Татарский элеш: РЕЦЕПТ сочного пирожка с курицей и картофелем

Попробуйте эти татарские пирожки с сочной начинкой из курицы и картофеля. Вы не пожалеете!Юлия Мулино
Татарстан славится своими пирожками с мясом. В них можно запросто запутаться, но разная форма подскажет, что именно находится внутри.
Элеш - традиционный татарский пирожок. Его название означает "порция". В отличие от эчпочмака, другого известного татарского пирога с бараниной или говядиной, начинка в элеше - нарезанная кубиками курица, картофель с луком и специями. Тесто используется бездрожжевое, приготовленное на сметане и сливочном масле. Внешне элеш напоминает уменьшенную форму другого татарского пирога - зур белиша.
Что особенно замечательно в элеше, так это большое количество сочной начинки и тонкое хрустящее тесто, слегка напоминающее песочное. Оно образует хрустящую корочку и становится емкостью, в которой запекается начинка. Кстати, начинка получается еще сочнее, если вместо куриной грудки использовать мясо, срезанное с куриных бедер.
Пироги элеш готовят на праздники или к приходу важных гостей. Особенно вкусен элеш с чаем или горячим мясным бульоном. Его подают как самостоятельное блюдо, так и в качестве закуски к супу.
Тесто:
Начинка:
1. Сначала нужно смешать все ингредиенты для теста в кухонном комбайне.
2. Должна получиться однородная эластичная масса.
3. Соберите тесто в шар, заверните его в пакет и положите в холодильник на время приготовления начинки.
4. Картофель нужно очистить и нарезать кубиками. В классическом варианте картофель режут крупными кусочками 1,5-2 см. Но я режу его на кубики размером примерно 7 мм. Так начинка более равномерно распределяется внутри пирога.
5. Лук мелко нарезать.
6. Мясо нарезать кубиками и добавить к начинке.
7. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку.
8. Теперь нужно достать тесто из холодильника и разделить его на 4 части.
9. Каждую часть еще раз разделить на 2 части в пропорциях 1/3 и 2/3.
10. Большую часть раскатать в круглый блин.
11. Положить на него начинку и кусочек сливочного масла.
12. Раскатать меньшую часть теста и накрыть ею начинку.
13. Аккуратно защипните края.
14. Придайте краям волнистую форму.
15. Выложить пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 180℃ на 45 минут.
16. Пирожки должны стать румяными.
17. Кисточкой смазать каждый пирог растопленным сливочным маслом.
18. Пирожки готовы - подавайте их горячими.
19. Приятного аппетита!
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