7 живописных канатных дорог России (ФОТО)

Из кабинок фуникулеров можно увидеть Кавказские горы, нижегородские леса, Черное море и московские небоскребы.

В России несколько сотен канатных дорог, которые работают не только на горнолыжных курортах, но и как обычный городской транспорт, связывая районы со сложным ландшафтом. Выбрали самые живописные!

1. Гора Машук, Ставропольский край

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Гора Машук – одно из самых популярных мест Пятигорска. Подняться на нее можно либо по длинному терренкуру, либо по канатной дороге за 5 минут. И туристы нередко выбирают именно этот вариант.

Канатная дорога была построена в 1971 году. Кабина рассчитана на 20 человек. Из окон открывается панорама Пятигорска и виды Кавказских гор.

2. Ай-Петри, Крым

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

По этой канатной дороге в Крыму можно попасть на плато Ай-Петри, расположенное в горах на высоте более километра над уровнем моря.

Ай-Петри – одна из самых популярных достопримечательностей Крыма. С вершины открываются виды на Черное море и живописные горы.

3. Роза Хутор, Краснодарский край

Legion Media Legion Media

На курорте Роза Хутор в Краснодарском крае 32 подъемника, правда, большинство из них работают во время горнолыжного сезона. Зато в остальное время можно просто подняться на высоту Роза Пик (2320 м), в Горную Олимпийскую деревню и к разные горным маршрутам.

4. Воробьевы горы, Москва

Михаил Синицын/TASS Михаил Синицын/TASS

Канатная дорога в Москве соединяет Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники», которые находятся на разных берегах Москвы-реки. За 10 минут вы увидите Москву с нового ракурса!

5. ВДНХ, Москва

Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Еще одна канатная дорога в Москве работает на ВДНХ. Выглядит как будто из фантастических рассказов о космических кораблях! Протяженность «воздушного трамвая» 769 метров, которые можно преодолеть всего за 6 минут. Подробнее писали здесь.

6. «Горный воздух», Сахалин

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Самый восточный горнолыжный курорт России находится в центре Южно-Сахалинска. Подняться к нему можно по канатной дороге, из кабины которой открываются виды Сахалина.

Канатная дорога состоит из верхней и нижней секции, на каждой из которых по две станции. Общая протяженность – 1,5 км.

7. Нижний Новгород – Бор

Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

В Нижнем Новгороде канатная дорога выполняет роль общественного транспорта. С ее помощью можно попасть в город Бор на другом берегу реки Волги. Поездка занимает всего 12 минут, а по автомобильной дороге – час.

Канатная дорога проходит прямо над Волгой, и из кабинки можно любоваться панорамой Нижегородского кремля.

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