Как художник Владимир Любаров воспел русскую деревню (КАРТИНЫ)

На его холстах оживают милые народные образы и русские деревенские сюжеты, правдивые и фантасмагоричные одновременно.

В 1991 году художник купил дом в деревне Перемилово под Москвой. И его буквально засосала романтика деревенской жизни. Он выпустил целую серию картин «Деревня Перемилово», на которые его вдохновили местные жители и реалии. Поначалу перемиловцы не понимали, почему художник рисует не красивые цветы, а «пьяных мужиков да толстых баб». Но когда узнали, что работы Любарова выставляют даже за рубежом, возмущаться перестали.

Герои Любарова смотрят на звезды, обнимаются с женами, работают по хозяйству и гуляют всей деревней, причем часто без всякого повода.

Сам художник признается, что для него русский народный лубок – это целый пласт для вдохновения и он считает его безусловным предметом для национальной гордости наравне с высоким искусством. Картины Любарова выросли из русского лубка, а также из любви художника к примитивизму.

Конкурс красоты, 2013

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Контакт, 2019

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Ранняя весна, 2014

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Долгое ожидание, 2015

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Гость из Африки тренируется с перемиловцами, 2022

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Лекция о паранормальных явлениях, 2012

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Лунатики, 2006

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Огонь, 2009

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Надя просит Колю полетать, 2015

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Рассвет в деревне Верхние Петушки, 2022

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Деревня Капустино, 2020

Владимир Любаров/ARTSTORY Владимир Любаров/ARTSTORY

Выставка «Владимир Любаров. Коля видит третьим глазом» пройдет с 20 апреля по 30 июля 2023 года в галерее ARTSTORY.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене