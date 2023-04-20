Как художник Владимир Любаров воспел русскую деревню (КАРТИНЫ)

В 1991 году художник купил дом в деревне Перемилово под Москвой. И его буквально засосала романтика деревенской жизни. Он выпустил целую серию картин «Деревня Перемилово», на которые его вдохновили местные жители и реалии. Поначалу перемиловцы не понимали, почему художник рисует не красивые цветы, а «пьяных мужиков да толстых баб». Но когда узнали, что работы Любарова выставляют даже за рубежом, возмущаться перестали.
Герои Любарова смотрят на звезды, обнимаются с женами, работают по хозяйству и гуляют всей деревней, причем часто без всякого повода.
Сам художник признается, что для него русский народный лубок – это целый пласт для вдохновения и он считает его безусловным предметом для национальной гордости наравне с высоким искусством. Картины Любарова выросли из русского лубка, а также из любви художника к примитивизму.
Выставка «Владимир Любаров. Коля видит третьим глазом» пройдет с 20 апреля по 30 июля 2023 года в галерее ARTSTORY.
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