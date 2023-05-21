20 ОКОН в русской живописи

Окно как портал во внешний мир и в будущее занимало художников всех времен и народов. И наши тут не исключение.

Окно еще с живописи эпохи Возрождения имело огромное значение и символический смысл. Окна стали любимым приемом и у русских художников. Его можно встретить и у реалистов XIX века, и у авангардистов XX века.

1. Валентин Серов. Девочка с персиками. Портрет В. С. Мамонтовой, 1886

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

2. Валентин Серов. У окна, 1886

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

3. Виктор Борисов-Мусатов. Лунная ночь. Открытое окно, 1892

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

4. Борис Кустодиев. У окна. Портрет И. Б. Кустодиевой, 1910

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

5. Марк Шагал. Окно на даче, 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

6. Марк Шагал. Вечер у окна, 1950

Частная коллекция Частная коллекция

7. Зинаида Серебрякова. Вид из окна. Нескучное, 1910

ГМИИ им. А. С. Пушкина ГМИИ им. А. С. Пушкина

8. Зинаида Серебрякова. На террасе в Харькове, 1919

Новосибирский государственный художественный музей Новосибирский государственный художественный музей

9. Петр Кончаловский. Окно. Балаклава, 1929

Волгоградский музей изобразительных искусств Волгоградский музей изобразительных искусств

10. Петр Кончаловский. Окно поэта, 1935

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

11. Александр Лабас. В самолете, 1936

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

12. Александр Дейнека. Восстановление Ростсельмаша (Эскиз панно), конец 1940-х

Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

13. Александр Герасимов. Летний день, 1950

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

14. Татьяна Яблонская. Утро, 1954

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

15. Татьяна Яблонская. Вечер. Старая Флоренция, 1973

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

16. Игорь Грабарь. На даче, 1954

Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

17. Юрий Пименов. Ожидание (Натюрморт «Телефон на столе»), 1959

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

18. Юрий Ракша. Моя мама, 1969

Частная коллекция Частная коллекция

19. Таир Салахов. Яркое утро. Подмосковье, 1986

Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

20. Иван Чуйков. Окно, 2000-е

Частная коллекция Частная коллекция

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