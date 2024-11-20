Как Майя Плисецкая посвятила жизнь искусству

20 ноября 1925 на свет появилась будущая великая танцовщица. Ее творчество никогда не ограничивалось рамками балета. И ее след, кажется, остался везде – в литературе, моде, искусстве, кино и музыке.

Даже во времена «железного занавеса» и холодной войны Майя Плисецкая, казалось, не знала границ. Во всем мире ее признали эталоном русского классического балета, по которому современные артистки равняются в исполнении «Лебединого озера» и «Дон Кихота».

В России благодаря Плисецкой впервые получили возможность поставить свои спектакли Морис Бежар и Ролан Пети. Но для искусства она была не просто танцовщицей, чьи возможности опередили время на полвека, – она была феноменальной личностью, в орбиту которой стремились попасть самые яркие звезды ее эпохи. Сцена, даже такая гигантская и великая, как сцена Большого, оказалась ей тесна.

Плисецкая и кино

Артистизм Плисецкой был очевиден для окружающих с самого раннего детства. Она сама вспоминала, что еще дошкольницей, не знавшей путь домой, как-то убежала из своего двора, услышав из устроенного на улице репродуктора звуки вальса из балета Лео Делиба «Коппелия». Музыка настолько захватила ее, что она в самозабвении кружилась посреди улицы.

Но самым удивительным оказалось не это: ее мать (кстати, кинозвезда немого кино, принадлежавшая к одной из самых ярких театральных династий Москвы) нашла девочку посреди толпы, восторженно взиравшей на танец-импровизацию крошечной Майи.

Тетка Плисецкой, звезда Большого театра Суламифь Мессерер, которая дала племяннице первые уроки балета, поставила ей первого «Умирающего лебедя», когда Майе было 7 лет. Она уже тогда отметила ее удивительно гибкие прекрасные руки – и потрясающий взгляд огромных темных глаз. А Марчелло Мастроянни после одного из спектаклей «Лебединого озера» прорвался к ней за кулисы со слезами на глазах, чтобы только сказать: «Актеры такие бедные: у нас только мимика и жест. А вы, Майя, говорите всем телом».

Кадр из фильма "Анна Каренина" Александр Зархи/Мосфильм, 1967 Александр Зархи/Мосфильм, 1967

Неудивительно, что Плисецкая захватила кинематографистов. В ее исполнении княгиня Бетси Тверская в классическом советском фильме Александра Зархи «Анна Каренина» по выразительности может поспорить и с ее балетными ролями. Однако это был не единственный киноопыт балерины. Она сыграла певицу Дезире Арто в «Чайковском», музу Чюрлениса в картине «Зодиак».

Плисецкая с Александром Зархи на съемках фильма "Анна Каренина" Sputnik Sputnik

А потом – предложила поставить фильм по тургеневским «Вешним водам» великому режиссеру Анатолию Эфросу. Режиссер вспоминал: «Это была ее идея. Сыграть драматическую роль и станцевать балетную партию в одном и том же спектакле… Я по своему обыкновению решил сказать «согласен», чтобы не обидеть ее, а потом открутиться по тем или иным причинам. Я всегда соглашаюсь, чтобы потом исчезнуть, хотя это никогда не получается, а тут уж подавно, ибо открутиться от Плисецкой совершенно невозможно. Ты еще думаешь, что отвертишься, а уже идешь почему-то в балетный класс, где она репетирует. И как еще репетирует!»

К сожалению, Плисецкую так и не увидели на драматической сцене. Зато в Японии она сыграла в театре Но пьесу «Крылья ночи»: в белых носочках и театральных сандалиях изображала фею, спустившуюся на землю.

Плисецкая и визуальное искусство

Если посчитать количество изображений Плисецкой в живописи и скульптуре, то, вероятно, окажется, что ни одну другую артистку не писали и не лепили так много. Ее экспрессия, линии необыкновенной шеи и бесконечно длинных, говорящих рук легко узнавались и в шедеврах первоклассных мастеров, и даже в детских рисунках.

Слева направо: Майя Плисецкая, фигура Плисецкой вырезанная на раковине (художник Петр Зальцман), граффитти бразильского художника Эдуардо Кобры Sputnik; Getty Images Sputnik; Getty Images

Зарисовки Плисецкой делал Марк Шагал, перед которым она кружилась босиком, импровизируя под музыку Мендельсона. Позже Плисецкая узнала себя на грандиозном полотне в нью-йоркской Метрополитен Опере: «бедро выгнула, накренилась, натянулась, как струна…»

Слева направо: скульптура "Кармен" Д.И.Народницкого, портрет Артура Фонвизина, скульптура "Лебедь - Майя Плисецкая" Елены Янсон-Манизер Sputnik; Getty Images Sputnik; Getty Images

Настоящим символом стал Лебедь Плисецкой. Он запечатлен в статуэтках советского скульптора Елены Янсон-Манизер, для которой искусство балерины служило вдохновением многие годы, мозаичном панно Нади Леже и даже бразильского граффити-художника Эдуардо Кобры, чья работа украшает один из домов недалеко от Большого театра, в московском сквере, недавно названном именем Плисецкой.

Плисецкая и литература

Лебедь, как позже и Кармен, стали символом Плисецкой. Созданный балериной образ сильной и мужественной птицы, невероятно гордой, одинокой и несгибаемой, вдохновил не только художников – ему посвящены километры стихов, выдающихся и самодеятельных.

Но Плисецкая и сама владела словом как профессионал. Она – автор двух книг, ставших бестселлерами, и не только благодаря личности автора, но и отточенности стиля: «Я – Майя Плисецкая» и «13 лет спустя».

Обложки книг Майи Плисецкой АСТ АСТ

«Я скачу по своей жизни галопом. По всей своей суматошной жизни. Все яснее, что невозможно полно рассказать о пережитом. Лишь урывки. Размытые контуры. Тени… Разве это было? Да, было …Премьеры, цветы, борьба, суета, тщетность, порывы, встречи, сборы, чемоданы, каждодневная борьба…

Что тебе интересно узнать обо мне, читатель?..

Что я левша и все делаю левой рукой? Только пишу правой, а левой могу писать лишь в противоположном направлении, зеркально?..

Плисецкая в гримерке Sputnik Sputnik

Что я всегда была конфликтна? Лезла на рожон часто попусту? Могла обидеть человека просто так, бездумно, несправедливо. Потом раскаивалась…

Что во мне совмещались полюса – я могла быть расточительной и жадной, смелой и трусихой, королевой и скромницей?..

Что коллекционировала курьезные фамилии, вырезая таковые из всякого печатного издания? Что была до глупости легковерна и столь же – нетерпелива. Ждать не умела никогда… Была резка, порывиста…Как все это – белиберда, пустяки? Или пустяки дописывают мой облик?»

Плисецкая и музыка

В отличие от большинства танцовщиков, Плисецкая с молодости была своей в кругу поэтов, писателей, художников, музыкантов. «Сегодня была у Лили Брик. К ним в гости пришел Жерар Филипп с женой и Жорж Садуль. Все были очень милы и приветливы. Супруги высказали сожаление, что не видели меня на сцене, но я «утешила» их, подарив свои фото с надписью (весьма плохие, хороших не было). Гостей больше не было (был еще композитор Щедрин)», – отметила в 1955 году Плисецкая вечер, который композитор провел за «Бехштейном», исполняя свою музыку.

Плисецкая любила музыку и сама неплохо пела Getty Images Getty Images

Щедрин вспоминал: «Я услышал, как Плисецкая пела музыку Прокофьева из балета «Золушка», и запись меня поразила. Прежде всего то, что у балерины оказался абсолютный слух, – все мелодии и даже подголоски она воспроизводила точно в тональности оригинала, а ведь в то время музыка Прокофьева была достаточно трудна для восприятия».

Плисецкая с мужем - композитором Родионом Щедриным Sputnik Sputnik

Но, сначала услышав друг друга, разглядели они любовь только три года спустя после первой встречи. Ее темами стали балеты Щедрина, посвященные жене: «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», в музыкальных образах которых запечатлен характер не только героинь, но и самой Плисецкой.

Плисецкая и мода

В то время, когда советские женщины должны были в едином порыве наряжаться в веселенький ситчик, Плисецкая поражала экстравагантностью. Она первой среди советских балерин начала привозить из зарубежных гастролей эластичные купальники для занятий и чемоданы роскошных тканей для пачек.

В Париже с модными тенденциями Плисецкую знакомила Эльза Триоле, писательница, жена Луи Арагона и сестра Лили Брик. Коко Шанель, пригласив балерину в свой модный дом, предложила на выбор любой наряд из коллекции. Костюмы для нее создавали Ив Сен-Лоран и Жан Поль Готье.

Плисецкая и Ив Сен-Лоран Getty Images Getty Images

В 1960-х ее – в бриллиантах и мехах – снимали культовые фотографы Ричард Аведон и Сесил Битон. В 1971 году на Авиньонском фестивале Надя Леже познакомила Плисецкую с Пьером Карденом. «Я увидел ее в «Кармен» и влюбился с первого взгляда», – признавался кутюрье. Балерина стала его музой на десятилетия. Он создал для нее больше тридцати платьев, не требуя за этого большей награды, чем дружеское расположение. И она сохраняла ему абсолютную верность, потрясая публику своими выходами в его невероятных платьях со шлейфами.

Плисецкая и Пьер Карден Getty Images Getty Images

«Это он гениален, а не я однолюбка. Карден создал мои костюмы для театра и для кино – это царские подарки!» Эти костюмы фантастической красоты сейчас находятся в Бахрушинском музее в Москве. В 1998 году Плисецкая и Карден представили в Кремле совместное шоу «Мода и танец».

Великая балерина на подиуме Getty Images Getty Images

Из советских кутюрье Плисецкая сотрудничала с Вячеславом Зайцевым, которого выбрала для создания костюмов к своему балету «Анна Каренина». Позже он вспоминал: «Было сделано больше двухсот набросков эскизов. Многие из них нравились Майе, но вызывали сомнения у Щедрина. Спор дошел до министра культуры Фурцевой, которая требовала от меня пойти на компромисс. Я не пошел. Над балетом продолжил работать Пьер Карден».

Плисецкая и спорт

В Мюнхене, где Плисецкая с Щедриным жили последние десятилетия, эту пару легче было встретить не в Опере, а на стадионе. Когда они бывали в городе, то не пропускали ни одного футбольного матча. И это, наверное, единственное место в мире, где великая балерина оставалась неузнанной. «Футбольные фанаты меня не знают. Я люблю футбол, но это односторонняя любовь», – говорила она.

Плисецкая всю жизнь обожала спорт. «Это восторг. «Цивилизация» тела», – считала она. – А футболисты – современные гладиаторы: какие они фантастичные, мощные, какая у них техника!» В советские годы она болела за футбольную столичную команду ЦСКА. В альбоме Пьера Кардена, посвященном Плисецкой, есть ее фотография с Мишелем Платини.

Плисецкая и французский футболист Мишель Платини Getty Images Getty Images

Плисецкая страстно доказывала, что спорт влияет даже на балет. И, вспоминая слова Пеле о том, что в его время такой техники не было, говорила, что и в балете в ее время такой техники, как сегодня, не было.

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