ювелирная мастерская была у обрусевшего немца Федора (Фридриха) Рюкерта. В основном он производил объекты декоративного искусства, в которых использовал русские народные мотивы. Но также Рюкерт украшал и небольшие иконы, при этом активно сотрудничал с большими фирмами, вроде Фаберже, выполняя для них заказы.

Оклад этой иконы полностью покрыт эмалью (что было редкостью), и даже живопись практически полностью выполнена в технике эмали. Металлической сканью очерчены не только контуры фигур, но и складки одежд святых, и даже пейзаж и мельчайшие детали фона выполнены в этой технике.

8. Икона «Святая Троица, со святителем Антипием и преподобными Макарием на полях» (1899-1908)

Собрание семьи Карисаловых Собрание семьи Карисаловых

Провинциальный серебреник Дмитрий Смирнов получил медаль на всероссийской выставке церковной утвари. Благодаря своему таланту он смог прославиться и создать собственную фабрику в Москве. В условиях большой конкуренции он создавал утонченные оклады в стиле модерн. У оклада этой иконы широкие поля с растительными завитками на полях и чеканной средней частью, где художник расположил множество драгоценных камней.

9. Складень «Богоматерь Почаевская, преподобный Иов Почаевский, преподобный князь Феодор Острожский» (1899)

Собрание семьи Карисаловых Собрание семьи Карисаловых

Этот складень полуметровой высоты был преподнесен митрополиту Киевскому и Галицкому Иоанникию от Волынской епархии в связи с 50-летием его церковного служения. Изображения Богоматери и святых выполнены с использованием эмали, чеканки и гравировки. Но особенное внимание привлекает, конечно, деревянная оправа в русском стиле. Необычный складень выполнен фабрикой Дмитрия Смирнова, но также имеет клеймо фабрики Игоря Фараброва.

10. Икона «Архангел Михаил» (1908-1917)

Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Поставщик императорского двора Орест Курлюков организовал свою фабрику и стал лидером в сереброделии. Он выполнял очень сложные оклады, с множеством элементом и техник, и в то же время более простые и лаконичные – как в данном случае. В иконе «Архангел Михаил»нет нагромождения декоративных элементов, при этом исполнен оклад высоко художественно. На крыльях архангела отчеканены перья, на золоченую тунику наброшена сетчатая кольчуга с кольцами. Плащ украшен жемчугом на подложке из красной фольги.

Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собрании семьи Карисаловых и Музея Фаберже» пройдет до конца 2023 года в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.

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