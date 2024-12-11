Дирижабли, метро и транспорт будущего глазами советского художника (КАРТИНЫ)

Один из самых поэтичных советских живописцев, Александр Лабас* воспевал не просто технический прогресс, но невероятное чувства полета и скорости.

Для него дирижабли, самолеты, вагоны поездов и метро были своего рода диковинными животными нового мира, которыми художник восхищался. Особенный взгляд на происходящее – сверху, как будто из кабины пилота – появился у него еще в детстве. “С нашего балкона открывался чудесный вид на Вознесенскую гору и в сторону Днепра и Заднепровья. Это была захватывающая картина: внизу мчался с горы трамвай, извозчики, ломовые лошади. И все время люди идут вверх, вниз”.

Лабас признавался, что его интересовал ритм движения. Он писал “скоростные поезда, самолеты, людей в кабинах, стараясь передать неизвестное состояние человека в полете”.

Свое первое путешествие на самолете художник запомнил на всю жизнь. “Самолет рванулся с места, и я почувствовал, как он оторвался от земли. Это было первое странное и не совсем приятное ощущение. Но в следующее мгновение я увидел, как все на земле начинает уменьшаться, и вот открылась чудесная панорама Москвы. … Уже близко появились облака, они неслись с поразительной скоростью в противоположном самолету направлении. Но вот они опустились вдруг резко вниз и быстро стали закрывать пейзаж. Мне хотелось еще хоть что-то увидеть на ставшей столь далекой земле, но все затянуло белым, как молоко, туманом, что мне напомнило белый холст…. Я перестал ощущать время”.

“Утро у аэродрома”, 1928

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

“В полете”, 1935

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

“Метро”, 1935

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

“В кабине аэроплана”, 1928

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

“Едут”, 1928

Александр Лабас/Собрание Ольги Бескиной-Лабас Александр Лабас/Собрание Ольги Бескиной-Лабас

“Дирижабль”, 1931

Александр Лабас/Русский музей Александр Лабас/Русский музей

“Городская площадь”, 1926

Александр Лабас/Пермская картинная галерея Александр Лабас/Пермская картинная галерея

“Город будущего”, 1935

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

“Первый поезд на Турксибе”, 1931

Александр Лабас/Третьяковская галерея Александр Лабас/Третьяковская галерея

*Еще больше работ художника вы можете увидеть на выставке “Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви” в музее “Новый Иерусалим”, которая проходит до 25 мая 2025.

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