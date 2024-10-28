Как советские люди устраивались на работу

Со студенческой скамьи и до пенсии на одном месте – карьера многих советских граждан выглядела именно так. Рассказываем, как в то время устраивались на работу.

Работа по распределению

Н. Максимов/Sputnik Н. Максимов/Sputnik

У молодых специалистов, только что закончивших обучение в институте или техникуме, сложностей с трудоустройством не возникало. Их уже ждали на предприятиях или в организациях, куда тех распределяла специальная комиссия незадолго до выпуска на основе заявок на специалистов того или иного профиля от министерств или самих предприятий.

Впервые система распределения появилась в 1933 году. Постановление Совета министров СССР запрещало использовать молодых специалистов не по специальности, неявка на место работы или самостоятельное трудоустройство считались нарушением закона. Молодые специалисты, согласно этому документу, должны были отработать по распределению пять лет. А выпускники техникумов, не отработав три года на производстве, не могли поступить в институт. В 1960-х годах срок обязательной отработки сократили до трех лет.

Владимир Первенцев/Sputnik Владимир Первенцев/Sputnik

Василий Аксенов в романе “Коллеги” так описывал момент распределения: “Этот день помнят всю жизнь. Это день массовых прогулов, побегов с лекций, валерьяновых капель, хохота, слез… Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни. Родители, жены, невесты, знакомые и просто любопытствующие с младших курсов”.

Отправлялись работать молодые специалисты не всегда по месту жительства, но и в другие регионы страны. Причем работодатели должны были обеспечить новому сотруднику жилье. Кроме того, оплачивался проезд и провоз имущества, выдавали денежное пособие, а если путь лежал на Крайний Север или, например, в Хабаровский край, то молодые специалисты получали суточные.

Инженер-строитель Вениамин Дружков вспоминал о том, как его отправили работать на машиностроительный завод: “Я улетал в неведомую мне жизнь, в незнакомый город Ижевск как молодой специалист – инженер-строитель промышленного и гражданского строительства. В чемодане вещи и принадлежности первой необходимости для начала самостоятельной жизни, в кармане – направление на работу и “подъёмные“, на лацкане пиджака ромбик выпускника технического вуза”.

Смене привычной жизни радовались не все. Например, в 1959 году в Ленинграде от распределения отказались 130 человек из более чем семи тысяч выпускников. Впрочем, несогласие с решением комиссии по распределению не освобождало их от прибытия на работу по назначению. Долгое время отказ и неявка на место работы были уголовным преступлением, а в начале 1960-х молодые специалисты не получали на руки свои дипломы, пока не отрабатывали несколько лет по распределению.

Сергей Птицын/Sputnik Сергей Птицын/Sputnik

Герой книги Василия Аксенова сетовал: “Решили мы с Эдькой соседями стать. Я — в Оймякон, а он — в Оротукан. Шашлычком из медвежатины обещал угостить. Привезу, думаю, оттуда чемодан стихов. И вот на тебе — распределяют меня в аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихи, вот тебе и медвежатина!… Человек предполагает, а комиссия распределяет”.

Конечно, не все после окончания института или техникума переезжали на другой конец Советского Союза. Например, женщины с маленьким ребенком трудоустраивались по месту постоянного жительства мужа или ее родителей. а супругам, которые одновременно заканчивали университет или техникум, давали работу в одном городе или районе. Этими уловками пользовались, чтобы не менять место жительства, а чиновники негодовали. “Согласна выйти хоть за памятник Петра, чтобы не поехать по распределению”, - возмущался секретарь Ленинского райкома комсомола в Ленинграде Киселев.

Целевые заявки на специалистов

Сергей Соловьев/Sputnik Сергей Соловьев/Sputnik

Не для всех распределение было “котом в мешке”. Бывало, что на выпускников присылали именные заявки на распределение, если они, например, успешно прошли там студенческую практику. Некоторые работодатели шли дальше и делали целевые направления для конкретных абитуриентов - после института они начинали работать либо в организации, либо в регионе, которые их отправили на учебу.

Работа на заводах

А. Зыбин/Sputnik А. Зыбин/Sputnik

Советские граждане рабочих профессий могли устроиться на работу без всяких распределяющих комиссий. Достаточно было обратиться в бюро по трудоустройству, позвонить в отдел кадров предприятия или выписать интересующие объявления из газеты. Звучали они примерно так: “Приглашаем на работу на завод “Сухумприбор” срочно – подсобных рабочих, грузчиков, слесарей, токарей, инженера-технолога”. Или так: “Для работы в типографии требуются наборщик и печатник”.

Тридцать лет на одном месте

Пермская художественная галерея Пермская художественная галерея

Случаи, когда первое место работы становилось единственным на всю жизнь, были нередки. Многие действительно трудились на одном месте со студенческой скамьи и до пенсии. Частая смена мест работы не одобрялась, как и тунеядство – все советские люди в рабочее время должны были заниматься полезной деятельностью. С “летунами”, как и с тунеядцами, боролись.

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