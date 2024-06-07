В какие игрушки играли русские императоры?

Один из царей пронёс своё детское увлечение через всю жизнь и передал сыну. А ещё у Романовых была детская игрушка, которая передавалась по наследству.

Петр I

Петр родился долгожданным царевичем-наследником, и уже в год ему подарили игрушечную лошадку. Эта игрушка традиционно была первой у детей в знатных семьях – она символизировала древний обряд инициации мальчиков, когда их впервые сажали на лошадь. Коня сделал «резного деревянного дела мастер старец Ипполит» из липового дерева, он был обтянут «жеребячьею выделанною белою кожею и, чтоб от кожи сыростью не пахло, она была вымазана коричным маслом... Конь был утверждён на четырёх колесцах железных прорезных лужёных».

Конь-качалка - подарок Екатерины II своему сыну Павлу - пережил несколько поколений дома Романовых, дойдя до последних владельцев. Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

В три года царевич получает от боярина Артамона Матвеева «карету маленькую», в которую запрягали четырех пони. У нее были «стёкла хрустальные, а на стёклах писаны цари и короли всех земель», внутри — красный бархатный салон. В таком экипаже маленький Петр в сентябре 1675 отправился на богомолье в Троице-Сергиеву лавру.

Возок Петра Великого в Историческом музее. Михаил Филимонов/Sputnik Михаил Филимонов/Sputnik

Конечно, у Петра была и куча «военных» игрушек – деревянные пистоли, карабины, барабаны, булавы, детские камзолы и мундиры, целый арсенал деревянных пушек. Всё это он очень любил – часто засыпал вместе с саблей, а ружье ставил около постели, «якобы к обороне и защищению здравия».

Павел I

Портрет Павла Петровича в детстве. Неизвестный художник. 2-я половина XVIII века. Костромской краеведческий музей Костромской краеведческий музей

Следующим императором, о воспитании которого известно, был Павел Петрович, сын Петра III и Екатерины II. Первыми игрушками стали те же деревянный конь и солдатики, что у его великого прадеда. Но игры малыша были более полезными: с помощью солдатиков, на которых были нарисованы буквы, и деревянной складной крепости, воспитатель Фёдор Бехтеев обучал его чтению и арифметике.

Детство Павла быстро закончилось – уже в шесть лет, в 1760-м, он приступил к формальному обучению, и на игрушки в его жизни времени почти не было. Впрочем, время от времени они появлялись, хотя и в форме учебных пособий: в 10 лет в его покоях появилась четырехметровая масштабированная модель корабля с настоящими снастями, палубой и обстановкой.

Александр I

Александр I в детстве Предположитель Жан-Луи Вуaль Предположитель Жан-Луи Вуaль

Первыми игрушками Александра, указывает историк Игорь Зимин, были «миниатюрная шпага, сделанная Екатериной II из булавки, и маленькая шпага с деревянным клинком. Позже ему подарили много других военных игрушек: детские сабли в позолоченных кожаных ножнах, «ящик с пятью маленькими детскими ружьями и парою маленьких пистолетов».

Значительное место в воспитании царевича занимал ручной труд. «Не правда ли, забавно, что будущие государи воспитываются учениками столярного ремесла?» – писала Екатерина. Немец Пайер обучал великих князей Александра и Константина строгать и пилить, кроме того, они пахали, косили, вскапывали грядки, учились править лошадьми. При этом к шести годам Александр уже умел читать и писать по-русски и по-английски.

Николай I

Николай I в детстве Общественное достояние Общественное достояние

Маленького Николая воспитывала его мать — императрица Мария Фёдоровна, которая не хотела, чтобы её сын играл только в солдатиков. С детства Николай очень любил лошадей. Одно из самых ранних его воспоминаний, ещё до пятилетнего возраста – как обер-шталмейстер граф Ростопчин от имени отца подарил ему «маленькую золоченую коляску с парою шотландских вороных лошадок с жокеем».

Два детских увлечения Николая – строительство крепостей и коллекционирование оловянных солдатиков – повлияли на всю его дальнейшую жизнь. Летом, когда он с младшим братом Михаилом жили в Царском Селе, Павловске или Гатчине, Николай старательно рыл землю и таскал песок, строя из земли крепости, гавани и мосты – а младший брат их разрушал. Впоследствии Николай получит образование военного инженера, а Михаил – артиллериста.

Кроме того, Николай с детства собирал нюрнбергских «плоских» оловянных солдатиков. Когда он стал императором, увлечение вышло на новый уровень. Скульптор Эрнест Вильгельм Газенбергер по заказу императора с 1829 года стал делать из гипса модели солдат и офицеров всех полков русской армии. Фигурки были не маленькие, размером не меньше пасхального кулича. Для моделей штамповали из меди и латуни маленькие гербы, пуговицы и пряжки, из металла делали шлемы, кирасы, кольчуги, пистолеты и ружья.

Рядовой конной артиллерии Черноморского казачьего войска из коллекции фигур Газенбергера в Царском Селе Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Пуговицы, киверные и сумочные гербы делали из золоченой бумаги, а ремни вместо кожи – из плотной бумаги. Галуны, эполеты и прочее скульптор лепил из гипса и покрывал позолотой. Если форма полков менялась, Газенбергер соответственно перекрашивал фигурки. Модели стояли в кабинете и комнатах Николая в Зимнем дворце и были закрыты специальными стеклянными колпаками. Императору они были нужны не столько для развлечения, сколько для того, чтобы знать и запоминать часто менявшиеся цвета мундиров полков русской армии – ведь царь сам проводил мундирную реформу и пристально следил за этой важной частью армейского распорядка.

Александр II

Александр II в детстве Общественное достояние Общественное достояние

У детей Николая было волшебное детство – родители считали своим долгом много общаться с детьми, баловали их дорогими и интересными игрушками и поистине царскими забавами. В 1830 году в Царском Селе на острове построили Детский домик, где были маленькие комнаты с мебелью, а на острове – лодочная станция с маленькими лодками. Вход взрослым на эту территорию был запрещен, но на острове дежурили гвардейцы, которые помогали детям с паромной переправой и лодками.

Детский домик в Царском Селе GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Список подарков, которые Александр получил на 13-летие был примерно таков: «ящик с пистолетами, ружье, сабля, бюст Петра Великого, турецкая сабля, вице-мундир Кавалергардского полка, 27 тарелок и 5 чашек с рисунками из жизни русского войска». Как видим, Николай, так же, как его бабушка, хотел, чтобы дети приобщались к военной науке смолоду. Он покупал детям «старинную пушку», выписывал из-за границы «военные игры» и конечно, дарил детям и внукам своих любимых нюрнбергских солдатиков.

Библиотека Александра II в Зимнем дворце, 1871 Эдуард Гау Эдуард Гау

Александр II унаследовал и пополнял коллекцию гипсовых гвардейцев отца. К концу его царствования у него накопилось несколько сотен фигурок, расставленных в разных кабинетах и резиденциях. По завещанию царя часть статуэток после его смерти отправили в соответствующие полки. 90 моделей до сих пор хранятся в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге.

Александр III

Князь Александр Александрович (слева) с братом Николаем Общественное достояние Общественное достояние

Помимо всех уже обычных дсолдатиков, пушек и лошадей, Александр Александрович в детстве испробовал первые технические новинки в мире игрушек. Как пишет Игорь Зимин, уже в 1861 году, в 16 лет, будущий Александр III «занимался пусканием в ход маленькой модели паровой машины».

Александр с детства был увлечен рисованием и вместе с братом Николаем придумал и нарисовал город Мопсополь. Дочь Александра, великая княгиня Ольга, вспоминала: «Однажды папа показал мне очень старый альбом с восхитительными рисунками, изображающими придуманный город под названием Мопсополь, в котором живут мопсы… Показал он мне тайком, и я была в восторге от того, что отец поделился со мной секретами своего детства».

Николай II

Николай II в возрасте пяти лет Общественное достояние Общественное достояние

Одной из первых игрушек последнего русского императора была украшенная драгоценными камнями погремушка-свисток. Её секрет в том, что её сделали в 1740 году для малыша-императора Ивана Антоновича, и с тех пор она переходила по наследству – играл с ней каждый наследник русского престола. В 1869 году бабушка, императрица Мария Александровна, подарила её Николаю.

В детстве Николай и его братья были окружены массой игрушек. Вот как описывал полковник Владимир Олленгрэн, друг детства Николая II, детскую комнату великих князей в 1870-х годах: «Игровая комната великих князей волшебная. Во-первых, по полу идет железная дорога, маленькая, но настоящая, с тремя классами вагонов, стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, барабан, ружья в козлах, трубка с кисточкой, гора песку...»

Однако очень быстро детские забавы сменились привычными для Романовых военными упражнениями. На 12-летие Николаю подарили детскую казачью шашку образца 1881 г. (длина 76,5 мм, длина клинка – 67 см, резной вензель с буквами «НА» под императорской короной) по случаю его назначения атаманом Казачьих войск России.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене