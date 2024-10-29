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Как СССР и США чуть не начали Третью мировую

Тексты
Борис Егоров
Американский самолет патрульный самолет «Нептун» пролетает над советским кораблем во время Кубинского кризиса.

Американский самолет патрульный самолет «Нептун» пролетает над советским кораблем во время Кубинского кризиса.

MPI/Getty Images
Только интенсивный диалог между руководством двух сверхдержав позволил избежать катастрофы.

В «черную субботу» 27 октября 1962 года мир оказался в шаге от ядерного апокалипсиса. Советская зенитная ракета сбила над территорией Кубы американский самолет-разведчик U-2 «Локхид», пилот погиб. 

Этот день стал кульминацией Карибского кризиса между СССР и США. Конфликт между сверхдержавами возник из-за размещения Советским Союзом на дружественной ему Кубе ракет средней дальности Р-12, способных доставать до Вашингтона.

Этот шаг был ответом на размещение американцами в 1961 году в Турции ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер». Они, по словам министра обороны СССР Родиона Малиновского, «могли достичь Москвы за 10 минут». 

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22 октября США установили морскую блокаду Кубы. Их самолеты-разведчики постоянно летали над островом, но советские зенитные комплексы их не трогали.

Когда же 27 октября один такой самолет все-таки сбили, ситуация стала стремительно накаляться. Советники президента Джона Кеннеди предложили ему начать вторжение на Кубу и ударить по размещенным там советским войскам.

Кубинский лидер Фидель Кастро, в свою очередь, призвал Никиту Хрущева нанести удар по США. Однако лидеры сверхдержав в конечном итоге выбрали путь переговоров.

Интенсивный диалог между руководством двух стран дал свои плоды. СССР согласился вывезти свое наступательное вооружение с Кубы. Американцы же обязались убрать «Юпитеры» из Турции и гарантировали безопасность Острова Свободы. 

В январе 1963 года после совместного обращения США и СССР вопрос о Карибском кризисе исключили из повестки дня Совета Безопасности ООН.

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