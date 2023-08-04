Татарский элеш: РЕЦЕПТ сочного пирожка с курицей и картофелем

Попробуйте эти татарские пирожки с сочной начинкой из курицы и картофеля. Вы не пожалеете!

В этом блюде нет ничего сверхъестественного, и для его приготовления не нужны особые ингредиенты. При этом из самого простого теста, курицы и картофеля получаются очень аппетитные пирожки.

Татарстан славится своими пирожками с мясом. В них можно запросто запутаться, но разная форма подскажет, что именно находится внутри.

Элеш - традиционный татарский пирожок. Его название означает "порция". В отличие от эчпочмака, другого известного татарского пирога с бараниной или говядиной, начинка в элеше - нарезанная кубиками курица, картофель с луком и специями. Тесто используется бездрожжевое, приготовленное на сметане и сливочном масле. Внешне элеш напоминает уменьшенную форму другого татарского пирога - зур белиша.

Что особенно замечательно в элеше, так это большое количество сочной начинки и тонкое хрустящее тесто, слегка напоминающее песочное. Оно образует хрустящую корочку и становится емкостью, в которой запекается начинка. Кстати, начинка получается еще сочнее, если вместо куриной грудки использовать мясо, срезанное с куриных бедер.

Пироги элеш готовят на праздники или к приходу важных гостей. Особенно вкусен элеш с чаем или горячим мясным бульоном. Его подают как самостоятельное блюдо, так и в качестве закуски к супу.

Ингредиенты на 4 порции:

Юлия Мулино Юлия Мулино

Тесто:

Мука - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Масло растительное нерафинированное - 2 ст. ложки

Масло сливочное растопленное - 3 ст. л.

Сметана (20%) - 2 ст. л.

Вода - 2 ст. ложки

Соль - 1/2 ч.л.

Сахар - 1/2 ч.л.

Начинка:

Куриное мясо (с бедер) - 250 г

Картофель - 150 г

Лук репчатый - 1 шт. (80-100 г)

Масло сливочное - 40 г

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Масло сливочное топленое - 30-50 г

Приготовление:

1. Сначала нужно смешать все ингредиенты для теста в кухонном комбайне.

Юлия Мулино Юлия Мулино

2. Должна получиться однородная эластичная масса.

Юлия Мулино Юлия Мулино

3. Соберите тесто в шар, заверните его в пакет и положите в холодильник на время приготовления начинки.

Юлия Мулино Юлия Мулино

4. Картофель нужно очистить и нарезать кубиками. В классическом варианте картофель режут крупными кусочками 1,5-2 см. Но я режу его на кубики размером примерно 7 мм. Так начинка более равномерно распределяется внутри пирога.

Юлия Мулино Юлия Мулино

5. Лук мелко нарезать.

Юлия Мулино Юлия Мулино

6. Мясо нарезать кубиками и добавить к начинке.

Юлия Мулино Юлия Мулино

7. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку.

Юлия Мулино Юлия Мулино

8. Теперь нужно достать тесто из холодильника и разделить его на 4 части.

Юлия Мулино Юлия Мулино

9. Каждую часть еще раз разделить на 2 части в пропорциях 1/3 и 2/3.

Юлия Мулино Юлия Мулино

10. Большую часть раскатать в круглый блин.

Юлия Мулино Юлия Мулино

11. Положить на него начинку и кусочек сливочного масла.

Юлия Мулино Юлия Мулино

12. Раскатать меньшую часть теста и накрыть ею начинку.

Юлия Мулино Юлия Мулино

13. Аккуратно защипните края.

Юлия Мулино Юлия Мулино

14. Придайте краям волнистую форму.

Юлия Мулино Юлия Мулино

15. Выложить пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 180℃ на 45 минут.

Юлия Мулино Юлия Мулино

16. Пирожки должны стать румяными.

Юлия Мулино Юлия Мулино

17. Кисточкой смазать каждый пирог растопленным сливочным маслом.

Юлия Мулино Юлия Мулино

18. Пирожки готовы - подавайте их горячими.

Юлия Мулино Юлия Мулино

19. Приятного аппетита!

Юлия Мулино Юлия Мулино

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