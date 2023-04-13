5 лучших виноделен Краснодарского края

Развлечения
Мария Бунина

Михаил Воскресенский/Sputnik
На юге России есть масса возможностей для винного туризма. Мы расскажем, где выпить лучшее игристое, принять винную ванну с лепестками роз, а где поужинать с бокалом отменного рислинга и видом на лиман. 

1. Абрау-Дюрсо: лучшее игристое 

В ноябре 1870 года Александр II приказал учредить у озера Абрау винодельческое хозяйство

В ноябре 1870 года Александр II приказал учредить у озера Абрау винодельческое хозяйство

Виталий Тимкив/Sputnik

Винодельня у озера Абрау была основана при царе Александре II, пережила немецкую оккупацию и взрыв завода, а в наше время превратилась в крупнейший центр виноделия и туризма. Первая партия игристого вина была выпущена на винодельне в предгорьях Навагирского хребта, недалеко от Черного моря, в 1898 году. Впоследствии ассортимент только расширялся, в том числе и тихими винами, безалкогольными и крепкими алкогольными напитками.

В Абрау-Дюрсо можно не только познакомиться с историей завода, процессом производства вин и продегустировать их, но и посетить необычные экскурсии. На одной из них туристам рассказывают о тайнах Абрау-Дюрсо. В программе прогулка по полуосвещенным туннелям винодельни, «знакомство» с местными призраками, испытание «пьяной лестницей» и легенда о несчастной черкешенке, слезы которой навсегда остались ручьем на скале.

Сбор урожая

Сбор урожая

Виталий Тимкив/Sputnik

Посреди виноградников «Абрау-Дюрсо», а они занимают целых 3300 га, расположены две смотровые площадки, откуда открывается вид на виноградные лозы и одновременно на Черное море и изумрудное озеро Абрау. Сюда приезжают за потрясающими закатами с бокалом игристого в руке. 

«Абрау-Дюрсо» – это курорт с парусным клубом, пляжем, отелями и  кемпингами. Здесь есть туристический лагерь для путешественников с палатками, экокемпинг с домиками в лесу, а также автокемпинг на «Круглом озере» для туристов, путешествующих на автодоме. 

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19

visitabrau.ru

2. Южная винная компания: купель с вином 

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании в станице Вышестеблиевская

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании в станице Вышестеблиевская

Михаил Воскресенский/Sputnik

На южном берегу Таманского полуострова между двух лиманов – Кизилташским и Цокуром – раскинулись виноградники Южной винной компании (входит в концерн «Очаково»).  

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании

Дегустация вина на виноградниках Южной винной компании

Михаил Воскресенский/Sputnik

Виноградники занимают 1500 га – здесь выращивают классические европейские сорта и автохтонные: «цимлянский черный», «саперави северный», «цитронный магарача».

Винная ванна для здоровья и настроения

Винная ванна для здоровья и настроения

Южная винная компания

Туристы приезжают сюда на экскурсии по винзаводу и виноградникам, дегустацию вин в беседке с видом на водную гладь лиманов. Также в сезон сбора урожая здесь можно подавить виноград ногами в деревянной кадке и принять винную ванну. Гидромассажную купель наполняют водой с вином, вытяжками из ягод и листьев винограда, ароматическим маслом и цветами. Остается наслаждаться вином каждой клеточкой тела.

Краснодарский край, ст-ца Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4а

swcrussia.com

3. Скалистый берег: вино и звезды 

Здание винодельни «Скалистый берег» спроектировано в форме большого камня

Здание винодельни «Скалистый берег» спроектировано в форме большого камня

Михаил Воскресенский/Sputnik

Современная винодельня «Скалистый берег» идеально вписана в местный ландшафт – по форме она напоминает светло-серую гальку. В нижней части винодельни, углубленной в скалы Семисамского хребта, расположились цеха, а в верхней – дегустационный зал и винотека. С панорамной террасы открывается вид на виноградники и берег моря. 

Первые виноградники были заложены в 2011 году. Здесь были высажены лозы трех белых сортов: «рислинг», «совиньон блан», «шардоне»; и пяти черных: «пино нуар», «мерло», «каберне совиньон», «каберне фран» и «красностоп». 

Виноградники расположены на скалистом берегу на высоте от 150 до 250 метров над уровнем моря. Они соседствуют с реликтовыми хвойными и можжевелово-фисташковыми лесами. 

Звездное небо над виноградниками

Звездное небо над виноградниками

«Скалистый берег»

На винодельне стоит посетить экскурсию «Вино и звезды» – это и романтическое свидание, и научная лекция. В хорошую погоду, когда облака не закрывают небо, на смотровой площадке винодельни можно заглянуть в современный телескоп и увидеть кратеры Луны, туманности и звездные скопления Северного полушария. 

Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка

skbereg.ru 

4. Имение Сикоры: ужин с вином

Виноградники в имении Сикоры

Виноградники в имении Сикоры

Имение Сикоры

На семейной винодельне Александра Сикорского в долине Семигорье производят одни из лучших рислингов страны. Виноградники занимают здесь 47 гектаров: «бордоский бленд», Бургундские сорта, «рислинг» и «красностоп». 

Во время экскурсии по имению «Сикоры» гостей ждет прогулка по живописным виноградникам, погружение в тайны виноделия и дегустация местных вин. В винном погребе для выдержки вина стоит обратить внимание на бетонные сферы, которые не имеют аналогов в России. За счет формы и воздействия внешних температур, сферы помогают вину проходить процесс перемешивания осадка естественным путём. 

Бетонные сферы для перемешивания осадка.

Бетонные сферы для перемешивания осадка.

Имение «Сикоры»

На винодельне также имеет смысл посетить эногастрономический ужин в гриль-домике и провести вечер среди виноградников. На ужине блюдам от шеф-повара аккомпанируют идеально подобранные вина. 

Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Семигорский, 24-й км трассы Новороссийск – Керчь

sikory.ru 

5. Мысхако: современная винодельня с историей

Виноградники «Мысхако».

Виноградники «Мысхако».

Александр Рюмин/TASS

Каберне «Мысхако» считалось одним из лучших красных вин Российской империи еще в конце XIX-начале XX века - первую лозу здесь посадили в 1869 году. В советские годы завод «Мысхако» был любимым местом отдыха партийной элиты, а в начале 2000 х годов завод был официальным поставщиком Кремля. 

Однако в 2013 производство столкнулось с финансовыми проблемами. Новую жизнь оно получило в 2021 году, когда было значительно модернизировано. В 2022 году были высажены 14 гектаров новых виноградников - сорта «шардоне» и «марселан». Всего в «Мысхако» 227 гектаров виноградников.

Помимо экскурсии на виноградники и производство, гостей здесь приглашают в исторический дегустационный зал, который был открыт в 1973 году к приезду в Новороссийск Леонида Брежнева. 

Полковник Леонид Ильич Брежнев (слева) со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Новороссийск. Малая земля, 1943 г.

Полковник Леонид Ильич Брежнев (слева) со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Новороссийск. Малая земля, 1943 г.

Sputnik

Долгое время здесь принимали только правительственные делегации и знаменитостей. Теперь на дегустацию в этот зал может попасть не только политик или актер, но и любой желающий.

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Центральная, вл. 1

myskhako.ru

На экскурсии необходимо записываться заранее.

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