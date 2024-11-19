Ценовые пояса: зачем они были нужны в СССР?

В то время цены на товары устанавливало государство, и они не менялись годами. Но это не значит, что стоимость тех или иных вещей и продуктов была одинаковой по всей стране.

Экономика Советского Союза была плановой, а не рыночной, цены на все были фиксированными, рассчитанными на годы вперед. Стоимость товара писали прямо на упаковке. Впрочем, на ряде изделий была не одна, а… три цены! Каждая для определенного региона. Почему так?

Поясные цены

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Советский Союз был самой большой страной в мире, и чтобы распределить издержки на транспортировку товаров, в 1935 году ввели понятие «ценовых поясов». Сначала на кондитерские изделия, а затем и на прочие товары. Чем ближе место продажи к месту производства, тем ниже была цена.

В магазине, Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз «Краснодонский», 1959. Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

К первому поясу относились союзные республики (Узбекская ССР, Киргизская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Латвийская ССР и другие), а также закрытые города. Именно здесь были минимальные цены.

Второй пояс – это большая часть страны, включая Москву, Московскую область, Ленинград (ныне - Санкт-Петербург).

В третий пояс входили все районы Крайнего Севера, куда было сложно и дорого доставлять товары. При этом у жителей этих районов были так называемые «северные надбавки» к зарплате.

В магазине, город Нарьян-Мар, 1949. Георгий Липскеров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Цены, как правило, отличались на несколько копеек, но в масштабе страны это позволяло экономить существенные суммы.

Например, пачка сахара в первом поясе стоила 47 копеек, во втором – 52 копейки, в третьем – 57 копеек.

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Другой популярный продукт – сгущенка. Жители I и II пояса покупали ее по 55 копеек, а III – по 62 копейки.

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Подсолнечное масло стоило 1 рубль 5 копеек, 1 рубль 10 копеек и 1 рубль 15 копеек соответственно.

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Консервированный компот – 59, 65 и 73 копейки.

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На что были «поясные» цены?

Поясные цены были не на все вещи и продукты. Как правило, их устанавливали на сахар, соль, консервы и на крупногабаритные товары, которые требовали больших затрат на перевозку. Например, мебель.

А вот бытовая техника вроде мясорубки, пылесоса или фена стоила везде одинаково.

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Общесоюзную цену имела и косметика, и одежда, и обувь, а также чай и кофе.

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А вот молочные продукты, яйца, хлеб имели либо одну, либо только две цены, так как не поставлялись в другие пояса.

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Это не значило, что в других регионах не было мороженого или сыра, просто туда привозили продукты других производителей.

Категории снабжения

Помимо поясных цен, в СССР существовали так называемые «категории снабжения»: особая, первая, вторая и третья. К особой и первой относились Москва, Ленинград, столицы союзных республик и «закрытые» города. Ко второй — основная территория страны, а к третьей — районы Крайнего Севера (Якутия, Чукотка, Мурманская область и другие).

В сельмаге, Таджикская ССР, 1958. Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Получалось, что в Москве и Ленинграде хотя и было дороже, чем в Риге и Ташкенте, но здесь было больше товаров, в том числе дефицитных. Так что жители других городов нередко приезжали сюда за покупками.

После распада Советского Союза стоимость товаров стала свободной, так что цены и сегодня отличаются даже в соседних магазинах.

Гастроном в Москве, 1950. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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