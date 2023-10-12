10 драгоценных окладов икон от Фаберже и других придворных ювелиров

Икона «Архангел Михаил». Фабрика О.Ф. КурлюковаСобрание Музея Фаберже
В царской России православные не мыслили своей жизни без икон. Образы Господа Вседержителя, Богоматери с Младенцем и святителя Николая Чудотворца были практически в каждом доме. У знати был домашний «киот» – полка или целое сооружение, куда помещали иконы в дорогих окладах. Золотом и камнями украшали и дорожные иконы-складни, и иконы на брачных венцах, и даже сюрпризы внутри подарочных пасхальных яиц.
Драгоценное убранство икон, известное еще со времен Византии, выражало наивысшую степень почитания святых образов. В России таким украшательством стали заниматься с XVI века, а к концу XIX века это искусство достигло высочайшего художественного расцвета.
Для изготовления окладов использовали золото, серебро, драгоценные камни и эмаль, а также самые сложные техники чеканки. Лучшие придворные ювелиры соревновались в мастерстве и следовали веяниям моды и популярным течениям в искусстве, в том числе модерну и «русскому стилю».
Одним из самых распространенных приемов в изготовлении окладов была эмаль. Иконы, ярко украшенные разноцветной эмалью, смотрелись нарядно и вызывали особенное восхищение у заказчиков.
Икона «Вседержителя» выполнена в мастерской московских купцов и старообрядцев Шелапутиных. Они снабжали иконами и церковной утварью не только знатных московских старообрядцев вроде купцов Морозовых и Рябушинских, но и Покровский собор на Рогожском кладбище – главный храм русских старообрядцев.
Здесь использована техника перегородчатой эмали по скани с растительным орнаментом. Мастер использовал ограниченное количество цветов – в основном золотой, голубой и белый. Последний гармонирует с ризой Спасителя, украшенной жемчугом.
Настоящим законодателем мод на иконные оклады был Павел Овчинников, владелец фабрики золотых и серебряных изделий. Они пользовались особенным спросом при дворе. На выставке в Москве изделия Овчинникова отметил сам Александр II, даровав ювелиру статус поставщика императорского двора.
На иконах с окладом фирмы Овчинникова часто можно встретить растительный орнамент и цветную эмаль. Со временем фирма стала активно использовать «русский стиль», и в окладах отчетливо прослеживается влияние стиля модерн.
Спрос на работы Овчинникова был огромен, и его мастера не всегда справлялись, поэтому порой он прибегал к помощи других фабрик. Так по его заказу Антип Кузьмичев выполнил несколько окладов и икон, в том числе и этот складень. На нем видна и мастерская работа с эмалью, и высокохудожественная работа с металлом – чеканка и гравировка. Кстати, работы Кузьмичева ценили на Западе, с ним сотрудничала знаменитая американская фирма «Тиффани».
Карл Фаберже прославился своими драгоценными пасхальными яйцами, которые он в течение многих лет делал по высочайшему заказу. Но для императора и членов его семьи, фирма Фаберже также изготавливала множество самых разных предметов – от кубков и ваз до пепельниц и драгоценных окладов.
Например, эту раскладную икону высотой 30 см ювелиры Фаберже выполнили ко дню венчания Николая II и Александры Федоровны. Внутри изображена Богоматерь с младенцем, а над ней лик Спаса Нерукотворного, а на створках святые покровители императорской четы Николай Чудотворец и царица Александра. На наружных створках – Благовещение и евангелисты.
В год коронации Николая II старообрядцы московской Рогожской общины преподнесли в дар новоиспеченному царю образ его тезоименитого святого – Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых в России святых.
В иконе угадывается влияние древнего памятника – оклада мерной иконы сына Ивана Грозного, царевича Ивана середины XVI века (Посмотрите на нее здесь). Обращение к старине и русскому стилю» было особенно свойственно старообрядческим мастерам.
Своей чеканкой и гравировкой славилась московская фабрика братьев Галкиных. Чаще всего они продавали иконы и церковную утварь для домашнего использования, делали оклады под частные заказы.
На полях иконы с Николаем Чудотворцем хорошо видна чеканка в виде вьющегося стеблем виноградной лозы. Накладные уголки по бокам выполнены из эмали. Центр композиции и главный декоративный элемент – венец вокруг лика святого. Фон в мелкую рябь выполнен в технике гильоширование, то есть специальным машинным нанесением волнистого узора. В конце XIX века это было модным веянием и ценилось порой даже больше ручной чеканки.
Небольшая ювелирная мастерская была у обрусевшего немца Федора (Фридриха) Рюкерта. В основном он производил объекты декоративного искусства, в которых использовал русские народные мотивы. Но также Рюкерт украшал и небольшие иконы, при этом активно сотрудничал с большими фирмами, вроде Фаберже, выполняя для них заказы.
Оклад этой иконы полностью покрыт эмалью (что было редкостью), и даже живопись практически полностью выполнена в технике эмали. Металлической сканью очерчены не только контуры фигур, но и складки одежд святых, и даже пейзаж и мельчайшие детали фона выполнены в этой технике.
Провинциальный серебреник Дмитрий Смирнов получил медаль на всероссийской выставке церковной утвари. Благодаря своему таланту он смог прославиться и создать собственную фабрику в Москве. В условиях большой конкуренции он создавал утонченные оклады в стиле модерн. У оклада этой иконы широкие поля с растительными завитками на полях и чеканной средней частью, где художник расположил множество драгоценных камней.
Этот складень полуметровой высоты был преподнесен митрополиту Киевскому и Галицкому Иоанникию от Волынской епархии в связи с 50-летием его церковного служения. Изображения Богоматери и святых выполнены с использованием эмали, чеканки и гравировки. Но особенное внимание привлекает, конечно, деревянная оправа в русском стиле. Необычный складень выполнен фабрикой Дмитрия Смирнова, но также имеет клеймо фабрики Игоря Фараброва.
Поставщик императорского двора Орест Курлюков организовал свою фабрику и стал лидером в сереброделии. Он выполнял очень сложные оклады, с множеством элементом и техник, и в то же время более простые и лаконичные – как в данном случае. В иконе «Архангел Михаил»нет нагромождения декоративных элементов, при этом исполнен оклад высоко художественно. На крыльях архангела отчеканены перья, на золоченую тунику наброшена сетчатая кольчуга с кольцами. Плащ украшен жемчугом на подложке из красной фольги.
Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собрании семьи Карисаловых и Музея Фаберже» пройдет до конца 2023 года в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.
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