Как Советский Союз получил Олимпиаду-80?

Голосование на сессии Международного Олимпийского комитета 23 октября 1974 года в Вене было драматическим: спортивным функционерам предстояло выбрать, кто будет принимать Игры-1980. Со счетом 39:20 победа досталась Москве.

Не в последнюю очередь – благодаря амбициозному председателю Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров СССР Сергею Павлову. Он хотел, чтобы Советский Союз стал первой соцстраной, в которой будут проводиться Игры. Хотя мало кто верил в успех этой затеи, уже в 1969 году Москву выдвинули в качестве кандидата на столицу Олимпиады-1976.

И тут случилось неожиданное: в первом туре советская столица обошла своих конкурентов – Монреаль и Лос-Анджелес. И хотя на следующем этапе голосования Советский Союз все же уступил Канаде, начало было положено. В 1973 году Москву снова выдвинули – уже как столицу летней Олимпиады 1980 года.

Виталий Созинов/TASS Виталий Созинов/TASS

Комитет по физкультуре и спорту организовал для спортивных обозревателей из 15 стран масштабную поездку по СССР, во время которой знакомил не только с достопримечательностями, но и со спортивной инфраструктурой и даже организовал интервью с самыми известными советскими спортсменами. «Я должен без всяких оговорок заявить, что у русских спортивные объекты и сооружения гораздо лучше, чем у другого кандидата на проведение Олимпийских игр — Лос-Анджелеса», – писал корреспондент Daily Telegraph.

Осенью 1974 года в Вене стало известно, что впервые в истории страна Восточной Европы примет Олимпиаду и Москва станет столицей летних Игр-1980. В Советский Союз приехали спортсмены из 80 стран, хотя более чем 60 государств, в том числе США, Канада, ФРГ, Китай бойкотировали Олимпиаду.

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