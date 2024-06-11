1000 дней в космосе: что известно про российского космонавта Олега Кононенко?

Глава космического отряда стал первым в мире человеком, который провел суммарно более 2,5 лет на МКС!

5 июня 2024 года Олег Кононенко стал первым в мире космонавтом, набравшим более тысячи суток по суммарной длительности космических полетов!

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Предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежал российскому космонавту — Геннадий Падалка провел более 878 суток в невесомости. Кононенко побил его рекорд в феврале 2024 года.

В пятый раз в космосе

Сегодня Олег Кононенко возглавляет отряд российских космонавтов на МКС. Для него это уже пятая миссия, которая рассчитана на год. Он отправился в свой пятый космический полет 15 сентября 2023 года, а вернется на Землю планируется 23 сентября 2024 года. Тогда его суммарное время на орбите составит уже 1110 суток!

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В апреле этого года Кононенко уже в шестой раз выходил в открытый космос. В этот раз он провел более шести часов за пределами корабля, устанавливая экспериментальное оборудование. Суммарно же в открытом космосе командир отряда провел почти 40 часов!

Дорога к звездам и первый полет

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года (а значит, что совсем скоро прямо в космосе он отметит свой 60-летний юбилей). Он родился в Туркменской ССР, в городе Туркменабад (ныне он называется Чарджоу), там же окончил школу, а потом поступил в Харьковский авиационный институт.

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Олег стал специалистом по двигателям летательных аппаратов, а потом работал в конструкторском бюро в Самаре, где проектировал электрические системы космических кораблей.

В 1996 году Кононенко приступил к двухлетней подготовке для вступления в отряд космонавтов и был принят как космонавт-испытатель. Первый космический полет состоялся только через 10 лет – в 2008 году он полетел на МКС. Тогда полет длился 198 суток, и он совершил два выхода в открытый космос.

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В 2009 году Кононеко присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм в ходе космического полёта. Летчик также был неоднократно награжден Орденами за заслуги перед Отечеством и за освоение космоса.

Космонавт и человек

Олег Кононенко с женой и детьми Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Олег Кононенко с детства мечтал стать космонавтом. Поэтому сразу после школы он пошел на год работать комплектовщиком на авиатехнической базе в родном городе. Потом во время учебы в авиаинституте занимался факультетским музеем космонавтики.

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С будущей женой Олег учился вместе. Татьяна — инженер-конструктор. В 2003 году у пары родились двойняшки Андрей и Алиса.

Кононенко хоть и серьезный испытатель, но привносит на МКС позитивную атмосферу и не раз отличился креативностью.

Так, в 2011 году он взял с собой на орбиту национальный якутский инструмент хомус и сыграл на нем в невесомости.

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Кроме того, Кононенко известен как фотограф-любитель. Он активно делает снимки на борту и делится в соцсетях буднями космонавтов на орбите.

В в 2019 году он покорил соцсети, выложив невероятную аэрокосмическую съемку — виды из космоса самых разных городов, мировых столиц и других географических объектов.

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