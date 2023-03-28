Зачем в СССР проводили парады физкультурников? (ФОТО)

В выступлениях принимали участие лучшие спортсмены Союза. Они выстраивались в удивительные фигуры-башни, выполняли опасные трюки на мотоциклах и гимнастические элементы прямо на Красной площади.

Физическая культура была одним из столпов социалистического воспитания молодежи в СССР. Каждый советский гражданин знал, как звучит программа утренней гимнастики на радио, дети в школах обязательно занимались физкультурой и посещали разные спортивные секции. А самые спортивные сдавали нормативы ГТО и получали значки.

Первый парад физкультурников

Стремление создать «нового человека» подразумевало не только идеологическое перевоспитание и безусловную преданность идеям коммунизма, но и стремление к физическому совершенству. Советский человек должен быть здоровым, сильным и выносливым, чтобы не просто хорошо работать, но и при необходимости дать отпор врагам.

Физкультурный парад на стадионе «Динамо», 1930-е. Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Первой организацией, начавшей заниматься физическим воспитанием населения, был Всевобуч (всеобщее военное обучение), созданный в 1918 году. Там все мужчины в возрасте от 18 до 40 лет обучались стрелковому делу, полевой службе, окопному делу и другим сферам военного искусства. Женщины проходили обучение на добровольной основе. В первую годовщину создания Всевобуча на Красной площади прошел парад с участием курсантов и боевых батальонов, к которым присоединились физкультурники – это было их первое появление на Красной площади.

Гимнастические упражнения - «Звезда» 15 июля 1935. А. Грибовский/МАММ/МДФ/Russia in photo

«Мощная демонстрация силы и непобедимости советского народа»

В 1920-х парадами стали отмечать крупные государственные праздники, а с 1931 года физкультурные парады начали проводить ежегодно.

«Молодость». Спортивный парад на Красной площади 1932. Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Спортивный парад на Красной площади. Колесо 1936. Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo

Парады были призваны популяризировать спорт среди советских граждан, особенно – молодежи. В 1930 году физкультуру даже сделали обязательным предметом во всех ВУЗах страны, и по сей день студенты обязаны посещать ее наравне с другими предметами.

Спортивный парад на Красной площади 1930-е. Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Физкультурный парад на Красной площади 1938. Сергей Васин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Цель показательных выступлений физкультурников заключалась не только в распространении здорового образа жизни. Шествия должны были стать доказательством успеха советской власти: в СССР воспитали нового, развитого не только духовно, но и физически человека. На агитационных плакатах физкультурников называли «боевым резервом Красной армии», а сами парады – «мощной демонстрацией силы и непобедимости советского народа». Именно на параде физкультурников 1936 года появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!».

Физкультурный парад 1934; Спортивный парад на Красной Площади, 1930-е. Эммануил Евзерихин, Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

В СССР существовала программа «ГТО» (Готов к труду и обороне), которая стимулировала молодых людей достигать больших спортивных результатов. Чтобы получить значок ГТО, нужно было выполнить набор нормативов, которые зависели от возрастной группы. Сдать нормативы мог любой гражданин в возрасте от 10 до 60 лет (до 55 лет для женщин) с удовлетворительным состоянием здоровья. Эта программа существует в России и сегодня.

Значок ГТО 1936. Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo

В 1939 году парады приурочили к Всесоюзному дню физкультурника. Во время Второй мировой войны (с 1941 по 1943) парады не проводили, но традиция была возобновлена уже в 1944 году. В августе 1945 парад физкультурников посвятили победе в Великой Отечественной Войне.

Кадры из к/ф Всесоюзный парад физкультурников, 1945. Общественное достояние Общественное достояние

Кадры из к/ф Всесоюзный парад физкультурников, 1945. Общественное достояние Общественное достояние

Позже парады начали проводить в честь 1 мая (день труда) и 7 ноября (день Октябрьской революции), а также спартакиады и других спортивных игр.

Парад участников Спартакиады народов СССР. Открытие стадиона в Лужниках 1956. Лев Бородулин/МАММ/МДФ/Russia in photo

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