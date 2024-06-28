7 хобби великих русских писателей

Эти литераторы были известны не только своими произведениями, но и необычными, а подчас и опасными занятиями, которым они предавались в свободное от творчества или службы время.

1. Александр Пушкин — женщины и дуэли

Главный русский поэт был человеком страстным. Это выражалось и в его стихах, и в азартных играх (про них не раз он писал в своих произведениях), и в любовных интригах (которых было множество), и в поединках.

Pixabay, Global Look Press, Petr Sokolov/Wikipedia; George Hayter/Hermitage Museum Pixabay, Global Look Press, Petr Sokolov/Wikipedia; George Hayter/Hermitage Museum

До женитьбы у Пушкина было столько связей, что он составил целый «донжуанский список» — десятки имен женщин он собственноручно записал в столбик. Стихи также отражают его любвеобильность. «К Наташе», «К Маше», «К ней», «К молодой вдове» и даже «Красавице, которая нюхала табак». Да и самое известное стихотворение о любви "Я помню чудное мгновенье" было посвящено конкретной женщине — Анне Керн.

Дуэль Пушкина и Дантеса Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Кроме того, Пушкин был «бретером», легко раздражался и легко вызывал людей на дуэль. Биографы насчитывают более 20 поединков на его счету. К сожалению, последний был смертельным.

2. Михаил Лермонтов — живопись

М. Ю. Лермонтов. 1837. Автопортрет Литературный музей. Москва Литературный музей. Москва

Основным занятием Лермонтова была военная служба, поэтому можно сказать, что поэзия и литература были как раз для него хобби. Но кроме того, Лермонтов увлекался живописью и был весьма неплохим художником. Во время военной службы на Кавказе он написал десятки пейзажей окрестных гор. Также широко известен его автопортрет в форме.

3. Лев Толстой — труд и активный образ жизни

Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне The Print Collector/Getty Images The Print Collector/Getty Images

Писатель прослыл чудаком среди собственных крестьян. Где это видано, чтобы граф сам косил траву? Но он любил это занятие, даже очень подробно описал свои чувства в «Анне Карениной». Помните, там Левин тоже косит? Помимо этого Толстой обучился кожевенному мастерству и собственноручно делал сапоги!

Толстой и его велосипед Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого Софья Толстая/Государственный музей Л. Н. Толстого

Другим увлечением писателя был спорт: он очень много гулял на свежем воздухе, даже доходил из своего имения «Ясная поляна» до Москвы (около 225 км!). Уже в самом преклонном возрасте ходил на многочасовые прогулки и мучил этим всех своих гостей.

Толстой играет в городки Общественное достояние Общественное достояние

Также в 67 лет Толстой научился кататься на велосипеде. Мог и часами ездить верхом, а также играть в теннис и городки.

4. Иван Тургенев — охота

Николай Дмитриев-Оренбургский. И. С. Тургенев на охоте Частное собрание Частное собрание

Тургенев любил охоту с самого детства, всегда радовался, когда его отец, тоже заядлый охотник, брал его с собой. Он писал: «Люблю охоту за свободу, за восход и закат солнца, за то, что с нею, как и с поэзией, связано особое чувство, которое стоит выше всего и зависит только от меня». Произведения Тургенева говорят о его хобби сами за себя. В цикле «Записки охотника» он весьма красочно и живо описал сцены охоты, характеры и разнообразие охотников и поэтические русские пейзажи.

5. Федор Достоевский — азартные игры

Игрок Достоевский Legion Media Legion Media

Картежниками были многие русские писатели, впрочем, как и другие дворяне XIX века — карты были частью светского досуга. Но Достоевский превзошел всех. Он был настоящим игроманом и в течение 10 лет буквально был в зависимости от игр.

В основном Достоевский предавался своему греху за границей. Рулетки Парижа и Баден-Бадена видели не раз его печальные проигрыши и отчаяние. Впрочем, именно из-за долгов и подпорченного финансового положения он вынужден был в рекордные сроки писать все новые и новые произведения, получая аванс от издательства. Так что теперь мы можем наслаждаться его романами, один из которых, «Игрок», посвящен как раз азарту и тому, как рулетка может стать смыслом жизни.

6. Антон Чехов — собаки

Антон Чехов в Ялте Gamma-Keystone/Getty Images Gamma-Keystone/Getty Images

Автор рассказов и пьес был большим любителем собак. Один из самых трогательных рассказов про животных русской литературы Чехов посвятил собаке - это «Каштанка». Особенную любовь писатель испытывал к таксам. Он шутил, что эти собаки - плод скрещивания дворняги с крокодилом. У самого Чехова было две таксы, их звали Бром и Хина, и он души в них не чаял. Как писал брат Чехова, собачки клали ему на колени передние лапки, а он мог полчаса разговаривать и шутить с ними, и все окружающие помирали со смеху.

7. Владимир Набоков — бабочки и шахматы

Набоков ловит бабочек в Швейцарии Horst Tappe/Hulton Archive/Getty Images Horst Tappe/Hulton Archive/Getty Images

Свою первую бабочку Набоков поймал в 6 лет в фамильном имении под Петербургом. Охота на них и изучение стали для Набокова не просто увлечением. Он устраивал энтомологические туры, публиковал научные статьи, работал в зоологическом музее Гарварда куратором коллекции бабочек. Эксперты творчества Набокова подсчитали, что в своих произведениях он около 570 раз упоминал бабочек!

Horst Tappe/Hulton Archive/Getty Images Horst Tappe/Hulton Archive/Getty Images

Был Набоков также большим фанатом шахмат и тренировался в мастерстве, придумывая сложные шахматные задачки. Шахматы, как и бабочек, он несколько раз упоминал в романах, а главный герой «Защиты Лужина» и вовсе шахматный гений.

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