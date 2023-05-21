20 ОКОН в русской живописи

Окно как портал во внешний мир и в будущее занимало художников всех времен и народов. И наши тут не исключение.
Окно еще с живописи эпохи Возрождения имело огромное значение и символический смысл. Окна стали любимым приемом и у русских художников. Его можно встретить и у реалистов XIX века, и у авангардистов XX века.
1. Валентин Серов. Девочка с персиками. Портрет В. С. Мамонтовой, 1886
2. Валентин Серов. У окна, 1886
3. Виктор Борисов-Мусатов. Лунная ночь. Открытое окно, 1892
4. Борис Кустодиев. У окна. Портрет И. Б. Кустодиевой, 1910
Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля
5. Марк Шагал. Окно на даче, 1915
6. Марк Шагал. Вечер у окна, 1950
7. Зинаида Серебрякова. Вид из окна. Нескучное, 1910
8. Зинаида Серебрякова. На террасе в Харькове, 1919
Новосибирский государственный художественный музей
9. Петр Кончаловский. Окно. Балаклава, 1929
Волгоградский музей изобразительных искусств
10. Петр Кончаловский. Окно поэта, 1935
11. Александр Лабас. В самолете, 1936
12. Александр Дейнека. Восстановление Ростсельмаша (Эскиз панно), конец 1940-х
Институт русского реалистического искусства
13. Александр Герасимов. Летний день, 1950
Музей русского импрессионизма
14. Татьяна Яблонская. Утро, 1954
15. Татьяна Яблонская. Вечер. Старая Флоренция, 1973
16. Игорь Грабарь. На даче, 1954
Институт русского реалистического искусства
17. Юрий Пименов. Ожидание (Натюрморт «Телефон на столе»), 1959
18. Юрий Ракша. Моя мама, 1969
19. Таир Салахов. Яркое утро. Подмосковье, 1986
Институт русского реалистического искусства
20. Иван Чуйков. Окно, 2000-е
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