Что любили есть известные русские писатели?

Кому ежедневно подавали на десерт мороженое, кто придумал рецепт ананасов в шампанском и что обсуждали на парижских “обедах пятерых”? Рассказываем о любимых блюдах знаменитых русских писателей.

Владимир Маяковский

Russia Beyond (Фото: Legion Media)/Legion Media Russia Beyond (Фото: Legion Media)/Legion Media

Поэт не был гурманом: он с одинаковым интересом дегустировал фуа-гра в парижском ресторане и шашлык на вершине крымской горы Ай-Петри. Но все же сердце его было отдано простой еде – например, пончикам. Их Маяковский любил с детства, в школьные годы даже просил маму выдать ему чуть больше денег на карманные расходы, чтобы купить пончики себе и одноклассникам.

В юности поэт питался копченой колбасой и баранками: он снял дачу в Петровско-Разумовском (тогда - ближнем пригороде Москвы) и установил себе лимит расходов на еду – три рубля в месяц. Провизию подвешивал к потолку, чтобы не съели крысы, и делал на ней зарубки. Полвершка (чуть больше двух сантиметров) колбасы и две баранки – завтрак, вершок – обед и еще полвершка – ужин.

А еще именно Маяковский подсказал другому поэту – Игорю Северянину – искрящийся образ ананасов в шампанском. Дело было в Крыму на первой Олимпиаде футуристов. Во время званого ужина у поэта Вадима Баяна, Маяковский обмакнул кусочек ананаса в шампанское, попробовал и сразу же посоветовал Северянину сделать то же самое: “Удивительно вкусно!” Первые строки стихотворения родились моментально.

Игорь Северянин

Russia Beyond (Фото: Legion Media)/Legion Media Russia Beyond (Фото: Legion Media)/Legion Media

Знаменитые строки об ананасах в шампанском – не единственные у поэта, посвященные изысканным десертам. Чего только стоит мороженое из сирени, которое он призывал попробовать: “Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!” Поэт Павел Антокольский однажды пошел с Северяниным в ресторан и ожидал, что тот будет заказывать что-то невероятно изысканное. Но был шокирован, когда тот заказал прозаические штоф водки и соленый огурец.

Иван Крылов

Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Kliim/Getty Images)/Getty Images Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Kliim/Getty Images)/Getty Images

Русский Лафонтен, автор множества басен, больше всего на свете любил поесть. Точнее, его жизнь состояла из бесконечной череды завтраков, обедов, ужинов и перекусов. Крылов никогда не ограничивал себя одной порцией, предпочитая есть по несколько тарелок супа, отбивных и бессчетное количество пирожков и прочего. Блины он поедал десятками, а устриц – минимум по 80 штук. На приеме у царской семьи он, почти нарушая все мыслимые правила, поглощал все, что подносили официанты. И остался недоволен слишком маленькими порциями. А однажды, только закончив обед, сразу же засобирался домой – там его ждала еще теплая уха. Зная его неуемный аппетит, друзья и знакомые, приглашая Крылова в гости, старались готовить с запасом – он один мог съесть столько, сколько все остальные присутствующие вместе взятые.

Александр Пушкин

Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media

У великого поэта вкусы были самые прозаические: его родители к еде относились спокойно и сыну привили такое же отношение. Няня Арина Родионовна готовила для него калью – густой суп с курятиной, овощами и копченостями, в который обязательно добавляли огуречный рассол или соленые огурцы. Александр Сергеевич любил блины по специальному рецепту: в тесто добавляли свекольный сок, отчего они становились насыщенного розового цвета.

В ссылке в Михайловском он тоже обходился без разносолов и просил брата прислать ему “горчицы, рому, что-нибудь в уксусе — да книг”. В последние часы жизни Пушкин попросил жену принести морошки: съел несколько ягод и выпил сок. Вскоре его не стало.

Иван Тургенев

Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media

В имении Спасское-Лутовиново Тургенев с детства не знал отказа ни в чем. Экзотические фрукты из местных оранжерей, рыба из водоемов, молоко и мясо – на столе можно было найти практически все. Особенно писатель любил супы, куриный и из потрохов. Однажды он пригласил в гости поэта Афанасия Фета: на прощание мама Тургенева собрала им в дорогу еду. Стоило повозке подпрыгнуть на ухабе, как писатель начал ругаться: оказывается, подливка от телячьих котлет стала заливать его аптечный сундук. Фета эта ситуация страшно развеселила: держа отбивные за косточки, он наблюдал, как Иван Сергеевич вытирает свой багаж, с которым никогда не расставался, боясь заболеть. А в Париже Тургенев участвовал в “Обедах пятерых”: вместе с Гюставом Флобером, Эдмоном Гонкуром, Эмилем Золя и Альфонсом Доде. Раз в месяц они собирались, чтобы обсудить литературу и изысканные блюда.

Михаил Лермонтов

Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media Russia Beyond (Фото: Третьяковская галерея, Legion Media)/Legion Media

Поэт любил поесть, но мог даже не обращать внимания, что именно. Однажды кузина Лермонтова Александра Верещагина с подругой решили разыграть его и приготовили пироги с опилками. Один он съел, даже не заметив странного вкуса начинки, а второй шутницы сами у него отняли и признались в розыгрыше. Лермонтов на них ужасно обиделся. Поэт предпочитал есть дома: к обеду повар готовил для него четыре-пять блюд, а на десерт подавал мороженое, которое тот очень любил. С такой же страстью он относился к соленым огурцам. Как-то Лермонтов напросился в гости к заезжему поэту-графоману, узнав, что тот приехал на Кавказ с бочонком соленых огурцов. Пока тот читал свои стихи, Михаил Юрьевич ел огурцы, а остаток рассовал по карманам и ушел.

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