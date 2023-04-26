7 кавказских пирогов, от которых невозможно оторваться

На Кавказе можно попробовать пирог на любой вкус - с мясом, сыром, зеленью, картофелем и даже со свекольной ботвой.

Северокавказская кухня отличается не только своим пристрастием к мясу и специям, но и обилием аппетитных пирогов с разнообразными начинками.

1. Осетинский пирог

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Осетинские пироги круглой или треугольной формы диаметром 30-40 сантиметров с разными начинками готовят в Северной Осетии на религиозные и официальные праздники. По радостным поводам хозяйки ставят на стол по три пирога, которые символизируют Бога, солнце и землю. На траурное застолье готовят только два, поскольку усопший уже не увидит солнце.

Залина Плеханова Залина Плеханова

Самые популярные Осетинские пироги - с рубленым мясом (фыдджын), свекольной ботвой (цахараджын), сыром (уалибах) и картофелем (картофджын).

2. Чуду

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Эти лепешки с начинкой, обжаренные на сухой сковороде, распространены в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. Чуду имеют форму круга или полукруга. Их готовят как из пресного, так и из дрожжевого теста. Иногда замешивают на айране.

Юлия Мулино Юлия Мулино

Бывают чуду с мясом - чаще всего с бараниной или говядиной (эт чуду), с творогом (бишлакъ чуду), с тыквой (къабакъ чуду), с квашеным молоком (чий чуду), а также много разновидностей с зеленью - в ход идут лук, крапива, лебеда или щавель.

3. Хычин

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Сочные лепешки в форме солнца – обязательное блюдо на столе в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Балкарцы пекут их тонкими и плоскими, а карачаевцы очень пышными с большим количеством начинки. Раньше их пекли на религиозные праздники, а сейчас – на семейные застолья.

Классические хычины с сыром называются хумужу хычины, но не менее вкусные они получаются с мясом, капустой или картофелем.

4. Хингалш

Muhammad Sugaipov (CC BY-SA 3.0)/Legion Media Muhammad Sugaipov (CC BY-SA 3.0)/Legion Media

Лепешки из теста, замешанного на кукурузной или пшеничной муке с кефиром или айраном - национальное блюдо в Чечне и Ингушетии. Раньше была традиция выпекать хингалш размером от руки до локтя ребенка и угощать такими пирогами родственников и соседей, когда малыш делал первые шаги.

Хингалш готовят с тыквенно-луковой начинкой. Несмотря на горчинку лука, ее делают достаточно сладкой и добавляют ароматный тимьян.

5. Чебурек с мясом

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Чебуреки в России - довольно популярный стрит-фуд, который можно купить на вокзале, около метро или в кафе-чебуречной. Однако это блюдо издавна готовят во многих кавказских регионах.

В Ингушетии для чебуреков выбирают свежую баранину, в начинку добавляют много зелени (петрушку или кинзу) и отварной рис. Также распространен рецепт чебуреков, когда начинку готовят без риса, но со спелыми помидорами.

Настоящие кавказские чебуреки готовятся в казане на растопленном бараньем сале. К ним подходят холодные молочные продукты – кефир, айран или молоко.

6. Мичари

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Традиционным блюдом кумыков, крупнейшего тюркского народа Северного Кавказа, считается кукурузный пирог или хлеб с луком - мичари. Это круглый пирог диаметром 25 сантиметров. Его готовят из кукурузной муки с добавлением соды и большого количества кефира. Пирог получается высоким, пористым и совсем не постным за счет томленого репчатого лука.

У местных существует поговорка, которая подчеркивает большое количество лука в пироге и его питательность: «Половина мичари и целая головка лука – норма для мужчины».

7. Цкен

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Это праздничный мясной пирог у лезгинов, проживающих на юге Дагестана. В составе пирога – баранина, картофель, лук, грецкие орехи и специи. Начинку чередуют с тонкими слоями теста. Получается очень сытный пирог - чаще всего его готовят в холодное время года.

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