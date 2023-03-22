Как Дэн Сяопин был студентом в Москве

Будущий генеральный секретарь Коммунистической партии Китая учился в Москве недалеко от Храма Христа Спасителя. Что он ел, какую одежду носил и какие предметы изучал?

Полиция пришла с обыском в общежитие рабочих парижского завода «Рено» 8 января 1926 года. Искали подозрительного рабочего китайской национальности, занимавшегося коммунистической пропагандой среди коллег. Власти Франции были готовы выслать этого бунтовщика по имени Дэн Сяопин (1904–1997) из страны, но к моменту обыска китайский коммунист уже был на пути в Россию.

Страстной монастырь на Пушкинской площади, каким его застал Дэн Сяопин. В кельях находился Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина (КУТВ) Public domain Public domain

В Москву Дэн Сяопина (и вместе с ним ещё 17 китайских коммунистов) направило европейское бюро Коммунистической партии Китая – для изучения большевистского опыта строительства коммунизма. Прибыв в город 17 января, Дэн сначала поселился… в Страстном монастыре, древней обители, стоявшей на месте нынешнего памятника Пушкину в центре Москвы. Там располагался Коммунистический университет трудящихся Востока, в который поначалу был определен учиться Дэн Сяопин.

Как и где жили китайские студенты в Москве

Группа китайских студентов Университета им. Сунь Ятсена в Москве, 1920-е Public domain Public domain

Уже через неделю после приезда Дэн Сяопин поступил в Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, находившийся на Волхонке, 16. Раньше тут располагалась 1-я Московская губернская гимназия, одна из старейших в столице. Здание находилось в тени массивной московской святыни – храма Христа Спасителя, еще оригинального, до сноса в 1931 году. При этом ректором УТК был сам Карл Радек – соратник Ленина и Троцкого, один из основателей Советского государства.

29 января 1926 года товарищу Дэну выдали студенческий билет УТК №233 на имя Ивана Сергеевича Дозорова, а также полагавшийся студентам набор повседневных вещей: костюм, пальто, ботинки, рубашку, полотенце, мочалку, носовые платки, расческу, мыло, сапожную и зубную щетки, зубной порошок. Головные уборы и галстуки, без которых нельзя было представить мужской костюм в Москве 1920-х годов, студенты покупали сами.

Дэн Сяопин в молодости Public domain Public domain

Китайский коммунист Шэн Юэ, который тоже учился в 1920-е в УТК им. Сунь Ятсена, вспоминал: «Мы следовали общепринятой моде. Обычно мы носили глухие пиджаки, как у Ленина, либо национальные украинские рубашки синего цвета, которые застегивались на левую сторону, хотя нам выдавали также и европейские костюмы. Зимой, когда было ужасно холодно, нас снабжали зимними пальто и теплыми шапками. Выдавали также ботинки для снежной и дождливой погоды и сандалии на лето».

Группа китайских студентов Университета им. Сунь Ятсена в Москве, 1920-е Public domain Public domain

Студентов распределяли в общежития, которые находились в центре Москвы, часто в бывших дворянских особняках. В университет из общежитий нужно было ездить на транспорте, однако студенческий проездной действовал только до времени начала занятий – 8 утра, и тем, кто просыпал, приходилось идти пешком. Возвращаться вечером по темному центру Москвы было опасно – только недавно утихла Гражданская война, город все еще кишел бандитами и проститутками, поэтому, как вспоминал Шэн Юэ, «старались ходить группами, чтобы уменьшить риск ограбления».

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Трехразовое питание студентов было «обильным по количеству и очень высоким по качеству. На завтрак, например, нам давали яйца, хлеб с маслом, молоко, колбасу, чай, а иногда даже икру. Мне кажется, что и богачам вряд ли подавали где-либо более обильные завтраки, чем у нас… Когда мы устали от русской пищи, они поспешили нам угодить, пригласив на службу китайского шеф-повара».

Чему учился Дэн Сяопин в Москве?

Здание 1-й Московской губернской гимназии, Волхонка, 16 (не сохранилось). Здесь располагался Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, в котором учился Дэн Сяопин в 1926 г. Public domain Public domain

Студентов УТК учили по программе, где были «русский язык, история развития общественных форм (исторический материализм), история китайского революционного движения и революционных движений на Западе и Востоке, история ВКП(б), экономическая география, политическая экономия, партийное строительство, военное дело и журналистика» – учеба шла по восемь часов в день шесть дней в неделю. В программе уже были и история китайского революционного движения, и история ВКП(б). Лекции для китайских студентов читались на русском с параллельным переводом – с примерно 500 студентами работали более 150 преподавателей, специалистов и переводчиков.

При поступлении в УТК Дэн Сяопин писал небольшую автобиографию, в которой объяснил, почему для него важно учиться в Москве. «У нас, молодежи Востока, очень сильно стремление к освобождению, но нам трудно систематизировать наши идеи и действия… Поэтому я приехал в Россию прежде всего для того, чтобы, научившись соблюдать железную дисциплину и получив коммунистическое крещение, полностью коммунизировать свои идеи и поступки».

По этой аллее Дэн Сяопин шесть дней в неделю ходил на учебу к 8 утра. Сейчас на этом месте так называемая Кремлевская АЗС Public domain Public domain

Тем временем в Москве лето 1926 года провел Фэн Юйсян, будущий маршал Китайской Республики. Ему удалось договориться с советским правительством о небольшой материальной помощи и направлении к нему советников. В советском руководстве посчитали целесообразным направить Фэну в том числе лучших студентов УТК. Среди отобранных был и Дэн Сяопин, который вынужден был прервать курс обучения. 12 января 1927 года, через год (без пяти дней) после приезда в Москву, Дэна отчислили из Университета им. Сунь Ятсена, и в тот же день он выехал на родину.

Дэн Сяопин Dutch National Archives Dutch National Archives

Итоговая характеристика, выданная ему партийным комитетом университета, гласила: «Очень активный и энергичный, один из лучших организационных работников. Дисциплин[ирован] и выдержан. В учебе на первых местах. Подготовка хорошая». В Китае товарища Дэна ждала революция, а Университет трудящихся Китая в Москве стал по сути его единственной «коммунистической школой».