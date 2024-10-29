Как СССР и США чуть не начали Третью мировую

Американский самолет патрульный самолет «Нептун» пролетает над советским кораблем во время Кубинского кризиса.

Только интенсивный диалог между руководством двух сверхдержав позволил избежать катастрофы.

В «черную субботу» 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерного апокалипсиса. Советская зенитная ракета сбила над территорией Кубы американский самолет-разведчик U-2 «Локхид», пилот погиб.

Этот день стал кульминацией Карибского кризиса между СССР и США. Конфликт между сверхдержавами возник из-за размещения Советским Союзом на дружественной ему Кубе ракет средней дальности Р-12, способных доставать до Вашингтона.

Этот шаг был ответом на размещение американцами в 1961 году в Турции ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер». Они, по словам министра обороны СССР Родиона Малиновского, «могли достичь Москвы за 10 минут».

22 октября США установили морскую блокаду Кубы. Их самолеты-разведчики постоянно летали над островом, но советские зенитные комплексы их не трогали.

Когда же 27 октября один такой самолет все-таки сбили, ситуация стала стремительно накаляться. Советники президента Джона Кеннеди предложили ему начать вторжение на Кубу и ударить по размещенным там советским войскам.

Кубинский лидер Фидель Кастро, в свою очередь, призвал Никиту Хрущева нанести удар по США. Однако лидеры сверхдержав в конечном итоге выбрали путь переговоров.

Интенсивный диалог между руководством двух стран дал свои плоды. СССР согласился вывезти свое наступательное вооружение с Кубы. Американцы же обязались убрать «Юпитеры» из Турции и гарантировали безопасность Острова Свободы.

В январе 1963 года после совместного обращения США и СССР вопрос о Карибском кризисе исключили из повестки дня Совета Безопасности ООН.