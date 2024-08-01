Что стало с Олимпийскими объектами Москвы? (ФОТО)

Летние Олимпийские игры 1980 года оставили жителям города и туристам весьма любопытное архитектурное наследие. Во что превратились стадионы и гостиницы для спортсменов в наше время?

Олимпийские игры проходили в Москве в июле-августе 1980 года - впервые в СССР и Восточной Европе. До их старта, всего за несколько лет, было построено около 80 объектов, в том числе в Таллине, Санкт-Петербурге, Киеве и Минске, где также состоялись этапы соревнований. Больше всего спортивных сооружений осталось, конечно, в Москве, и это не только традиционные спорткомплексы, но и целые жилые районы и парки. И сегодня, почти 40 лет спустя, они все еще продолжают удивлять своей грандиозностью.

1. Спорткомплекс «Олимпийский»

Валентин Соболев/ТАСС; olimpik.ru Валентин Соболев/ТАСС; olimpik.ru

Крупнейший в Европе крытый стадион на столичном Проспекте Мира был построен всего за 2,5 года. Он состоит из двух объектов - бассейна и стадиона овальной формы на 30 тысяч зрителей.

«Олимпийский» не остался без дела и после игр: он превратился в одну из самых популярных концертных площадок Москвы, где выступали звезды уровня Мадонны, Пола Маккартни и Леди Гаги. Кроме того, здесь открылись многочисленные спортивные секции, в том числе, по плаванию, проходила книжная ярмарка, а затем появился большой торговый дисконт-центр популярных брендов.

В 2019 году стадион и бассейн закрыли на реконструкцию. Согласно проекту, к 2025 году здесь появится аквапарк, панорамные рестораны, концертный зал и многое другое.

2. Круглые дома

Виктор Ахломов/Sputnik; Михаил Колобаев/ Пресс-служба Правительства Москвы Виктор Ахломов/Sputnik; Михаил Колобаев/ Пресс-служба Правительства Москвы

Эти два панельных дома на юго-западе Москвы местные называют «бубликами» за необычную форму. Здесь планировали построить пять домов в виде олимпийских колец, но архитектурный эксперимент завершился на двух зданиях - оказалось, что это не удобно в эксплуатации: есть проблемы со звукоизоляцией и обслуживанием.

В каждом здании более тысячи квартир, а найти нужный подъезд из 26 - задача не из легких. Здания находятся недалеко от киностудии «Мосфильм», и поэтому они часто появлялись в советских фильмах, например, в оскароносном «Москва слезам не верит».

3. Аэропорт Шереметьево-2

Юрий Абрамочкин/Sputnik; Reuters Юрий Абрамочкин/Sputnik; Reuters

Новый терминал московского аэропорта был открыт специально к Олимпиаде. За время соревнований он принял более 460 тысяч иностранных гостей.

Сегодня терминал F обслуживает внутренние и международные рейсы. А еще здесь расположен музей истории Шереметьево.

4. Велотрек в Крылатском

Валерий Шустов/Sputnik; Антон Денисов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik; Антон Денисов/Sputnik

В 1980-м этот крытый велотрек был самым большим среди подобных объектов в мире. Сооружение напоминает гигантскую бабочку, а трассы позволяют развивать скорость до 100 км в час. За все время существования здесь было поставлено две сотни рекордов. Велотрек в форме до сих пор и используется по своему назначению: здесь проходят тренировки и соревнования по велоспорту.

5. Олимпийская деревня

Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС; Константин Кокошкин/Global Look Press Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС; Константин Кокошкин/Global Look Press

Квартал на юго-западе Москвы, где жили спортсмены, сегодня стал жилым микрорайоном Москвы. Теперь здесь проживают около 15 тысяч москвичей.

Сами дома - это 16 и 18-этажные типичные панельки. В наследство жителям города также достался красивый парк с велодорожками и спортивными площадками.

В здании бывшей дирекции располагается Музей обороны Москвы, а в культурном центре - театр и филармония.

6. Гостиница «Космос»

Иосиф Будневич/ТАСС; Legion Media Иосиф Будневич/ТАСС; Legion Media

Для масштабного проекта этой 25-этажной гостиницы на Проспекте Мира были привлечены французские архитекторы и югославские строители, а на открытии выступал шансонье Джо Дассен.

После Олимпиады гостиница принимала крупнейшие иностранные делегации и стала площадкой для телепроектов и международных фестивалей. Ее можно увидеть и в блокбастере «Дневной дозор»: по полукруглому фасаду там ездит спортивная машина одной из главных героинь.

7. Пресс-центр на Зубовском бульваре

Николай Малышев, Анатолий Морковкий/TASS; Максим Блинов/Sputnik Николай Малышев, Анатолий Морковкий/TASS; Максим Блинов/Sputnik

Олимпийский пресс-центр начали строить в 1976 году. В нем есть несколько конференц-залов и киноконцертная площадка. Сегодня в этом огромном здании около метро «Парк культуры» размещается новостное агентство «РИА Новости».