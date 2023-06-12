10 лучших вкусовых сочетаний русской кухни (ФОТО) 

Мы выбрали сочетания продуктов и блюд, которые уже давно стали классикой в России. Это жареная картошка с грибами, блины с икрой, а на закуску – водка с соленым огурцом.

1. Картофельное пюре с котлетами

Пюре с котлетами и овощным салатом Galiyah Assan/Getty Images Galiyah Assan/Getty Images

Это классическое второе блюдо на обед или сытный ужин, которое можно купить в любой столовой в России. При этом блюдо настолько любимо, что его охотно готовят дома для семьи или к приходу гостей.

К отварному картофелю для питательности добавляют сливочное масло и молоко, а котлеты готовят из мясного фарша (свинины и говядины) с луком, молоком и хлебом (по желанию). Блюдо сочетают со свежими или маринованными овощами.

2. Жареная картошка с грибами

Жареная картошка с грибами, луком и укропом Anton Dobrea/Getty Images Anton Dobrea/Getty Images

Всего лишь картошка, грибы, лук, растительное масло и немного специй в одной сковородке, а получается ароматное и аппетитное блюдо, от которого невозможно оторваться. Особенно вкусно это блюдо с белыми грибами или лисичками.

3. Гречневая каша с тушенкой

Гречка с тушенкой и морковью fordeno/Getty Images fordeno/Getty Images

Это бюджетный вариант ужина, когда в доме закончилось мясо, или самая популярная еда в походе. Блюдо готовится быстро, при этом оно питательно: гречка богата витаминами и микроэлементами, а мясо – белком и железом.

Гречку варят в подсоленной воде, тушенку обжаривают вместе с луком, затем все соединяют, и ужин туриста готов.

4. Шашлык с овощами

На шампурах мясо, баклажаны, помидоры, кабачки и лук Legion Media Legion Media

Лучшее блюдо для дачи или похода в лес – мясо, обжаренное на шампурах, со свежими овощами и зеленью (зеленый лук, укроп, петрушка, кинза). Иногда с шашлыком едят не только свежие помидоры и огурцы, но и нанизывают на шампуры и запекают куски баклажанов, кабачков, перцев или помидоров.

Мясо (свинину, баранину, говядину или курятину) за несколько часов до готовки маринуют в уксусе, кефире, майонезе или минеральной воде. За счет этого оно получается мягким и ароматным. К шашлыку подойдут томатный соус, аджика из болгарского перца или горчица.

5. Блины с икрой

Блины с красной икрой и сметаной Legion Media Legion Media

Традиционные русские блины из муки, молока и яиц отлично сочетаются с икрой и сметаной. Соленая икра добавляет пресноватым блинам яркий вкус (да и цвет!), а сметана делает блюдо сочнее.

6. Ржаной хлеб с селедкой

Бутерброды из ржаного хлеба с селедкой, луком, укропом и зернами кориандра SMarina/Getty Images SMarina/Getty Images

Суровый мужской бутерброд – кусок ржаного «Бородинского» хлеба, несколько кусочков слабосоленой сельди и кружок лука (можно красного). И сверху добавить свежую зелень – петрушку или укроп. Перекус готов.

7. Рассольник с пирожками

Рассольник с солеными огурцами Legion Media Legion Media

Рассольник, как и следует из названия, готовится с огуречным рассолом и солеными огурцами, за счет чего у супа и входящих в него крупы и овощей появляется кислый вкус. Чтобы его уравновесить, готовят пирожки с картофельной или мясной начинкой.

8. Булочка с молоком

Стакан молока с булочкой Legion Media Legion Media

Достаточно одного стакана молока и свежеиспеченной теплой булочки, чтобы вернуться в детство. Лучше всего, если это будет булочка с вареньем или с корицей, московская плюшка или свердловская слойка.

9. Пельмени со сметаной

Домашние пельмени со сметаной NataliPopova/Getty Images NataliPopova/Getty Images

Пельмени готовятся из теста с начинкой из мясного фарша, соли, специй и иногда с репчатым луком. Одни любят есть их с бульоном, в Татарстане даже готовят суп с маленькими пельмешками, а другие добавляют сметану. Она делает блюдо сочным.

10. Водка с соленым огурцом

Водка, соленые огурцы и бутерброды с докторской колбасой Legion Media Legion Media

Соленый огурец (лучше целиком!) – это традиционная закуска к водке. Но это не просто стереотип, в паре кроется забота о здоровье. Огурец помогает пищеварению, с ним организм быстрее выводит токсины.

Рассол из-под огурцов тоже лучше сразу не выливать, а оставить на следующее утро. Считается, что соленый огуречный рассол похож на физиологический, поэтому помогает организму быстрее восстановиться. С огурцом или без, употребление алкоголя должно быть умеренным.

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