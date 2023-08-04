Татарский элеш: РЕЦЕПТ сочного пирожка с курицей и картофелем

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Юлия Мулино
Попробуйте эти татарские пирожки с сочной начинкой из курицы и картофеля. Вы не пожалеете!

Попробуйте эти татарские пирожки с сочной начинкой из курицы и картофеля. Вы не пожалеете!

Юлия Мулино
В этом блюде нет ничего сверхъестественного, и для его приготовления не нужны особые ингредиенты. При этом из самого простого теста, курицы и картофеля получаются очень аппетитные пирожки.

Татарстан славится своими пирожками с мясом. В них можно запросто запутаться, но разная форма подскажет, что именно находится внутри.

Элеш - традиционный татарский пирожок. Его название означает "порция". В отличие от эчпочмака, другого известного татарского пирога с бараниной или говядиной, начинка в элеше - нарезанная кубиками курица, картофель с луком и специями. Тесто используется бездрожжевое, приготовленное на сметане и сливочном масле. Внешне элеш напоминает уменьшенную форму другого татарского пирога - зур белиша.

Что особенно замечательно в элеше, так это большое количество сочной начинки и тонкое хрустящее тесто, слегка напоминающее песочное. Оно образует хрустящую корочку и становится емкостью, в которой запекается начинка. Кстати, начинка получается еще сочнее, если вместо куриной грудки использовать мясо, срезанное с куриных бедер.

Пироги элеш готовят на праздники или к приходу важных гостей. Особенно вкусен элеш с чаем или горячим мясным бульоном. Его подают как самостоятельное блюдо, так и в качестве закуски к супу. 

Ингредиенты на 4 порции: 

Юлия Мулино

Тесто:

  • Мука - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное нерафинированное - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное растопленное - 3 ст. л.
  • Сметана (20%) - 2 ст. л.
  • Вода - 2 ст. ложки
  • Соль - 1/2 ч.л.
  • Сахар - 1/2 ч.л. 

Начинка:

  • Куриное мясо (с бедер) - 250 г
  • Картофель - 150 г
  • Лук репчатый - 1 шт. (80-100 г)
  • Масло сливочное - 40 г
  • Соль по вкусу
  • Черный перец по вкусу
  • Масло сливочное топленое - 30-50 г 

Приготовление:

1. Сначала нужно смешать все ингредиенты для теста в кухонном комбайне.

Юлия Мулино

2. Должна получиться однородная эластичная масса.

Юлия Мулино

3. Соберите тесто в шар, заверните его в пакет и положите в холодильник на время приготовления начинки.

Юлия Мулино

4. Картофель нужно очистить и нарезать кубиками. В классическом варианте картофель режут крупными кусочками 1,5-2 см. Но я режу его на кубики размером примерно 7 мм. Так начинка более равномерно распределяется внутри пирога.

Юлия Мулино

5. Лук мелко нарезать.

Юлия Мулино

6. Мясо нарезать кубиками и добавить к начинке.

Юлия Мулино

7. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку.

Юлия Мулино

8. Теперь нужно достать тесто из холодильника и разделить его на 4 части.

Юлия Мулино

9. Каждую часть еще раз разделить на 2 части в пропорциях 1/3 и 2/3.

Юлия Мулино

10. Большую часть раскатать в круглый блин.

Юлия Мулино

11. Положить на него начинку и кусочек сливочного масла.

Юлия Мулино

12. Раскатать меньшую часть теста и накрыть ею начинку.

Юлия Мулино

13. Аккуратно защипните края.

Юлия Мулино

14. Придайте краям волнистую форму.

Юлия Мулино

15. Выложить пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставить в предварительно разогретую духовку при температуре 180℃ на 45 минут.

Юлия Мулино

16. Пирожки должны стать румяными.

Юлия Мулино

17. Кисточкой смазать каждый пирог растопленным сливочным маслом.

Юлия Мулино

18. Пирожки готовы - подавайте их горячими.

Юлия Мулино

19. Приятного аппетита!

Юлия Мулино

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