Как Екатерина II ввела моду на женские дуэли

«Дерешься, как девчонка!» когда-то эту фразу произносили с нескрываемым восторгом. Императрица стала законодательницей моды на женские дуэли в России и сама была не прочь доказать свою правоту в поединке.

Рогатина вместо кулаков

Драки между женщинами были разрешены и до Екатерины II. В Псковской судной грамоте 1397 года (средневековом гражданском кодексе) описывались случаи, когда женщина могла участвовать в поединке. Например, в случае долгового разбирательства истица могла выставить вместо себя наемного бойца. Но вот если ответчиком по делу, связанному с воровством или любовными похождениями, была женщина, то сражение двух дам было неизбежным. Драки происходили не только на кулаках, но и с участием вполне серьезного оружия – на рогатинах и дреколье.

Императрица-драчунья

Национальный музей Швеции Национальный музей Швеции

Настоящая мода на женские дуэли появилась при Екатерине II. В юности она дралась со своей троюродной сестрой на шпагах. Правда, ни той, ни другой умирать не хотелось. Поэтому их пыл быстро угас: помахав оружием, они выяснение отношений прекратили. Приехав в Россию, Екатерина о своих навыках не забыла. Заметив во время ссоры с мужем Петром III, что тот схватился за шпагу, она тотчас же потребовала оружие для себя. Супруг такой решимости не ожидал и прекратил ругаться.

Так что, хотя законом дуэли и были запрещены, для женщин делали исключение. Главное, чтобы драки продолжались до первой крови. Императрица сама за шпагу уже не хваталась, но была секунданткой у придворных дам – за годы ее правления только три поединка закончились смертью одной из соперниц.

Салонные битвы

Эрмитаж Эрмитаж

Вслед за Екатериной дуэлями увлеклись и придворные дамы. Свидетели были шокированы не столько видом женщин с оружием в руках, сколько яростью, с которой они бросались в бой. Со временем дуэли стали таким же пунктом развлечения, как пасьянс или музицирование. Разбирательства между воинственными дамами происходили в том числе в салонах – под прикрытием литературных встреч. Почти два десятка дуэлей произошли в петербургском салоне госпожи Востроуховой в 1823 году.

Взрывной характер не давал покоя русским дамам и за границей. Так, в 1770 году директор Императорской академии наук и художеств княгиня Екатерина Воронцова-Дашкова рассорилась в Лондоне с герцогиней Фоксон. Поначалу их встреча в салоне графини Пушкиной, жены российского посла, проходила без сюрпризов, но в какой-то момент разговор пошел на повышенных тонах. Слово за слово – и Дашкова вызвала собеседницу к барьеру. Они скрестили шпаги: герцогиня ранила свою соперницу.

Музей Хиллвуд Музей Хиллвуд

Дуэль по наследству

Сражения были не только модным развлечением, но и способом расправиться с соперницей или заклятой подругой. Помещицы из Орловской губернии Ольга Заварова и Екатерина Полесова не ладили много лет, наконец, их свара дошла до точки кипения: летом 1829 года они решили выяснить отношения раз и навсегда. На саблях. Свидетелями поединка стали дочери и слуги. Все кончилось трагически: Заварова получила смертельный удар в голову, но успела нанести страшную рану Полесовой. Обе скончались. Через пять лет их дочери решили повторить дуэль – Заварова-младшая свою соперницу зарубила.

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