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Крестьянская осень на картинах русских художников

Тексты
Анна Попова

Третьяковская галерея
Осень для крестьян была временем сбора урожая. Посмотрите на картины русских художников, посвященные подготовке к зиме.

1. Алексей Вишняков “Крестьянская пирушка”, конец 1760-х — начало 1770-х

Русский музей

2. Алексей Венецианов “Жнецы”, конец 1820-х

Русский музей

3. Петр Заболотский “После жатвы”, 1822

Русский музей

4. Петр Суходольский “Полдень в деревне”, 1864

Русский музей

5. Константин Маковский “Жница”, 1871

Русский музей

6. Константин Маковский “Крестьянский обед в поле”, 1871

Таганрогская картинная галерея

7. «Зеленя осенью». Зинаида Серебрякова, 1908

Третьяковская галерея

8. Наталия Гончарова “Крестьяне, собирающие яблоки”, 1911

Третьяковская галерея

9. Борис Кустодиев “Жатва", 1914

Астраханская картинная галерея им. Догадина

10. Казимир Малевич “На жатву” (“Марфа и Ванька”), 1928-1929

Русский музей

11. Константин Горбатов “Урожай”, 1931

Частное собрание

12. Аркадий Пластов «Жатва», 1945

Третьяковская галерея

13. Татьяна Яблонская «Хлеб», 1949

Третьяковская галерея

14. Аркадий Пластов «Сбор картофеля», 1956

Русский музей

 15. Семен Чернов ”Ток”, 1972

Художественный музей Алтайского края

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