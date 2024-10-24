Крестьянская осень на картинах русских художников

Осень для крестьян была временем сбора урожая. Посмотрите на картины русских художников, посвященные подготовке к зиме.
1. Алексей Вишняков “Крестьянская пирушка”, конец 1760-х — начало 1770-х
2. Алексей Венецианов “Жнецы”, конец 1820-х
3. Петр Заболотский “После жатвы”, 1822
4. Петр Суходольский “Полдень в деревне”, 1864
5. Константин Маковский “Жница”, 1871
6. Константин Маковский “Крестьянский обед в поле”, 1871
Таганрогская картинная галерея
7. «Зеленя осенью». Зинаида Серебрякова, 1908
8. Наталия Гончарова “Крестьяне, собирающие яблоки”, 1911
9. Борис Кустодиев “Жатва", 1914
Астраханская картинная галерея им. Догадина
10. Казимир Малевич “На жатву” (“Марфа и Ванька”), 1928-1929
11. Константин Горбатов “Урожай”, 1931
12. Аркадий Пластов «Жатва», 1945
13. Татьяна Яблонская «Хлеб», 1949
14. Аркадий Пластов «Сбор картофеля», 1956
15. Семен Чернов ”Ток”, 1972
Художественный музей Алтайского края
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