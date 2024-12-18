Как художник Анри Матисс оказался в России

Увидев на Салоне независимых в Париже картину «Радость жизни», московский купец Сергей Щукин был так впечатлен, что сразу отправился в мастерскую к ее автору Анри Матиссу. В течение семи лет коллекционер стал главным почитателем художника и приобрел 37 его работ.

Через два года Щукин заказал несколько панно для своего московского особняка и пригласил лично проследить за их установкой. Незадолго до отъезда художник представил их на Осеннем салоне на родине – полотна с обнаженными фигурами «Музыка» и «Танец» страшно раскритиковали. Но Щукин, хотя и смутился поначалу, поддержал Матисса: «Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться», – написал он ему.

Анри Матисс/Государственный Эрмитаж Анри Матисс/Государственный Эрмитаж

В октябре 1911-го Матисс прибыл в Россию. Художник побывал в Кремле, Третьяковской галерее и в опере, познакомился с поэтами Валерием Брюсовым и Андреем Белым. Последний лучше всех резюмировал пребывание француза в Москве: "Пьет шампанское, ест осетрины и хвалит иконы; не хочет–де в Париж".

Corbis via Getty Images Corbis via Getty Images

Иконы действительно стали настоящим открытием для Матисса. Увидев их, он пришел в такой восторг, что не мог заснуть: «Я десять лет потратил на искание того, что ваши художники открыли еще в XIV веке. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас». И подчеркивал: «Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют».

Анри Матисс/Государственный Эрмитаж Анри Матисс/Государственный Эрмитаж

Матисс жаловался на дождливую погоду, но восторгался шикарной жизнью в Москве: «Здесь кутят с вечера до утра». А про сам город говорил, что у него «есть свое лицо и образ, примитивный, совершенно прекрасный и даже немного дикий».

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