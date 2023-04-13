5 лучших виноделен Краснодарского края

На юге России есть масса возможностей для винного туризма. Мы расскажем, где выпить лучшее игристое, принять винную ванну с лепестками роз, а где поужинать с бокалом отменного рислинга и видом на лиман.

1. Абрау-Дюрсо: лучшее игристое

В ноябре 1870 года Александр II приказал учредить у озера Абрау винодельческое хозяйство Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Винодельня у озера Абрау была основана при царе Александре II, пережила немецкую оккупацию и взрыв завода, а в наше время превратилась в крупнейший центр виноделия и туризма. Первая партия игристого вина была выпущена на винодельне в предгорьях Навагирского хребта, недалеко от Черного моря, в 1898 году. Впоследствии ассортимент только расширялся, в том числе и тихими винами, безалкогольными и крепкими алкогольными напитками.

В Абрау-Дюрсо можно не только познакомиться с историей завода, процессом производства вин и продегустировать их, но и посетить необычные экскурсии. На одной из них туристам рассказывают о тайнах Абрау-Дюрсо. В программе прогулка по полуосвещенным туннелям винодельни, «знакомство» с местными призраками, испытание «пьяной лестницей» и легенда о несчастной черкешенке, слезы которой навсегда остались ручьем на скале.

Сбор урожая Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Посреди виноградников «Абрау-Дюрсо», а они занимают целых 3300 га, расположены две смотровые площадки, откуда открывается вид на виноградные лозы и одновременно на Черное море и изумрудное озеро Абрау. Сюда приезжают за потрясающими закатами с бокалом игристого в руке.

«Абрау-Дюрсо» – это курорт с парусным клубом, пляжем, отелями и кемпингами. Здесь есть туристический лагерь для путешественников с палатками, экокемпинг с домиками в лесу, а также автокемпинг на «Круглом озере» для туристов, путешествующих на автодоме.

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19

visitabrau.ru

2. Южная винная компания: купель с вином

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании в станице Вышестеблиевская Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

На южном берегу Таманского полуострова между двух лиманов – Кизилташским и Цокуром – раскинулись виноградники Южной винной компании (входит в концерн «Очаково»).

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Виноградники занимают 1500 га – здесь выращивают классические европейские сорта и автохтонные: «цимлянский черный», «саперави северный», «цитронный магарача».

Винная ванна для здоровья и настроения Южная винная компания

Туристы приезжают сюда на экскурсии по винзаводу и виноградникам, дегустацию вин в беседке с видом на водную гладь лиманов. Также в сезон сбора урожая здесь можно подавить виноград ногами в деревянной кадке и принять винную ванну. Гидромассажную купель наполняют водой с вином, вытяжками из ягод и листьев винограда, ароматическим маслом и цветами. Остается наслаждаться вином каждой клеточкой тела.

Краснодарский край, ст-ца Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4а

swcrussia.com

3. Скалистый берег: вино и звезды

Здание винодельни «Скалистый берег» спроектировано в форме большого камня Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Современная винодельня «Скалистый берег» идеально вписана в местный ландшафт – по форме она напоминает светло-серую гальку. В нижней части винодельни, углубленной в скалы Семисамского хребта, расположились цеха, а в верхней – дегустационный зал и винотека. С панорамной террасы открывается вид на виноградники и берег моря.

Первые виноградники были заложены в 2011 году. Здесь были высажены лозы трех белых сортов: «рислинг», «совиньон блан», «шардоне»; и пяти черных: «пино нуар», «мерло», «каберне совиньон», «каберне фран» и «красностоп».

Виноградники расположены на скалистом берегу на высоте от 150 до 250 метров над уровнем моря. Они соседствуют с реликтовыми хвойными и можжевелово-фисташковыми лесами. Звездное небо над виноградниками «Скалистый берег»

На винодельне стоит посетить экскурсию «Вино и звезды» – это и романтическое свидание, и научная лекция. В хорошую погоду, когда облака не закрывают небо, на смотровой площадке винодельни можно заглянуть в современный телескоп и увидеть кратеры Луны, туманности и звездные скопления Северного полушария.

Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка

skbereg.ru

4. Имение Сикоры: ужин с вином

Виноградники в имении Сикоры Имение Сикоры

На семейной винодельне Александра Сикорского в долине Семигорье производят одни из лучших рислингов страны. Виноградники занимают здесь 47 гектаров: «бордоский бленд», Бургундские сорта, «рислинг» и «красностоп».

Во время экскурсии по имению «Сикоры» гостей ждет прогулка по живописным виноградникам, погружение в тайны виноделия и дегустация местных вин. В винном погребе для выдержки вина стоит обратить внимание на бетонные сферы, которые не имеют аналогов в России. За счет формы и воздействия внешних температур, сферы помогают вину проходить процесс перемешивания осадка естественным путём.

Бетонные сферы для перемешивания осадка. Имение «Сикоры»

На винодельне также имеет смысл посетить эногастрономический ужин в гриль-домике и провести вечер среди виноградников. На ужине блюдам от шеф-повара аккомпанируют идеально подобранные вина.

Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Семигорский, 24-й км трассы Новороссийск – Керчь

sikory.ru

5. Мысхако: современная винодельня с историей

Виноградники «Мысхако». Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Каберне «Мысхако» считалось одним из лучших красных вин Российской империи еще в конце XIX-начале XX века - первую лозу здесь посадили в 1869 году. В советские годы завод «Мысхако» был любимым местом отдыха партийной элиты, а в начале 2000 х годов завод был официальным поставщиком Кремля.

Однако в 2013 производство столкнулось с финансовыми проблемами. Новую жизнь оно получило в 2021 году, когда было значительно модернизировано. В 2022 году были высажены 14 гектаров новых виноградников - сорта «шардоне» и «марселан». Всего в «Мысхако» 227 гектаров виноградников.

Помимо экскурсии на виноградники и производство, гостей здесь приглашают в исторический дегустационный зал, который был открыт в 1973 году к приезду в Новороссийск Леонида Брежнева.

Полковник Леонид Ильич Брежнев (слева) со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Новороссийск. Малая земля, 1943 г. Sputnik Sputnik

Долгое время здесь принимали только правительственные делегации и знаменитостей. Теперь на дегустацию в этот зал может попасть не только политик или актер, но и любой желающий.

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Центральная, вл. 1

myskhako.ru

На экскурсии необходимо записываться заранее.

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