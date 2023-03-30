Как американцы обменяли пепси-колу на советское игристое Nazdorovya и водку «Столичная»

У русских нет тоста «На здоровье!», тиражируемого Голливудом, но это не помешало СССР экспортировать на Запад игристое вино с таким названием.

В роскошном отеле St.Regis в центре Манхэттена богатые и уважаемые американцы собрались на презентацию русского игристого вина из Абрау-Дюрсо под маркой Nazdorovya. На такое неожиданное мероприятие в разгар холодной войны в 1975 году их пригласил глава компании PepsiCo Дональд Кендалл. Дегустация советских игристых вин должна была способствовать «лучшему взаимопониманию» и «снижению напряженности» в отношениях между США и СССР. Но, естественно, за этим стоял и немалый коммерческий интерес.

Никита Хрущев пробует «Пепси-Колу» на Американской национальной выставке в Москве в 1959 году. Legion Media Legion Media

В 1971 году Дональд Кендалл во время визита в СССР договорился с руководством страны о поставках продукции PepsiCo в Советский Союз. Так пепси-кола стала первым западным лимонадом, который поступил в официальную продажу в стране. Взамен PepsiCo должна была заняться импортом и распространением в США водки «Столичная» и игристого вина под маркой Nazdorovya.

Алексей Косыгин, председатель Совета министров СССР, договорился об обмене газировки на водку по формуле «литр на литр». Правда, в результате он обернул все так, что водка считалась как готовый продукт, а газировка - в виде концентрата. Таким образом, в итоге формула была 1 к 17. И не в пользу американцев.

Глава американской компании PepsiCo Дональд Кендалл (в центре) подписывает соглашение об открытии цеха по розливу газировки в Новороссийске. 1973. Дмитрий Козлов/Sputnik Дмитрий Козлов/Sputnik

В 1973–1981 годах в США было отгружено 1,9 млн декалитров водки «Столичная» на сумму 25 млн долларов. При этом напитка пепси-кола за тот же период было выработано 32,3 млн декалитров, и от его продажи выручено 303,3 млн рублей (с учетом валютного курса — на 139,3 млн рублей больше). При этом, деньги за пепси-колу американцы не получали - только выручку за реализованные в США советские алкогольные напитки.

Журнал Texas Monthly, 1977. Общественное достояние Общественное достояние

Можно предположить, что объемы поставок вина из СССР были более скромными, чем водки. Тем не менее, с 1974 года советское игристое вино Nazdorovya продавалось в нескольких магазинах в США.

Название бренда Nazdorovya появилось у игристого вина из СССР не случайно. Оно родилось от измененного Na zdorovie - тоста, который звучит во всех американских фильмах, где появляется русский след или водка.

Для Америки импорт игристого в те времена не был чем-то удивительным. Его закупали в Югославии, Южной Африке и Австралии.

Журналист Фрэнк Дж. Прайл в своей статье The New York Times в 1975 году описывал экстра брют Nazdorovya как «сухое и хорошо сбалансированное вино», а брют Nazdorovya как «более золотое по цвету, с легким сладким послевкусием в конце».

Бутылки с шампанским Nazdorovya. Абрау-Дюрсо

Эти игристые вина производились в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае из местного винограда. Виноделы использовали сорта Пино Нуар и Пино Шардонне. Как того и требовала классическая технология производства шампанского, вино выдерживалось в течение трех лет. СССР поставлял игристое вино под брендом Nazdorovya также в Бельгию, Бразилию, Италию, Канаду, Мексику и страны Восточной Европы.

В Америке бутылка экстра брют стоила 13 долларов, а брют - 9.95. По цене это было близко к стоимости бутылки невинтажного французского шампанского Moet & Chandon (10 долларов) и было дороже, чем премиальное игристое вино из Калифорнии.

Пивоваренный завод «Новороссийский». Линия производства «Пепси-Колы», 1974. Н. Архангельский/Sputnik Н. Архангельский/Sputnik

В 1979-м советско-американские отношения пережили новый кризис после ввода советских войск в Афганистан, спрос на советские напитки падал. В конце 1980-х, перед развалом СССР, американцы переориентировали бартер на закупку советской военной техники.

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